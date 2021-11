KANTONSRAT Trotz Mehrkosten von fünf Millionen Franken: Keine Opposition gegen die Wiler Forensikstation Die geschlossene, forensische Klinikstation für psychisch kranke Straftäter in Wil wird wegen Mehrkosten im Bereich Sicherheit teurer als ursprünglich angenommen. Im Kantonsrat sorgte dies aber kaum für Kritik. Martin Knoepfel 29.11.2021, 17.12 Uhr

So soll es im Wohn- und Essraum der geplanten Forensikstation aussehen. Visualisierung: PD

Am Montagnachmittag befasste sich der Kantonsrat mit der geplanten Forensikstation, welche auf dem Areal der Klinik Wil gebaut werden soll. Im Juni 2018 hatte der Kantonsrat einen Kredit von 12,9 Millionen Franken für deren Bau gesprochen. In der Zwischenzeit stiegen die Kosten auf 20,4 Millionen Franken. Dies bei einem Bundesbeitrag von 6,25 Millionen Franken. Auf den Kanton entfallen also neu Kosten von 14,15 Millionen Franken.