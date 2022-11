Gemeindepräsidium Jonschwil: Podium zur Kampfwahl

Kampfwahl Fast überall gleicher Meinung: Die beiden Kandidaten für das Jonschwiler Gemeindepräsidium stellen sich in voller Halle der Bevölkerung vor Philipp Egger, Kandidat der Findungskommission, und Herausforderer René Bruderer präsentierten sich am Montag in Schwarzenbach an einem Podium. Beide Männer wollen bei der Wahl im Januar Gemeindepräsident werden. Josef Bischof 15.11.2022, 12.00 Uhr

Das Interesse war gross, die Turnhalle in Schwarzenbach voll. Bild: Josef Bischof

Stefan Frei tritt im kommenden Sommer als Gemeindepräsident von Jonschwil zurück. Um seine Nachfolge bewerben sich Philipp Egger und René Bruderer. Am Montagabend haben sie sich in der vollen Turnhalle Schwarzenbach vorgestellt. Simon Dudle, Redaktionsleiter der «Wiler Zeitung», hat sie mit aktuellen Herausforderungen der Gemeinde konfrontiert.

Die Findungskommission unter der Leitung von Jürg Krähenbühl hat Egger eine hervorragende Qualifikation für das Amt attestiert und ihn als einzigen unter den elf Bewerbern zur Wahl vorgeschlagen. Aber Bruderer, in der letzten Runde übergangener Kandidat, gab nicht klein bei. Kurz vor Ablauf der offiziellen Bewerbungsfrist hat er seine Kandidatur eingereicht. Gewählt wird am 22. Januar 2023.

Die beiden Kandidaten René Bruderer und Philipp Egger (v.l.). Bild: Josef Bischof

Die Kandidaten im Profil

Philipp Egger ist 35 Jahre alt und wohnt in Abtwil. Er ist als Sohn des amtierenden Gemeindepräsidenten von Oberuzwil, Cornel Egger, in Bichwil aufgewachsen. Nach dem Besuch der Kantonsschule in Wil hat er an der Universität St.Gallen das Bachelor- und Masterstudium in internationalen Beziehungen und Governance absolviert. Zurzeit leitet er die Dienststelle Informatik und Infrastruktur bei der Staatskanzlei des Kantons St.Gallen. Egger ist Mitglied der Mitte-Partei.

Der 46-jährige René Bruderer gehört seit dem Jahr 2013 dem Gemeinderat von Jonschwil an. Beruflich leitet er den Bereich Bau und Infrastruktur der Gemeinde Flawil. Er engagiert sich im Dorfleben für die Chilbi Jonschwil, als Vorstandsmitglied des Tennisclubs Degenau sowie als Juniorentrainer beim FC Henau. Bruderer politisiert wie der abtretende Gemeindepräsident Frei in der FDP.

Motivation für das Amt

Simon Dudle liess die Bewerber einleitend begründen, weshalb sie nach dem Amt streben. «Ich möchte Gemeindepräsident von Jonschwil werden, weil ich die lebendige, innovative und aufstrebende Gemeinde zusammen mit den Jonschwilern weiterentwickeln möchte», fasste René Bruderer seine Motivation in Worte. Es sei ihm ein Herzensanliegen, das Gute in der Gemeinde zu bewahren. Als Schwerpunkte nannte er die Arealentwicklung, die Förderung der Biodiversität und Energiefördermassnahmen.

Philipp Eggers Motivation lautete ganz ähnlich: «Ich möchte Gemeindepräsident von Jonschwil werden, weil ich die Gemeinde gestalten und weiterentwickeln möchte und so etwas bewirken kann.» Auch er betonte, wie wichtig ihm der Austausch mit der Bevölkerung sei. Egger führte seine Erfahrung in Projektarbeit an und nannte als wichtige Aufgabe auf der Gemeindeverwaltung die Digitalisierung.

Gemeindefusion steht nicht zur Debatte

Wie schon bei der Motivation, ergaben sich auch bei den Ausführungen zu den angesprochenen Aufgabenbereichen fast ausschliesslich Übereinstimmungen. Beide Kandidaten befürworten den Anschluss an die regionale ARA in Niederuzwil. Die regionale Zusammenarbeit erachten sie auch in weiteren Bereichen als sinnvoll. Die Fusion mit einer Nachbargemeinde dagegen dränge sich nicht auf. «Für einen Zusammenschluss muss der Anstoss aus der Bevölkerung, nicht von der Behörde kommen», sagte Bruderer. Ausserdem – so Egger – sei Jonschwil nach Oberuzwil, Schwarzenbach aber nach Wil orientiert.

Nicht aktuell sei auch der Anschluss der Feuerwehr an den Stützpunkt Wil. Jonschwil habe eben erst einen neuen Kommandanten gewählt. Solange man auf das Engagement aus der Bevölkerung zählen könne, gebe es nach Ansicht von Egger keinen Grund, die Selbstständigkeit aufzugeben.

Schulstruktur verlangt eine Schulkommission

Sowohl Egger als auch Bruderer haben sich dafür ausgesprochen, den Schulrat in eine Schulkommission umzuwandeln. Bruderer vertrat damit die Meinung des Gemeinderates, dessen Mitglied er ist. Für Egger entspricht der Schulrat nicht mehr der aktuellen Struktur und der heute gelebten Realität in der Schule.

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Jonschwil sinken trotz wachsender Bevölkerung. Egger glaubt, dass die professionelle Schulstruktur nach und nach mehr Familien mit Kindern nach Jonschwil bringen wird. Bruderer erachtet hierzu die Schaffung von Wohnraum als Grundlage. Die Forderung nach einer vierten Turnhalle wird von beiden Kandidaten unterstützt.

Moderator Simon Dudle im Gespräch mit Jürg Krähenbühl, Präsident der Findungskommission. Bild: Josef Bischof

Wil West bleibt wünschenswert

Jonschwil wünscht, dass das Projekt Wil West weiterverfolgt wird, inklusive Autobahnanschluss. Dieser sei auch für die Lösung der regionalen Verkehrsprobleme wichtig. Im Rahmen der Ortsplanung setzt sich Bruderer für das Wohnen im Grünen und den Erhalt der Einfamilienhausquartiere ein. Egger wies auf die verlangte Verdichtung hin, die zwangsläufig mit Spannungsfeldern verbunden sei.

Beim Ortsbildschutz glaubt Bruderer, dass gewisse Abstriche gemacht werden könnten. Auch Egger ist der Ansicht, dass eine Weiterentwicklung möglich sein müsse und keine musealen Strukturen zementiert werden dürften. Gefördert werden sollen weiter das ZAB-Fernwärmeprojekt, das Gewerbe und die Landwirtschaft.

Abschliessend: Bruderer möchte das Amt bis zur Pensionierung (20 Jahre) ausüben, Egger im Minimum zwei Amtsdauern (8 Jahre). Bruderer ist als Einheimischer vielen bekannt. Egger kann als Auswärtiger seine unbefangene Aussensicht in die Waagschale werfen.