Heimstätten Wil bauen ein filmreifes Tiny House

Kino Tiny House als Inklusionsprojekt der Heimstätten Wil: Film hat Vorpremiere im Cinewil – Ende September kommt er auch im Schweizer Fernsehen 129 Menschen kamen am Sonntag ins Wiler Cinewil, um der Vorpremiere eines Films über das Inklusionsprojekt «Geschützte Werkstatt baut ein Tiny House» beizuwohnen. Der Film wird Ende dieses Monats im Schweizer Fernsehen gezeigt. Christof Lampart Jetzt kommentieren 12.09.2022, 12.00 Uhr

Das in Wil zusammengesetzte Tiny House schwebt an seinen zukünftigen Standort in Kirchberg. Bild: Christof Lampart

Wenn auf etwas das Sprichwort «Gut Ding will Weile haben» zutrifft, dann auf jenes Projekt, dessen erfolgreiche Umsetzung am Sonntagvormittag im Kino Cinewil alle Beteiligten über beide Backen strahlen liess. Denn dass Projektleiter Benjamin Schindler, der heute Bereichsleiter in der Schreinerei der Heimstätten Wil ist, sich erstmals mit dieser Möglichkeit beschäftigte, ist heute schon an die sechs Jahre her.

Gemeinsam erfolgreich gebaut

Die Stiftung Heimstätten Wil entwickelt vielfältige und durchlässige Wohn- und Arbeitsangebote innerhalb der Stiftung, inmitten der Quartiere der Stadt Wil und in Kooperation mit dem regionalen Gewerbe. Mit dem erfolgreichen Bau eines ersten Tiny Houses wollte Benjamin Schindler jedoch beweisen, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigung erfolgreich an einem gemeinsamen Projekt arbeiten und so wertvolle Erfahrungen machen können.

Natürlich ist bei der teilhabeorientierten Ausrichtung der geschützten Werkstätten der Heimstätten Wil manches anders als auf dem ersten Arbeitsmarkt. Die Arbeit richtet sich primär nach dem Befinden der Menschen, und nicht nach einem rigiden Zeitdruck. Eine Tatsache, die beim Hausbau ein nicht unwesentliches Risiko darstellt, wenn man ihn Menschen anvertraut, die vielleicht nicht jeden Tag zur Arbeit kommen können, weil es ihnen gerade psychisch oder körperlich nicht so gut geht. Da braucht es auch einen verständnisvollen Bauherrn – den die Heimstätten auch hatten –, der nicht auf einen fixen Einzugstermin besteht, sondern ein langsameres Arbeitstempo gutheisst, falls dies einmal nötig sein sollte.

Grossandrang: 129 Personen kamen ins Cinewil, um sich «Geschützte Werkstatt baut ein Tiny House» anzusehen. Bild: Christof Lampart

Während die Arbeit als solche gut voranging, gab im Film, in einigen Szenen, die Verlässlichkeit der Mitarbeitenden zu reden. Der gelernte Zimmermann Walter D. resümierte denn auch selbstkritisch: «Man muss als Team zusammenarbeiten, sonst funktioniert es nicht. Das mit dem Teamgeist war gar nicht so einfach; die Ausfälle waren schwierig.»

«Schöne Dynamik ausgelöst»

Umso erstaunlicher ist das Resultat. Das «winzige Haus», das gar nicht einmal so klein ist, entstand dank einer entspannten Zusammenarbeit zwischen Bauherrn, Bauarbeitern des ersten Arbeitsmarktes und den Mitarbeitenden der Werkstätten Wil-Schreinerei. Projektleiter Benjamin Schindler sagte im Cinewil:

«Unser Ziel war es, möglichst nahe an den Inklusionsgedanken heranzukommen – und zwar von den Arbeiten bis hin zur Schlüsselübergabe.»

Der Regisseur der Doku «Geschützte Werkstatt baut ein Tiny House», Dieter Gränicher, hatte an der Vorpremiere im Cinewil gut lachen. Bild: Christof Lampart

Dieter Gränicher, welcher viel Erfahrung als Regisseur von Dokumentarfilmen hat, in denen Menschen mit Beeinträchtigungen Erstaunliches leisten, fügte hinzu: «Das Tiny House hat eine schöne Dynamik bei den Heimstätten Wil ausgelöst. Es hat halt doch eine andere Dimension, ob man 1000 Teile schleift oder ob man ein Haus baut.»

Einer der Mitarbeitenden hob im Film gerade auch dieses hervor: «Es ist schön, dass wir etwas machen konnten, von dem man weiss, dass es viele Jahre lang bestehen bleiben wird.» Und der Mitarbeitendenvertreter der Heimstätten Wil, Thomas Lindenmuth, fügte, sichtlich stolz, noch etwas anderes an: «Beim Projekt waren wir erstmals nicht als Zulieferer am Start, sondern die Firmen kamen zu uns, um eine Dienstleistung zu erbringen.»

Der 50 Minuten dauernde Film «Geschützte Werkstatt baut ein Tiny House» wird am 25. September um 22.35 Uhr im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt.

