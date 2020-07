Kinder tragen grösstes Sozialhilferisiko – Zahlen in Wil und im Toggenburg bleiben stabil Die meisten Gemeinden der Wahlkreise Wil und Toggenburg hatten 2018 gleich viele oder weniger Sozialhilfebezüger als im Jahr zuvor. Andrea Häusler 28.07.2020, 05.00 Uhr

Laut Statistik mussten 2018 mehr oder weniger gleich viele Menschen Sozialhilfe beanspruchen wie im Jahr zuvor. Bild: Andrea Häusler

Die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Zahl jener Menschen, die zur Finanzierung des Lebensunterhalts auf staatliche Hilfe angewiesen sind, ist unklar. Statistisch werden die Folgen erst im Jahr 2022 ausgewertet sein. Denn die Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen publiziert die Zahlen jeweils mit anderthalbjährigem Verzug, legt aktuell also die Werte für das Jahr 2018 vor.

Im Wahlkreis Wil ist die Sozialhilfequote nach dem Zehn-Jahres-Höchststand von 2,6 Prozent im Jahr 2017 im Folgejahr auf 2,4 Prozent gesunken. Damit liegt der Anteil knapp über dem seit 2012 unveränderten kantonalen Wert von 2,2 Prozent. In Zahlen heisst dies, dass im Wahlkreis Wil 1805 Personen unterstützt wurden, 146 weniger als 2017.

Quote bei 65-Jährigen auf tiefem Niveau verdoppelt

Sinkend ist der Anteil der Sozialhilfeempfänger bei allen Altersgruppen bis zum 55. Lebensjahr. Mit 2,1 Prozent auf gleichem Niveau geblieben ist er in der Kategorie der 56–64-Jährigen, während sich die Quote bei den über 65-Jährigen von 0,1 (2011–2017) im Berichtsjahr auf 0,2 Prozent verdoppelte.

Mit 3,7 Prozent (-0,3 Prozent) tragen Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 17 Jahren weiterhin das grösste Sozialhilferisiko. Die Tendenz zeigt sich auch kantonal und hat den Grund wohl darin, dass Familien mit (mehreren) Kindern finanziell stärker belastet sind und hinsichtlich einer Erwerbstätigkeit gewisse Einschränkungen bestehen. Die Mehrheit der unterstützten Kinder lebt laut Statistik in Einelternfamilien.

Stadt Wil mit den höchsten Quoten

Die Sozialhilfequote wird wesentlich beeinflusst durch die Zusammensetzung der Bevölkerung und deren Ressourcenpotenzial sowie durch die Erwerbsmöglichkeiten. Wobei auch soziale Komponenten hineinspielen, da in grösseren Gemeinden die Anonymität ausgeprägter und die Hemmschwelle gegenüber den Behörden tendenziell kleiner ist als in Dorfgemeinden.

Generell ist die Sozialhilfequote in Gemeinden mit Zentrumsfunktion höher. Das bestätigen die Zahlen der Stadt Wil. Die Quote lag 2018 bei 4,1 Prozent, was 974 Personen entspricht. Mit dem Rückgang von 0,4 Prozent ist die Zahl der Sozialhilfebezüger in Wil erstmals seit zehn Jahren wieder gesunken. Über den Kanton gesehen, verbessert sich Wil damit im Ranking um einen Platz und belegt nicht mehr den zweiten, sondern hinter St.Gallen und Rorschach den dritten Rang.

Entsprechend tiefer liegen die Quoten in den ländlichen Gemeinden. Tübach etwa brauchte 2018 überhaupt keine Sozialhilfebeiträge auszurichten. Im Wahlkreis Wil hat Niederhelfenschwil die Nase vorn. Mit einer Quote von nur 0,3 Prozent weist die Statistik für 2018 den gleichen Wert aus wie im Jahr zuvor: Rang eins. Die zweitbeste Platzierung hat Zuzwil mit 0,5 Prozent. Nur in zwei Gemeinden ist der Anteil von Sozialeistungsbezügern gestiegen: In Oberbüren (+0,2 Prozent) und in Zuzwil (+0,2 Prozent). In Niederhelfenschwil und in Oberuzwil (1,4 Prozent) blieben die Zahlen unverändert.

