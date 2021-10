Oberbüren: Kommt 2023 die Tagesstruktur?

Kinderbetreuung Oberbüren will das Bedürfnis nach einer Tagesstruktur abklären – Pilot ab Sommer 2023 möglich In Oberbüren tauschten sich Schulräte und der Gemeinderat über die Einführung einer Tagesstruktur aus. Nun befassen sich die Behörden konkret mit dem Thema. Im März 2023 könnte der Bürgerversammlung ein Projekt vorgelegt werden. Pablo Rohner Aktualisiert 15.10.2021, 12.00 Uhr

Ausserschulische Betreuung, wie hier in der Gemeinde Gaiserwald, könnte es auch in Oberbüren bald geben. Bild: Benjamin Manser

Eigentlich ist der jährliche Behördenanlass in Oberbüren eine eher informelle Angelegenheit. Schulräte und Gemeinderat treffen sich und tauschen sich über ein Thema aus. Der diesjährige Behördenanlass zum Thema Tagesstrukturen wird rückblickend vielleicht der Anfang von etwas Grösserem gewesen sein.

Ende September lud der Gemeinderat zwei Fachleute ein: Sabine Plank, die Leiterin der Tagesstrukturen in der Gemeinde Zuzwil, und einen Experten für die baulichen Anforderungen an eine Tagesstruktur. «Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen und neuer Organisationen innerhalb der Familien wird ein ganztägiges Angebot im Rahmen der Tagesstruktur immer wichtiger», schrieb der Gemeinderat nach dem Anlass im Oberbürer Gemeindeblatt.

Tagesstrukturen könnten für Gemeinden bald Pflicht sein

Dabei verwies er auch auf eine Motion zum Thema Tagesstrukturen, die 2020 im Kantonsrat angenommen wurde. Damit wurde der Regierungsrat beauftragt, eine Vorlage für ein Gesetz auszuarbeiten, das die Gemeinden zu einem Angebot zur ausserschulischen Betreuung verpflichtet.

Gemeindepräsident Alexander Bommeli Bild: PD

Schon heute Pflicht ist für Gemeinden ein «Mittagstisch». Auch in Oberbüren gibt es einen. In einer Tagesstruktur könnten Kindergarten- und Schulkinder auch am frühen Morgen, am Nachmittag und gegen Abend betreut werden. Etwa wenn die Eltern dies aus beruflichen Gründen nicht können.

2022 soll das Projekt vorgestellt werden

In Oberbüren wird nun eine Projektgruppe zum Thema gebildet. Gemeindepräsident Alexander Bommeli sagt gegenüber dieser Zeitung: «Damit wollen wir auch herausfinden, ob das Bedürfnis in Oberbüren da ist.» Denkbar sei etwa eine Umfrage in der Bevölkerung. Eine Einschätzung, ob die Oberbürerinnen und Oberbürer froh um eine Tagesstruktur wären, findet Bommeli schwierig:

«Manchmal schafft auch erst ein Angebot die Nachfrage.»

Von dieser Erfahrung dürfte am Behördenanlass auch Sabine Plank erzählt haben. In Zuzwil hat sich die Zahl der betreuten Kinder im ersten Jahr des Pilotversuchs fast verdreifacht. Soweit denkt Alexander Bommeli noch nicht. Ziel sei, an der Bürgerversammlung im März 2023 ein Projekt vorstellen zu können. Wenn dieses auf Anklang stosse, sei aber denkbar, schon im Sommer darauf einen Pilotversuch zu starten.