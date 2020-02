Kandelaber in Oberbüren umgefahren – Polizei sucht Zeugen Am Donnerstag um 19:45 Uhr, ist das Auto einer unbekannten Person mit einem Kandelaber kollidiert. Die Person hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne den Sachschaden zu melden. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. 14.02.2020, 10.18 Uhr

Eine unbekannte Person ist in Oberbüren in einen Kandelaber gefahren. Bild: Kapo SG

(kapo/dh) Eine unbekannte Person beabsichtigte in Oberbüren auf die Autobahn A1, Richtung Zürich, zu fahren. In der Kurve der Autobahneinfahrt geriet das Auto aus unbekannten Gründen über den linken Strassenrand und kollidierte auf dem Mittelstreifen mit einem Kandelaber, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.