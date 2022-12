Kampfsport «Für unser Turnier ist dies eine Topbesetzung»: In Wattwil messen sich die besten Taekwondo-Kämpfer Am Samstag findet in Wattwil das dritte Open der olympischen Taekwondo-Disziplin statt. Open-Organisator Peer Steinkellner bleibt trotz der Konflikte bei Swiss Taekwondo im Amt. Urs Huwyler Jetzt kommentieren 07.12.2022, 12.00 Uhr

Warrick Galland (links) und Nationaltrainer Peer Steinkellner vertraten die Schweiz an der WM in Mexiko. Bild: PD

Am kommenden Samstag werden in der Sporthalle Rietwis rund 300 Kämpferinnen und Kämpfer aus aller Welt beim dritten Open Wattwil in der olympischen Taekwondo-Disziplin starten. Kampfkunst-Schulleiter und OK-Präsident Peer Steinkellner freut sich:

«Für unser Turnier ist dies eine Topbesetzung.»

Auf der Matte zu sehen sein wird im zehnköpfigen Wattwiler Team auch der aus Genf stammende Warrick Galland. Obwohl der amtierende Schweizer Meister in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm vier Tage nach dem Open erst 18 Jahre alt wird, wurde der französisch-schweizerische Doppelbürger als einziger Schweizer für die WM in Mexiko selektioniert. Im 1/32-Final (32.) schied er dort nach einer starken Leistung gegen Faical Saidi (MAR), den späteren WM-Neunten und Dritten der Afrika-Meisterschaft, aus.

Gecoacht wurde Warrick Galland in Guadalajara von seinem Heimtrainer Peer Steinkellner, der bei Swiss Taekwondo als Nationaltrainer «Kyorugi» (Kampf) angestellt ist und zudem dem Vorstand angehört. Im Vorfeld der Titelkämpfe liess er allerdings offen, ob dies künftig so bleiben wird. Nach Konflikten auf der Führungsetage und versteckten Angriffen gegen seine Person dachte Peer Steinkellner an die sofortige Kündigung.

Lokale und regionale Änderungen diskutiert

Generalsekretär Walid Younes (Préverenges), einst Förderer und Mentor von Peer Steinkellner, versuchte auch bei Athletinnen und Athleten die Arbeit des Toggenburgers in Misskredit zu bringen, dessen Arbeit unqualifiziert zu qualifizieren. «Ich möchte mich dazu nicht äussern, sondern konzentriere mich auf die WM. Aber ich mache mir Gedanken, ob ich unter diesen belastenden Umständen weiter im Amt bleiben möchte», erklärte der Open-Veranstalter vor der Abreise nach Mexiko.

Jean-Marie Ayer (Rossens) antwortete als Vorsitzender von Swiss Taekwondo auf Anfrage, ob Peer Steinkellner abgelöst/entlassen werden solle:

«Ein Wechsel des Nationaltrainers ist kein Thema.»

Um die Funktionsweise des Spitzensports zu optimieren, würde man jedoch über einige Änderungen diskutieren, um den lokalen und regionalen Strukturen mehr Verantwortung zu übertragen.

Im Fussball liesse eine solche Äusserung vermuten, der Trainer stehe kurz vor der Freistellung. «Wir sind kein Fussballklub und Peer Steinkellner ist immer noch Nationaltrainer», betonte Jean-Marie Ayer und stärkte damit die Position des Nationalcoaches. Inzwischen haben Zweiergespräche mit dem Präsidenten stattgefunden. «Sie verliefen konstruktiv und ich konnte meine Position darlegen. Die WM hat mir im Übrigen gezeigt, dass ich gerne weiterarbeiten würde», sagt Steinkellner. Sofern er die alleinige Verantwortung für den sportlichen Bereich trägt.

Galland Nummer 136 der Weltrangliste

Gegenüber Verbesserungen für die sportlich kämpfenden Athletinnen und Athleten zeigte er sich seit jeher offen. «Wir sind», so Peer Steinkellner, «ein regionales Leistungszentrum, arbeiten mit der Schulgemeinde Wattwil, dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg oder dem BZGS St.Gallen sowie der Medbase St.Gallen unter Leitung von Olympia-Arzt Patrik Novak zusammen. Unser Ziel war es immer, einerseits dem Breitensport in allen Altersklassen, andererseits dem Wettkampfsport eine Plattform zu bieten.»

Peer Steinkellner muss seit August 2020 versuchen, das durch die verpassten Olympischen Spiele von Rio und Tokio entstandene Loch zu schliessen. Warrick Galland (EM 2022: 17.) gilt dabei als Ausnahmetalent, erkämpfte sich am Sofia Open Rang drei, doch auf der Weltrangliste nimmt er «erst» Position 136 (+58) ein. Zuversichtlich stimmt seinen Coach, dass sich ein Aufwärtstrend erkennen lässt und die Familie den Werdegang unterstützt. Beim Heimauftritt erhalten das Talent und der Nationaltrainer die nächste Gelegenheit, sich international zu bewähren.

