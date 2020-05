Kandidatenkarussell nimmt Fahrt auf: Bürgerliche könnten sich bei Wahlen in Wil gegenseitig Stimmen kosten Im September werden die fünf Stadtratssitze inklusive Präsidium neu besetzt. Alleine von bürgerlicher Seite stellen sich sechs Kandidaten. Das könnte den Linken helfen. Zurzeit ist aber noch offen, ob diese selbst eine Kandidatur fürs Stadtpräsidium lancieren. Gianni Amstutz 12.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

In etwas mehr als vier Monaten ist es soweit: In Wil wird eine neue Stadtregierung gewählt. Bild: Nana do Carmo

Oliver Baumgartner (parteilos) kandidiert fürs Stadtpräsidium. Hans Mäder (CVP) kandidiert fürs Stadtpräsidium. Daniel Meili (FDP) kandidiert für das Stadtpräsidium. Dario Sulzer (SP) kandidiert für den Stadtrat. Daniel Stutz (Grüne Prowil) kandidiert für den Stadtrat. Jutta Röösli (parteilos) kandidiert für den Stadtrat. Beat Gisler (CVP) kandidiert für den Stadtrat. Jigme Shitsetsang (FDP) kandidiert für den Stadtrat.

Bekannt sind die Kandidaturen der CVP und der FDP. Die CVP will mit Hans Mäder das Stadtpräsidium verteidigen. Zudem soll ein zweiter Sitz im Stadtrat, der vor vier Jahren an die Grünen Prowil verloren ging, zurückerobert werden. Dafür will die CVP Beat Gisler nominieren.

Die FDP schickt den amtierenden Vize-Stadtpräsidenten Daniel Meili ins Rennen um das Präsidium. Auch die Liberalen wollen einen zweiten Sitz erobern. Dafür wollen sie Stadtparlamentarier und Kantonsrat Jigme Shitsetsang nominieren.

Am Wochenende gesellte sich mit Oliver Baumgartner, zurücktretender Präsident der Fastnachtsgesellschaft Wil, ein weiterer Anwärter aufs Wiler Stadtpräsidium dazu. Auch er kommt aus der bürgerlichen Ecke und wird gemäss einer Meldung auf dem Onlineportal «Hallowil» von einem «überparteilichen Komitee aus Wirtschaft, Kultur und Sport» portiert.

Wer genau sich dahinter verbirgt, ist bislang nicht bekannt. Auch eine Anfrage dieser Zeitung schafft keine Klarheit. Oliver Baumgartner wollte sich noch nicht konkret dazu äussern. Die Vorbereitungen liefen und man werde in den nächsten zwei Wochen an die Öffentlichkeit treten, lässt er verlauten.



Schon länger fest steht, dass die drei amtierenden Stadträte Jutta Röösli (parteilos), Daniel Stutz (Grüne Prowil) und Dario Sulzer wieder antreten werden.

Die SVP wird ebenfalls noch eine Person für den Stadtrat, allenfalls auch eine für das Stadtpräsidium nominieren. Die Bekanntgabe dürfte in den nächsten Tagen erfolgen, wie Parteipräsidentin Ursula Egli auf Anfrage sagt.

Wie verhalten sich die Linken? Grüne Prowil und die SP haben angekündigt ihre bisherigen Stadträte Daniel Stutz (Grüne Prowil) und Dario Sulzer (SP) erneut aufzustellen. Ob sie jedoch auch Ambitionen für das Stadtpräsidium hegen, bleibt offen.

Guido Wick, Fraktionspräsident der Grünen Prowi, lässt sich noch nicht in die Karten blicken. Bild: PD

Guido Wick, Fraktionspräsident der Grünen Prowil, sagte gegenüber dieser Zeitung, dass diese Frage für die Grünen Prowil unter anderem von der CVP-Kandidatur abhänge. Nun ist bekannt, dass Hans Mäder für die Christdemokraten antritt. Wick lässt durchblicken, dass er persönlich die Kandidatur Mäders als durchaus valable Lösung seitens der CVP erachtet. Trotzdem gibt sich Wick noch zurückhaltend. Der Parteivorstand und die Wahlgruppe werden alle Optionen prüfen. Dabei werde auch die Frage eine Rolle spielen, was taktisch die klügste Strategie ist. Und: Noch könnten weitere Kandidaturen hinzukommen.

Eine solche gibt es vielleicht von der SP. Parteipräsident Daniel Baumgartner schliesst das nicht aus.

Die zweite grosse Frage, deren Antwort auf sich warten lässt, betrifft die Strategie der SVP - immerhin zweitstärkste Partei im Stadtparlament. Greift sie selbst nach dem Stadtpräsidium oder unterstützt sie einen anderen bürgerlichen Kandidaten? Beides könnte den Wahlkampf und

-ausgang nachhaltig beeinflussen.

Am 8. März sagten etwas über 68 Prozent der Wiler Stimmbürger Ja zu einem neuen Wahlmodus. Dieser bedingt das Kandidaten fürs Stadtpräsidium gleichzeitig auch für den Stadtrat antreten müssen. Will heissen: Selbst wenn die SVP nur eine Person nominiert, kommt man bereits auf neun Kandidierende für die fünf Stadtratssitze inklusive Präsidium.

Neben der parteilosen Jutta Röösli, SP-Stadtrat Dario Sulzer und Grünen-Stadtrat Daniel Stutz lassen sich alle anderen sechs Kandidaten dem bürgerlichen Lager zuordnen.

Marcus Zunzer: Seine Abwahl 2016 war gleichbedeutend mit dem Verlust der bürgerlichen Mehrheit in der Wiler Regierung. Bild: PD

Für die Bürgerlichen könnte dieser Reigen an Kandidaten Fluch oder Segen sein. Einerseits besteht so die Möglichkeit, die bürgerliche Mehrheit im Stadtrat wiederherzustellen. Diese wurde vor vier Jahren gebrochen, als Daniel Stutz den damaligen Stadtrat Marcus Zunzer von der CVP überraschend im ersten Wahlgang aus dem Amt verdrängen konnte.

Dass nach den Wahlen im September CVP, FDP und SVP mindestens drei der fünf Stadtratssitze halten, ist dank der Fülle an Kandidaten aus diesen Parteien ein realistisches Szenario.

Ebenso gut möglich ist es aber, dass sich die Parteien von Mitte bis rechts die Stimmen teilen müssen – und so am Ende die Gegenseite jubelt. Bei den Wahlen für den Stadtrat relativiert sich dieses Risiko ein wenig, da die Wähler mehrere Kandidierende wählen können.

Im Rennen ums Stadtpräsidium droht den Bürgerlichen aber Ungemach. Stellt auch die SVP jemanden für dieses Amt, verteilen sich die Stimmen der bürgerlichen Wähler auf vier Kandidaten, da auch Baumgartner sich politisch auf dieser Seite des Spektrums positioniert. Das absolute Mehr zu erreichen, wird so zur Herkulesaufgabe.

Spätestens im Falle eines zweiten Wahlkampfs täten die Bürgerlichen wohl gut daran, sich auf eine Stadtpräsidiumskandidatur zu einigen – dies für den Fall, dass die Linken ihrerseits noch jemanden ins Rennen schicken.