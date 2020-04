Keine Coronafälle in den Thurvita-Heimen – doch der Alltag verändert sich Weder Bewohner noch Mitarbeitende der Thurvita-Heime haben sich bisher mit dem Coronavirus angesteckt. Der Alltag in den Heimen ist jedoch ein ganz neuer. 15.04.2020, 10.01 Uhr

Ein bisschen Normalität in speziellen Zeiten: Die Bewohnenden färbten Ostereier. Bild: PD

(pd/rus) In den Heimen der Thurvita leben Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Entsprechend wichtig ist der Schutz der Bewohnenden vor dem Coronavirus. Bisher gab es in den Heimen der Thurvita keine Infektionen, weder bei den Bewohnenden noch bei den Mitarbeitenden. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung vom Mittwoch. Es gebe aktuell auch keine Verdachtsfälle.