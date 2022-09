Holcim hält an Kiesabbau/Deponie Sonnenberg in Niederwil fest

Kiesabbau «Es gab Änderungen zum Verfahren»: Das sagt Oberbürens Gemeindepräsident zum Kiesabbauprojekt Sonnenberg in Niederwil Die Holcim AG hat ein weiteres überarbeitetes Projekt zum Kiesabbau und Deponie Sonnenberg im Westen von Niederwil eingereicht, weil Einsprachen eingegangen sind. Holcim erklärt zudem, weshalb sie am Projekt festhalten möchte. Zita Meienhofer 09.09.2022, 19.00 Uhr

Die Holcim AG möchte im Westen von Niederwil Kies abbauen. Das Unternehmen hat erneut ein überarbeitetes Projekt eingereicht. Bild: PD

Die Holcim Kies und Beton AG plant, am Sonnenberg in Niederwil, am östlichen Ende des Dorfes, künftig in fünf Etappen insgesamt 1,155 Millionen Kubikmeter verwertbaren Kies abzubauen. Bei einem Jahresbedarf von 45'000 Kubikmeter dauert der Abbau etwa 26 Jahre, mit vollständiger Auffüllung und Rekultivierung wären es dann 33 Jahre.