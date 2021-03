Kantonsrat 5,4 Millionen Franken an Hof-Sanierung: Kantonsrat soll auf das Geschäft eintreten Der Hof zu Wil wird seit dem Jahr 1990 von der gleichnamigen Stiftung restauriert. Nun steht die dritte Bauetappe an. Die vorberatende Kommission des Kantonsrats beantragt Eintreten auf den Kantonsratsbeschluss, der einen Kantonsbeitrag von 5,4 Mio. Franken vorsieht. 16.03.2021, 09.38 Uhr

Mit der dritten Etappe soll die Sanierung des Hofs zu Wil abgeschlossen werden. Bild: PD

(pd/ahi) Nach den zwei Umbauetappen, die ebenfalls durch den Kanton sowie die Stadt Wil und den Bund mitfinanziert wurden, steht im Hof nun der Abschluss des Generationenprojekts bevor. Die vorberatende Kommission, unter dem Vorsitz von Karl Brändle, Bütschwil-Ganterschwil, liess sich detailliert über denkmalpflegerische und architektonische Aspekte des geplanten Bauprojekts informieren.

Die Kommission anerkennt den Wert des 800-jährigen Baudenkmals von nationaler Bedeutung und den Sanierungsbedarf der grösstenteils brachliegenden oberen Stockwerke und des Hauses Roter Gatter. Sie unterstützt die angestrebte Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Begegnungen. Für die museale Inszenierung im dritten Stock wird in den nächsten Jahren ein Museumskonzept ausgearbeitet. Hierzu hat die Kommission im Rahmen der Diskussion Anregungen eingebracht.

Kosten von 25,45 Millionen Franken

Die Stiftung Hof zu Wil rechnet mit einem Kostenrahmen des Renovations- und Innovationsprojekts von 25,45 Millionen Franken. Die Stiftung sowie die Stadt Wil sehen je einen Beitrag von 9,63 Millionen Franken vor. Der Kantonsbeitrag von 5,4 Millionen Franken setzt sich aus 4,5 Millionen Franken für denkmalpflegerisch relevante Massnahmen sowie 0,9 Millionen Franken für die museale Inszenierung beziehungsweise kulturelle Nutzung des Hofs zu Wil zusammen. Der Kantonsbeitrag setzt den Kreditbeschluss der Stadt Wil und der Stiftung Hof zu Wil voraus. Es wird mit 0,8 Millionen Franken an Bundesbeiträgen gerechnet.

Geplanter Baustart in einem Jahr

Der Kantonsrat wird die Vorlage voraussichtlich in der Aprilsession in erster und in der Junisession in zweiter Lesung beraten. Die Beratung im städtischen Parlament in Wil ist in diesen Wochen, die Volksabstimmung für den September 2021 vorgesehen. Der Baustart ist im April 2022, die Fertigstellung für Herbst 2024 geplant.