SP Wil fordert einfache Sprache im Austausch mit Behörden

Kauderwelsch Wenn Wählende nur Bahnhof verstehen: SP Wil fordert einfache Sprache in der Kommunikation zwischen Stadt und Bevölkerung Wer eine Abstimmungsvorlage liest, stösst bisweilen an die Grenzen des Verständlichen. Besonders für die rund 800'000 Personen mit einer Leseschwäche ist das problematisch. Die SP Wil befürchtet, dass diese Menschen von ihren demokratischen Rechten ausgeschlossen werden – und verlangt Verbesserungen. Gianni Amstutz 27.09.2021, 12.01 Uhr

Auch für viele junge Menschen ist die Behördensprache nur schwer verständlich. Bild: PD

Die Sprache von Politik und Behörden unterscheidet sich wesentlich von der Alltagssprache. Anstatt beispielsweise zu schreiben «Wir müssen unseren Wäldern Sorge tragen», würde es in einem Beamtenbericht wohl heissen: «Die Bewahrung forstwirtschaftlicher Nutzflächen ist für die Stadt von hoher Priorität.»

Diese Wortkreationen der Verwaltung gehen selbst manchem Bundesrat zu weit. Unvergessen ist der Lachanfall von Hans-Rudolf Merz, als er im Nationalrat einen von Beamtensprache wimmelnden Bericht vorlas – und dabei irgendwann nicht mehr ernst bleiben konnte. Selbst der alt Bundesrat gestand danach der Versammlung des Nationalrats: «Ich bitte Sie um Verzeihung, wenn ich zwischendrin einfach nicht verstanden habe, was ich Ihnen vorlas.»

Kommunikation mit Behörden vereinfachen

Für viele Personen wirkt die Behördensprache zwar etwas schwerfällig und umständlich, sie bleibt aber meistens verständlich. Ein Teil der Bevölkerung ist mit offiziellen Amtsdokumenten jedoch schlicht überfordert. In Wil soll damit jetzt bald Schluss sein.

Die SP regt in einem Vorstoss an, die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bevölkerung zu vereinfachen. Erstunterzeichnerin Dora Luginbühl führt aus: «Leichte Sprache hilft allen Menschen für ein besseres Verständnis von Vorlagen und politischen Prozessen, sie unterstützt aber insbesondere Menschen mit weniger starken Lesekompetenzen.» Und davon gibt es in der Schweiz mehr, als man gemeinhin denken würde.

Eine Studie im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass in der Schweiz rund 800'000 Erwachsene eine Leseschwäche haben. Das ist nicht gleichbedeutend mit Analphabetismus. Manche dieser Personen können einfache Texte zwar verstehen, bekunden aber Mühe mit komplexeren Sachverhalten.

Demokratische Teilnahme ist erschwert

Die SP erachtet es als problematisch, dass durch die oft komplizierte Behördensprache ein Teil der Bevölkerung nicht am demokratischen Prozess teilnimmt. Luginbühl betont:

«Viele Menschen haben Bedenken, zu wählen oder abzustimmen, weil sie die komplexen Unterlagen zu wenig verstehen.»

Demokratische Entscheidungen sollten jedoch von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen werden. Mit dem Bemühen um eine Leichte Sprache könne die Stadt alle dazu einladen, politische Verantwortung zu übernehmen.

Eine Übersetzung von Texten in einfache Sprache müsse nach eigenen Regeln erfolgen und deshalb von dafür ausgebildeten Übersetzerinnen und Übersetzern übernommen werden, ist die SP überzeugt. Die Sozialdemokraten wollen deshalb vom Stadtrat wissen, welche Massnahmen bereits getroffen worden sind und welche weiteren getroffen werden könnten, um alle Menschen verständlich und sprachlich angemessen zu informieren.

Die Grenzen der Vereinfachung

Schweizweit kommt das Thema immer wieder aufs politische Parkett. Gerade was Abstimmungstexte zu Vorlagen betrifft, zeigen sich die Behörden bisher äusserst zurückhaltend. Die Begründung: Abstimmungsbotschaften liessen sich nicht beliebig vereinfachen, da damit die Gefahr einhergehe, den Sachverhalt falsch oder unvollständig darzustellen. Das widerspreche dem gesetzlichen Anspruch.

In anderen Bereichen zeigen Pilotversuche hingegen eine positive Wirkung. So konnte die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Solothurn gemäss einem Bericht von SRF durch eine Übersetzung ihrer Informationsbroschüren in einfache Sprache Erfolge erzielen. Es sei zu wesentlich weniger empörten Anrufen von Klienten gekommen und die Kommunikation mit ihnen habe sich generell verbessert.

Und in Winterthur haben einfache Formulierungen bei Strafbefehlen zu einer deutlich besseren Zahlungsmoral geführt, wie es im SRF-Bericht heisst. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass die Gebüssten die Strafbefehle der Behörden zuvor schlicht nicht richtig verstanden hatten.

Ob und wie in der Stadt Wil künftig einfache Sprache zur Anwendung kommt, muss sich zeigen. Die Antwort des Stadtrats auf den SP-Vorstoss steht noch aus.