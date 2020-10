Kinderbetreuung mit Lücken - die Stadt Wil benachteiligt Kindergartenkinder bei den Tagesstrukturen Kindergartenkinder finden in Wil nur schwer einen Betreuungsplatz in Tagesstrukturen. Dagegen regt sich Widerstand. Lara Wüest 09.10.2020, 17.00 Uhr

Die Kinderbetreuung in Tagesstrukturen richtet sich in Wil vor allem an Primarschulkinder. Bild: Benjamin Manser (Abtwil, 22. Oktober 2019)

Seit gut zwei Monaten läuft in Wil das neue Kindergartenjahr. Für viele Kinder hat sich nach der ersten Aufregung der Alltag eingependelt. Für manche Eltern dagegen nicht. Für sie dürfte das Leben seit gut zwei Monaten um einiges stressiger geworden sein. Denn in Wil ist das ausserfamiliäre Betreuungsangebot für Kindergartenkinder lückenhaft. Das sagen betroffene Eltern und die SP Wil.

Ende September hat die SP-Fraktion im Wiler Stadtparlament dazu eine dringliche Interpellation eingereicht. Konkret kritisiert die Partei, dass sich die Tagesstrukturen mit den Mittagstischen in Wil vor allem an Primarschulkinder richten. Und dass die Tagesstrukturen von vielen Kindergärten zu weit entfernt liegen.

Kindergartenkinder nur im Einzelfall aufgenommen

Tagesstrukturen sind Einrichtungen, in denen Kinder ausserhalb der Schulzeit und eigentlich auch ausserhalb des Kindergartens betreut werden. Viele Tagesstrukturen betreuen die Kinder über den Mittag und am Nachmittag nach dem Unterricht. Meistens ist auch ein Mittagstisch integriert. Die Kinder erhalten also ein Mittagessen oder es steht ihnen ein Raum zur Verfügung, in dem sie ihr selber mitgebrachtes Essen zu sich nehmen können.

In der Stadt Wil gibt es fünf Tagesstrukturen und einen Mittagstisch. Diese sind, anders als in anderen Städten, jedoch vor allem für Primarschulkinder vorgesehen. Nur im Einzelfall könnten auch Kinder der Kindergartenstufe aufgenommen werden – sofern es die Platzverhältnisse erlauben und das Kind den Schulweg selbstständig zurücklegen kann. Das schreibt die Stadt Wil im Internet und in einer Broschüre.

Daran stösst sich die SP Wil. Manche Kindergärten seien so dezentral gelegen, dass Kinder zwischen vier und sechs Jahren den Weg in die Tagesstruktur nicht selbstständig zurücklegen könnten, heisst es in der Interpellation.

Tatsächlich sind manche Kindergärten in Wil eher weit von den Tagesstrukturen entfernt. Ein Beispiel: Der Kindergarten Zelghalde gehört zur Schuleinheit Tonhalle/Klosterweg. Für diese Kinder ist die Tagesstruktur Obere Mühle vorgesehen. Die Entfernung zwischen Kindergarten und Tagesstruktur beträgt somit gut 15 Minuten, der Weg geht zum Teil an stark befahrenen Strassen entlang.

Kinder abgewiesen, weil sie zu jung waren

Den Eltern macht das Sorgen. «Dieser Weg ist für Kindergartenkinder problematisch», sagt Jann Döbelin. Er ist Präsident der Elternvereinigung Wiler Schulen (Elwis). Schon länger setzt sich die Organisation dafür ein, dass Kindergartenkinder in Wil bessere Betreuungsmöglichkeiten erhalten. Doch nicht nur der Weg ist ein Problem: Döbelin weiss von Familien, deren Kinder keinen Platz in einer Tagesstruktur erhielten, weil sie zu jung waren. «Die Verantwortlichen sagten, die Altersdurchmischung würde zu gross, sie hätten keine Kapazität, um Kindergartenkinder zu betreuen.» Das empfindet Döbelin als unbefriedigend:

«Die Stadt ist verpflichtet, auch für Kindergartenkinder einen Mittagstisch anzubieten.»

Döbelin spricht damit die gesetzlichen Regelungen im Kanton St.Gallen an. Das Volksschulgesetz sieht vor, dass die Schulen oder die politischen Gemeinden bei Bedarf einen Mittagstisch für Schülerinnen und Schüler anbieten müssen. Und da der Kindergarten zur Volksschule gehört, gilt diese Regelung auch für Kindergartenkinder. «Wenn die Tagesstrukturen ein Kindergartenkind für den Mittagstisch ablehnen, kommt die Stadt dem kantonalen Auftrag nicht nach», sagt Döbelin.

Auch der Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse) ist erstaunt, dass Kindergartenkinder in Wiler Tagesstrukturen kaum Platz finden. «In den Augen von Kibesuisse ist das unverständlich», sagt die Medienverantwortliche Prisca Mattanza, «jedes Kind sollte Zugang zu angemessener Bildung und Betreuung haben.» Zudem sei es aus volkswirtschaftlicher Sicht fragwürdig. «Es entspricht weder der Chancengerechtigkeit noch der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.»

Stadt Wil weist Kritik zurück

Die Stadt Wil weist die Kritik zurück: Zwischen der Stadt und dem Verein Tagesfamilien Wil und Umgebung sowie mit der Stiftung Kindertagesstätten Wil bestehe eine Leistungsvereinbarung. Diese würde auch Kinder im Volksschulalter berücksichtigen, teilt die Kommunikationsangestellte Christina Roduner auf Anfrage mit. Die Stadt gehe über das hinaus, was im Volksschulgesetz vorgesehen sei.

Berufstätige Wiler Eltern können ihre Kinder im Kindergartenalter also in die Kita statt an den Mittagstisch schicken. Doch das kann Nachteile haben: Oft sind die Kitas teurer als die Tagesstrukturen.

Die Elternvereinigung Elwis will nun alles daran setzen, diese «Lücke im Betreuungssystem» zu schliessen, wie Döbelin sagt. «Wir haben der Stadt bereits angeboten, dass wir helfen wollen, eine Lösung zu suchen.» Er hofft, dass es nun schnell vorangeht. Das Bedürfnis nach einer besseren Betreuung von Kindergartenkindern sei schon lange da. Döbelin setzt dabei auch ein bisschen auf die Vergangenheit. Wil habe bei der Einführung der Tagesstrukturen schliesslich eine Vorreiterrolle übernommen. «Als die Stadt diese einführte, war das für eine Gemeinde dieser Grösse eine Ausnahme.»