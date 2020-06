Kehren die Fahrgäste und die Reiselust zurück? Diese Frage treibt Reisebusunternehmen in Wil und Wattwil um – ihre Prognosen sind unterschiedlich Nach Monaten des Stillstands hat die Reisebusbranche mit der Öffnung des Tourismus und der Grenzen wieder Reiseziele. Nun müssen nur noch die Buchungen eintreffen. Nicht alle sind gleich zuversichtlich, dass dies eintreten wird. Tobias Söldi 02.06.2020, 05.00 Uhr

Wichtiger Wirtschaftsfaktor: Rund 450 Schweizer Reisebusunternehmen transportieren mit ihren 3000 Reisebussen jährlich mehr als 10 Millionen Fahrgäste. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Reisbusbranche steht still – und stillstehen ist für einmal wörtlich gemeint. Statt die Strassen Europas zu befahren, fristen die Reisecars der Wiler Wick Reisen und Transporte AG ihr Dasein seit März hinter verschlossenen Garagentüren. Das traditionsreiche Unternehmen musste wegen der Coronapandemie alle geplanten Reisen absagen, hinterlegte die Kontrollschilder ihrer fünf Reisecars und beantragte Kurzarbeit, teilweise 100 Prozent.

«Eine sehr schwierige Zeit» sei das gewesen, sagt Geschäftsführer David Wick.

David Wick, Wick Reisen und

Transporte AG, Wil Bild: Tobias Söldi

Zwar hätten die Carunternehmen theoretisch auch während der Pandemie fahren dürfen – aber wohin auch? Und wen hätten sie befördern sollen?

Branche hat wieder eine Perspektive

Mit der weiteren Lockerung der Schutzmassnahmen vergangenen Mittwoch hat die Branche mit ihren etwa 450 Unternehmen und 3000 Reisebussen wieder eine Perspektive, vor allem aber Reiseziele.

Touristische Angebote wie Bergbahnen, Campingplätze, Rodelbahnen oder Zoos dürfen ab dem 6. Juni wieder öffnen, Restaurants ist es erlaubt, grössere Gruppen zu empfangen, Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen sind möglich. Und bis spätestens am 6. Juli sollen auch die Einreisebeschränkungen für alle Schengenstaaten aufgehoben werden.

Das Geschäftsfeld ist wieder zugänglich

«Das ist eine grosse Erleichterung», sagt Erich Goldenberger, Präsident der Astag-Fachgruppe Car Sektion Ostschweiz und Mitglied der Geschäftsleitung der Surprise Kultour AG mit Sitz in Winterthur.

«Mit der Öffnung des Tourismus ist auch unser Geschäftsfeld wieder zugänglich.»

Erich Goldenberger, Präsident Fachgruppe Car, Sektion Ostschweiz Bild: Tobias Söldi

Zudem bestünde nun endlich wieder Planungssicherheit, nicht nur für die Reisebusunternehmen bei der Organisation und Bewerbung ihrer Fahrten, sondern auch für die buchende Kundschaft.

Den Fahrgästen die Verunsicherung nehmen

Freie Fahrt für die Carunternehmen also? Nicht ganz: Desinfektionsmittelspender, leere Sitzplätze, markierte Wartezonen beim Einsteigen und regelmässiges Reinigen der Fahrzeuge sind nur einige der zahlreichen Vorgaben, die das 14-seitige Schutzkonzept der Astag für die Schweizer Reisebusbranche empfiehlt.

Für Goldenberger ist klar: Jetzt ist die Eigenverantwortlichkeit der Unternehmen gefragt.

«Wir sind bereit, wir übernehmen unsere Verantwortung.»

Nun müssen nur noch die Buchungen eintreffen.

