Seelsorgerin Katrin Blome wird in Zuckenriet verabschiedet

Katholische Kirche Seelsorgerin Katrin Blome wird nach nur eineinhalb Jahren verabschiedet Die Kirchgemeinde Niederhelfenschwil-Zuckenriet hat Seelsorgerin Katrin Blome in der Georgskapelle Zuckenriet offiziell verabschiedet. Nach anderthalb Jahren in der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland zieht sie aus der Ostschweiz weg und übernimmt eine neue Aufgabe in Zürich. Ernst Inauen 03.10.2022, 16.00 Uhr

Der Präsident der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland, Michael Okle (rechts), würdigte die Tätigkeit der Seelsorgerin Katrin Blome. Bild: Ernst Inauen

Noch selten war die Georgskapelle in Zuckenriet in den vergangenen Jahren so gut besucht wie zur Abschiedsfeier für Seelsorgerin Katrin Blome. «Wir spüren schon eine Wehmut, dass wir Katrin bereits nach anderthalb Jahren wieder ziehen lassen müssen», sagte Michael Okle, Präsident der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland (Semf) und der Kirchgemeinde Niederhelfenschwil-Zuckenriet, zum Schluss des Gottesdienstes.

Die Seelsorgerin habe es verstanden, die Herzen zu öffnen und den Glauben durch ihre tiefgründigen Predigten und ihre seelsorgerische Tätigkeit vor allem in der Pfarrei Niederhelfenschwil-Zuckenriet näherzubringen. Ihr Vorbild habe für viele Menschen eine grosse Bedeutung bekommen. «Wir sind dankbar für alles, was wir mit dir erleben durften und bedauern deinen aus familiären Gründen gefällten Entscheid», schloss Okle. Nach dem Gottesdienst konnte bei einem Apéro im Schulhaus der Austausch gepflegt und persönlich Abschied von Katrin Blome genommen werden.

Kreative Predigtgestaltung

Von vielen Gottesdienstteilnehmenden wurden die Predigten von Katrin Blome geschätzt, weil sie einen Bezug zum Alltagsleben beinhalteten. Ihre Abschiedsworte begann sie mit einem symbolischen Vergleich, indem sie zwei Bilder mit schönen und überreifen Bananen zeigte. Dabei bezog sie sich auf die weitverbreitete Mentalität, schön und ohne Makel sein zu wollen.

Seelsorgerin Katrin Blome bei ihrer Abschiedspredigt. Bild: Ernst Inauen

Dieser Schönheitsdruck sei eine schwierige Sicht auf das Leben und uns Menschen. «Denn dort, wo die Hülle im Vordergrund steht, wird oftmals das übersehen, was wirklich entscheidend ist: die innere Schönheit eines Menschen, die inneren Qualitäten, der Charakter», gab sie zu bedenken.

Kurzes Gastspiel in der Seelsorgeeinheit

Seit Anfang März 2020 ergänzte Katrin Blome das Pastoralteam der Semf. Die heute 37-jährige Theologin belegte bis zum Sommer 2021 ein Teilpensum von 50 Prozent, weil sie bis Ende Schuljahr noch ihren bisherigen Job an der Mittelschule St.Gallen behalten wollte. Die Theologin übernahm danach ein Vollpensum in der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland und war hauptsächlich für die Pfarrei Niederhelfenschwil-Zuckenriet zuständig. Weil ihr Ehemann einen Berufswechsel nach Bern vollzog, entschloss sie sich nun, mit einem Job in Zürich die familiäre Distanz zu verringern.