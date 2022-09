Erweiterung des Kiesabbaugebiets in Nassen

Kiesabbau Arealerweiterung auf 2237 Aren: In Nassen sollen 1,4 Millionen Kubikmeter Kies abgebaut werden Der Kiesabbauplan für das Gebiet Nassen vom April 2002 soll geändert werden. Der Gemeinderat Neckertal hat dem Vorhaben zugestimmt. Jetzt wird es zur öffentlichen Mitwirkung freigegeben. 15.09.2022, 14.20 Uhr

Mit der Erweiterung des Abbaugebiets ist der Abbau von jährlich rund 60'000 Kubikmetern für die nächsten 20 Jahre gesichert. Symbolbild: Zambelli Angelo/ZUR

Das Kiesabbaugebiet Nassenfeld liegt in der Gemeinde Neckertal, circa 300 Meter südwestlich von Nassen bzw. circa 700 Meter nordwestlich von Mogelsberg. In diesem Gebiet wird seit den 1970er-Jahren Kies abgebaut. Betreiberin des Kies- und Betonwerkes ist die Looser AG, während der Kiesabbau und die Deponie von der Grob Kies AG betrieben wird.

Erweiterung nach Südwesten

Die aktuelle Kiesabbautätigkeit der Grob Kies AG basiert auf dem rechtsgültigen Abbauplan vom 30. April 2002. Der Abbau im Teilgebiet Ost befindet sich bereits in der letzten Abbauetappe, sodass nur noch Kiesrohstoff für die nächsten ein bis zwei Jahre vorhanden ist. Im Bereich der Inertstoffdeponie ist das verfügbare Deponievolumen bezüglich der bewilligten Endgestaltungshöhe bereits aufgebraucht, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde Neckertal.

Mit Änderung des Abbauplanes Nassen sollen das Gebiet südwestlich des aktuellen Kiesabbaus erweitert und weiteres Rohkies abgebaut werden.

881 Aren mehr Abbaufläche

Mit der Erweiterung des Abbauplanperimeters wird das Abbaugebiet um 881 auf insgesamt 2237 Aren vergrössert. Das Gebiet ist über das bestehende Kieswerk an die Neckerstrasse angeschlossen. Die Erweiterung ist in vier Etappen unterteilt, in denen insgesamt 1,4 Millionen Kubikmeter Kies abgebaut werden. Gemäss Stand von Anfang 2022 sind circa 130'000 Kubikmeter Kies noch nicht abgebaut.

Unter der Annahme, dass circa 1,2 Millionen Kubikmeter Kies verwertbares Material ist, dauert der Abbau bei einem Jahresbedarf von 60'000 Kubikmetern circa 20 Jahre.

Jahrzehnte für die Wiederauffüllung

Nach erfolgtem Abbau wird die Grube mit sauberem Aushubmaterial oder Inertstoff Typ B wieder aufgefüllt. Im Teilgebiet Mitte wird sauberes Aushubmaterial in fünf Etappen mit einem Volumen von circa 0,9 Millionen Kubikmetern aufgefüllt. Parallel dazu wird im Teilgebiet West die Deponie Typ B betrieben. Dabei werden circa 0,8 Millionen Kubikmeter Inertstoffe in acht Etappen abgelagert. Bei einer Zulieferung von jährlich 45'000 Kubikmetern bei Typ A bzw. 25'000 Kubikmeter bei Typ B dauert die Wiederauffüllung 18 bzw. 32 Jahre.

Mitwirkungsverfahren bis zum 28. Oktober

Mit Abschluss der Rekultivierungsarbeiten werden auch alle Bauten und Anlagen, welche für den Abbaubetrieb benötigt werden, zurückgebaut. Die Geländegestaltung wird so ausgeführt, dass diese landwirtschaftlichen und ökologischen Interessen bestmöglich berücksichtigt werden.

Der Gemeinderat eröffnet nun das Mitwirkungsverfahren, welches bis zum 28. Oktober dauert. (pd/ahi)