Lenggenwiler Kirchenverwaltungsrat benötigt frisches Blut

Kandidatensuche Patrick Mader sucht eine Nachfolge für sein Präsidentenamt – er weiss: «Für die Kirche unterwegs zu sein, dafür outen sich nicht alle gerne» Zwei der fünf Mitglieder des Verwaltungsrats der Kirchgemeinde Lenggenwil treten zurück. Darunter ist Präsident Patrick Mader. Eine Nachfolgeregelung scheint nicht ganz einfach zu sein. Mader erklärt, weshalb und was passiert, falls sein Amt vakant bleibt. Zita Meienhofer 20.01.2023, 16.00 Uhr

Patrick Mader tritt als Präsident des Verwaltungsrats der Kirchgemeinde Lenggenwil auf Ende der Amtsdauer zurück. Bild: Zita Meienhofer

Er ist seit 2004 dabei und weiss, wie der «Laden» läuft. Nun hört er auf. Patrick Mader, seit 2004 Mitglied des Kirchenverwaltungsrats (KVR) Lenggenwil, seit 2012 deren Präsident. «Ich bin nicht verbraucht und das ‹Schiff› ist in einem guten Zustand. Aber es fehlt mir einfach die Zeit.» So begründet er seinen Rücktritt, den er auf Ende dieser Amtsdauer angekündigt hat. Am 10. September sind die ordentlichen Wahlen. Bis dato möchte er eine Nachfolge gefunden haben. Das ist sein grosser Wunsch.

Ein Wunsch, der sich wohl nicht so einfach erfüllen lässt. Zudem noch ein weiteres Mitglied des Gremiums ebenfalls zurücktreten wird: Finanzchefin Priska Holdener, KVR-Mitglied seit 2015. Nicht mehr zur Wahl antreten wird auch Christoph Brühwiler, der seit über 16 Jahren Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) ist. Dieses Amt, so Mader, dürfte wohl einfacher zu besetzen sein. Gespräche mit interessierten Personen laufen.

Der fünfköpfige Verwaltungsrat der Kirchgemeinde Lenggenwil vor den vergangenen Wahlen im 2019. Nun treten Präsident Patrick Mader (oben) sowie Finanzchefin Priska Holdener (unten Mitte) zurück. Bild: Zita Meienhofer

Um seine Nachfolge zu regeln, hat Mader aus seiner Sicht geeignete Personen angefragt – aber immer eine Absage erhalten. «Wir gehen nun andere Wege», sagt er. Die Suche wurde im Mitteilungsblatt der Gemeinde publiziert und Mader denkt an einen Aufruf am Veranstaltungsbrett im Dorfladen. Er hofft, dass auf diesem Weg Personen erreicht werden, an die er bislang nicht gedacht hatte.

Für dieses Amt braucht es Interesse am kirchlichen Geschehen

Die Besetzung von Behörden ist nicht einfach. Das ist landauf, landab bekannt. Und in diesem Fall ist eine Person gesucht, die sich mit kirchlichen Belangen auseinandersetzt, der Katholischen Kirche nicht fern ist. «Das erschwert und schränkt die Suche ein», so Mader. Denn er weiss, dass sich längst nicht alle geeigneten Personen mit der Kirche verbunden fühlen. Er sagt: «Für die Kirche unterwegs zu sein, dafür outen sich nicht alle gern.»

Mader bekräftigt jedoch immer wieder, dass es ein interessantes Amt sei. Er habe viele Leute kennen gelernt, in etliche kirchliche und weltliche Bereiche Einblick erhalten. Was er nicht verschweigt: dass das Amt ein Zeitfresser ist. Neben den neun Sitzungen des Rates fallen sechs Sitzungen im Rat der Seelsorgeeinheit an. Dort ist er von Amtes wegen Mitglied. Viel mehr Zeit als für die Sitzungen braucht er für Abklärungen, Verhandlungen oder aussergewöhnliche Vorkommnisse.

Die Kirche von Lenggenwil ist in jeglicher Hinsicht in intaktem Zustand. Bild: PD

Ohne Präsidium droht die Kuration

Was passiert denn, wenn im September keine Nachfolge antritt? Der Rat könnte mit drei Mitgliedern funktionieren, es müsste allerdings jemand das Präsidium übernehmen. Wenn die Suche wirklich erfolglos bleibt, würde vom Bistum ein Kurator eingesetzt werden, der während zweier Jahre für die Sachgeschäfte zuständig sein würde. Würde nach zwei Jahren das Präsidium immer noch nicht besetzt sein, stünde eine Fusion mit einer Nachbar-Kirchgemeinde an.

Doch so weit denkt Patrick Mader nicht. Denn eigentlich ist er überzeugt, dass es mit seiner Nachfolge letztlich doch klappen wird. Über einen Zusammenschluss der drei Kirchgemeinden der Seelsorgeeinheit und der Einsetzung einer Geschäftsleitung haben er und seine Präsidentenkollegen in Niederhelfenschwil und Zuzwil allerdings schon nachgedacht. Zurzeit prüft jede Kirchgemeinde, ob ein solcher Zusammenschluss innerhalb jeder Gemeinde überhaupt eine Mehrheit finden würde.

Mader begründet diesen Vorgang damit, dass eine solch einschneidende Veränderung eine Zustimmung vom Volk benötige. Er sagt: «Wenn die Bürgerschaft nicht will, wird es für einen Rat schwierig, etwas zu ändern.»