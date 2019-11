«Kinder trauern sehr sprunghaft»: Nicole Spesny unterstützt Kinder und Jugendlichen bei einem Todesfall

Nicole Spesny, geboren 1972, ist Mutter dreier Kinder und verwitwet. Zusammen mit ihrem Partner und dessen Kind lebt sie in einer Patchwork-Familie in Jonschwil. Die Oberstufenlehrerin hat eine Ausbildung als Trauer- und Sterbebegleiterin im Zentrum Jemanja absolviert, einer Schule für Sterbe- und Trauerbegleitung in Bronschhofen. Zurzeit bildet sie sich in Luzern als Familientrauerbegleiterin weiter. Spesny ist Regionalleiterin des Vereins Aurora, einer Informations- und Kontaktstelle für Verwitwete mit minderjährigen Kindern. Mit ihrer Praxis für Abschied und Trauer in Bichwil, «Go on», bietet sie Trauerbegleitung für Kinder bis Erwachsene an, führt Workshops und hält Vorträge zum Thema. (pd/tos)

www.trauer-go-on.ch, www.verein-aurora.ch