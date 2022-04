Zuzwiler Religionspädagoge Rolf Tihanyi entlassen

Katholische Kirchgemeinde Über Spannungen wird schon lange gemunkelt – jetzt folgt der nächste Abgang: Zuzwiler Religionspädagoge Rolf Tihanyi faktisch entlassen Ende Juli ist Schluss. Rolf Tihanyi, Religionspädagoge und vormaliger Pfarreibeauftragter der Kirchgemeinde Zuzwil-Züberwangen, räumt seinen Posten nach fünfjähriger Tätigkeit. Über die Gründe der Trennung schweigen sich die Parteien aus. Es bleiben die Spekulationen über interne Differenzen. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Rolf Tihanyi, hier an der Bundesfeier 2021, hat am 15. Juli seinen letzten Arbeitstag als Religionspädagoge der Kirchgemeinde Zuzwil-Züberwangen. Bild: Larissa Flammer

Die Zeichen standen auf Aufbruch, als Anfang August 2017 die Neuen im Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland (SEMF) vorgestellt wurden: Religionspädagoge Rolf Tihanyi, als Pfarreibeauftragter für die Kirchgemeinde Zuzwil-Züberwangen, und Pastoralassistent Urs Vescoli für den Einsatz in der Seelsorgeeinheit. Denn nach der Eskalation der Konflikte in der Katholischen Kirchgemeinde Zuzwil-Züberwangen, die 2016 zur Kündigung von Pfarrer Simon Niederer, der Pfarreisekretärin und, als Folge dessen, zum geschlossenen Rücktritt des Pfarreirates geführt hatte, war ein Scherbenhaufen zurückgeblieben. Nicht nur verschiedene Personalien mussten geregelt werden. Es galt auch Aufgaben neu zu definieren und insbesondere dafür zu sorgen, dass Ruhe und Konstanz einkehrten.

Dem Wechsel von Urs Vescoli zur Seelsorgeeinheit Gähwil-Bazenheid-Kirchberg Anfang letzten Jahres und der Wahl von Katrin Blome an seine Stelle, folgt nun der Abgang des zweiten Neuen von damals, Rolf Tihanyi. Ganz freiwillig ist dieser allerdings nicht: Der 58-Jährige wurde faktisch entlassen. «Man trennte sich in gegenseitigem Einvernehmen», wie es offiziell auf der Website der Seelsorgeeinheit heisst.

Beidseitiges Stillschweigen

Die Information über die Kündigung liest sich knapp und sachlich: «Im Namen des Verwaltungsrats des Zweckverbandes der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland müssen wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass wir zusammen mit Rolf Tihanyi beschlossen haben, sein Arbeitsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen per Ende Juli 2022 aufzulösen. Seine Aufgaben wird er bis zum 15. Juli uneingeschränkt wahrnehmen und anschliessend noch seinen Resturlaub beziehen.»

Über Spannungen im Seelsorgeteam wird seit geraumer Zeit gemunkelt. Deren Ursachen wollte Gerold Kölbener, Personalverantwortlicher im Kreisrat Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland, aber genauso wenig kommentieren, wie er sich zu den Gründen äussern mochte, die nun zur Entlassung Tihanyis geführt hatten. Man wolle die personelle Veränderung nicht breitschlagen, begründete er. Wortkarg gab sich, zumindest in diesen Fragen, auch Rolf Tihanyi selber. Man habe sich darauf verständigt, die Gründe der Trennung nicht zu kommunizieren», sagte er. SEMF-Kreisratspräsident Präsident Michael Okle war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Anspruchsvolle Aufbauarbeit

Statt über seinen bevorstehenden Abgang spricht Rolf Tihanyi lieber über die positive Entwicklung, welche die Pfarrei Zuzwil-Züberwangen in den vergangenen fünf Jahren durchgemacht habe. Und er macht klar: «Der Weg war für alle Mitwirkenden anspruchsvoll, der Aufwand erheblich.» Im ersten Halbjahr habe er den überwiegenden Teil seiner Arbeitszeit für die Rekrutierung von Personal und die Neudefinition der verschiedenen Aufgaben aufgewendet. Tihanyis Engagement im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Kirchgemeinde und während der dreijährigen Pfarrvakanz, aber auch seine Mitarbeit im Vorfeld der Zweckverbandsgründung im Jahr 2018 wird denn auch vom Verwaltungsrat der Seelsorgeeinheit explizit anerkannt.

Gute fünf Jahre

«Jetzt läuft die Pfarrei», resümiert Rolf Tihanyi. «Alle Stellen sind besetzt, der Ministrantenbestand hat sich von zwei auf heute 30 erhöht, und seit anderthalb Jahren haben wir, mit Didier Mungilingi, auch wieder einen Pfarrer.» Für ihn, der mit der Amtseinsetzung Mungilingis seine Funktion als Pfarreibeauftragter abgegeben hatte, bestand die Herausforderung nach eigenen Angaben darin, die Pfarrei als Teil eines engagierten Teams praktisch von null auf wieder aufzubauen. «Das ist gelungen. Was ich mir vorgenommen hatte, ist erreicht: Es waren insgesamt gute fünf Jahre», sagt Tihanyi.

Wie die berufliche Neuorientierung des 58-Jährigen ausschauen wird, ist nicht definitiv entschieden. Aber die Zeichen stehen gut: «Ich habe drei Stellenangebote vorliegen. Aber solange nichts unterschrieben ist, ist auch nichts spruchreif.» Klar sei jedoch, lässt er durchblicken, dass er weiterhin im kirchlichen Umfeld tätig bleibe. Und feststehe auch, dass er und seine Familie den Wohnsitz in Zuzwil behalten werden.