Kaum Veränderungen im Toggenburg

Im Gegensatz zum Wahlkreis Wil ist die Sozialhilfequote im Kreis Toggenburg auf gleichem Niveau geblieben. Sowohl im Jahr 2017 als auch im Berichtsjahr lag diese bei 2,2 Prozent und damit plus/minus im Schnitt der vergangenen zehn Jahre sowie exakt auf dem Niveau des Kantons. Von den 46281 Einwohnern der 12 Gemeinden (Stand Ende 2017) erhielten 1018 Personen staatliche Unterstützung.

Auch in Bezug auf die betroffenen Altersgruppen sind die Zahlen ein Abbild des Vorjahres. Einzig bei den 0–17-Jährigen stieg der Prozentsatz marginal von 3,2 auf 3,3 und bei den 56–64 von 1,9 auf 2 Prozent.

Neckertal ist und bleibt auch weiterhin die Gemeinde mit dem höchsten Anteil an Sozialhilfeempfängern, obwohl sich die Quote von 3,6 auf 3,5 Prozent leicht reduziert hat. Das bedeutet: In der Gemeinde Neckertal wurden im Jahr 2018 total 142 Personen mit öffentlichen Geldern unterstützt.

Anhaltend positive Tendenz in Oberhelfenschwil

Noch vor Wattwil und Lichtensteig, die sich mit einem Anteil von 2,4 Prozent den dritten Platz teilen, klassiert sich Kirchberg mit einer Quote von 2,5 Prozent. Ein Wert, der sich im langjährigen Mittel bewegt und sich gegenüber 2017 nicht verändert hat.

Ebnat-Kappel, Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg sind die einzigen Gemeinden im Wahlkreis Toggenburg, in denen die Sozialhilfequote im Jahr 2018 gestiegen ist. Und zwar von 2,6 auf 3,0 Prozent (Ebnat-Kappel), von 1,7 auf 2,2, Prozent (Bütschwil-Ganterschwil) und von 0,8 auf 1,7 Prozent (Lütisburg). Die Brückengemeinde erreicht damit den höchsten Stand seit zehn Jahren.

Tiefflieger ist Oberhelfenschwil mit einer Quote von 0,6 Prozent (1,0 im Vorjahr). Nach einem Ausreisser nach oben (2010) und trotz eines leichten Anstieg im Jahr 2017 ist hier der Anteil von Sozialhilfeempfängern kontinuierlich auf den bisherigen Tiefststand im Jahr 2018 gesunken.

Stärkste Unterstützung für Eltern mit Kindern

Bei den ausbezahlten Beträgen gibt es Unterschiede. Je nach Wohnsituation, Zivilstand und der Anzahl Kinder gibt es mehr oder weniger Geld. 977 Franken pro Monat erhält eine alleinstehende Person im Kanton St.Gallen zur Deckung des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt. Hinzu kommen Leistungen für die Miete, die Wohnnebenkosten sowie die gesundheitliche Grundversorgung, wodurch sich der Betrag auf gut 1600 Franken erhöht. Lebt diese Person aber mit einer zweiten Einzelperson in einem Haushalt, reduziert sich der Satz auf je 748 Franken, weil die Lebenshaltungskosten aufgeteilt werden können.

Gleiches gilt auch bei der Berechnung der weiteren Ansprüche (Miete etc.). Jeder erhält also übers Ganze nur gut 1000 Franken. Am stärksten unterstützt werden Paare mit mindestens zwei Kindern. Sie bekommen total gut 2200 Franken.

Im Statistikjahr 2018 haben die 77 Gemeinden des Kantons St.Gallen netto 78,8 Millionen Franken für wirtschaftliche Sozialhilfe im engeren Sinn ausgegeben. Dies entspricht 155 Franken pro Einwohner.