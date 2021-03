Katholische Kirche Pfarrhaus Jonschwil soll für eine halbe Million Franken in neuem Glanz erstrahlen Die katholischen Kirchbürgerinnen und Kirchbürger befinden am 11. April an der Urne über den Umbau des Pfarrhauses. Rossella Blattmann 31.03.2021, 05.00 Uhr

Das Pfarrhaus der Katholischen Kirchgemeinde Jonschwil soll renoviert werden. Bild: PD

Wegen der Coronapandemie haben zahlreiche Gemeinden in der Region ihre Bürgerversammlungen, die dieser Tage hätten stattfinden sollen, abgesagt. Vielerorts finden stattdessen am Sonntag, 11. April, Urnenabstimmungen statt. So auch in Jonschwil, wo die katholischen Kirchbürgerinnen und Kirchbürger darüber entscheiden, ob das Pfarrhaus für 514'000 Franken saniert werden soll.