Schutzmassnahmen könnten Reiselust tief halten

Ob dies auch wirklich geschehen wird, ist sich Stefan Bauer nicht ganz so sicher. Er ist Geschäftsführer von Roth Reisen und Transporte AG in Wattwil. Auch dort ist das Reisegeschäft, das etwa 30 Prozent des gesamten Umsatzes ausmacht, im März zu einem abrupten Halt gekommen. Bauer sagt:

«Ich kann mir kaum vorstellen, dass die vergangenen Monate keinen Einfluss auf das Reiseverhalten haben.»

Stefan Bauer, Roth Reisen und Transporte AG, Wattwil

Bild: PD

Er befürchtet, dass strenge Schutzmassnahmen nicht nur im Car, sondern auch an den Zielorten die Lust am Reisen weiter tief halten. Dazu kommt, dass der durchschnittliche Car-Gast eher älteren Semesters sei.

Rückverfolgbarkeit stets gegeben

Diese Verunsicherung will Goldenberger den potenziellen Kundinnen und Kunden um jeden Preis nehmen, denn ohne Gäste bleiben die Cars noch länger in der Garage. «Das Reisen im Car ist ideal. Die Kunden müssen kein Risiko eingehen», sagt er. Zum Beispiel sei – im Gegensatz zum Zug – die Rückverfolgbarkeit einer allfälligen Ansteckung stets gegeben.

«Wir wissen zu jeder Zeit, wer im Car ist. Oft kennen sich die Leute sogar untereinander.»

Zudem können Menschenansammlungen an grossen Bahnhöfen oder Flughäfen gemieden werden.

Blick in die Zukunft ist nicht nur optimistisch

Maya Sutter, Vizepräsidentin der Ostschweizer Sektion der Astag, gibt sich denn auch zuversichtlich, dass die Kunden zurückkehren:

«Es gibt viele Leute, welche die Nase voll davon haben, zu Hause zu sitzen, und endlich wieder reisen wollen.»

Maya Sutter, Vizepräsidentin Ostschweizer Sektion der Astag Bild: Tobias Söldi

Je länger die neue Normalität andauere, desto kleiner werde die Unsicherheit. «Und irgendwann ist die Angst ganz weg.» Die beiden Branchenvertreter hoffen auf Nachholbedarf und Loyalität der Kundschaft und rechnen bereits im Herbst wieder mit guten Umsätzen.

Trotzdem: Der Blick in die Zukunft ist nicht nur von Zweckoptimismus geprägt. Erich Goldenberger sagt:

«Die Branche wird die Krise noch einige Jahre spüren.»

Sein Vertrauen in die Unternehmen, die es gewohnt seien, anzupacken und zu kämpfen, ist aber ungebrochen. «Die meisten werden die Krise überstehen.»

Pessimistischer schätzt Stefan Bauer von der Roth Reisen und Transporte AG die Lage ein:

«Es werden nicht alle Unternehmen überleben. Die Branche wird ausgedünnt.»

Es sei schwierig, in einem halben Jahr den Jahresumsatz zu generieren. Die Branche macht im Frühling und Herbst den Hauptumsatz.

Erste Fahrt Ende Juni führt ins Emmental

Bauer bietet vorerst keine Busreisen an. Da sein Unternehmen mehrere Standbeine hat – neben dem Reisegeschäft etwa Umzüge und Reinigungen –, steht er aber auch etwas weniger unter Druck. «Wir beobachten zuerst einmal, wie sich die Sache entwickelt», sagt er. Verhandlungen laufen in Zusammenhang mit Sommerlagern. Seine Hoffnung setzt er auch auf die Weihnachtsmärkte Ende Jahr.

Bei der Wick AG ist es bereits Ende Juni so weit. Dann steht die erste Fahrt an, ein Tagesausflug ins Emmental, am 1. August geht es ins Wallis. Wick sagt:

«Wir fahren schrittweise wieder hoch. Es braucht Zeit, bis die Buchungen kommen.»

Mit grösseren Rund- und Ferienreisen ins Ausland rechnet er ab August. Wenn die Lust am Reisen dann schon wieder erwacht ist.