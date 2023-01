Wil: Manuel Stahlberger spielte auf der Bühne am Gleis

Kabarett Comics, Schulhefte und ein Hauch Glamour: Manuel Stahlberger sprang in Wil über seinen Schatten Der Verein Bühne am Gleis feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Grund genug, mit den Besuchern anzustossen. Auch am Samstagabend, bevor der St.Galler Liedermacher und Kabarettist Manuel Stahlberger mit Rauch, Blitz und Tanz die Bühne betrat. Christoph Heer 15.01.2023, 13.15 Uhr

Dass er von Haus aus auch Musiker ist, prägt auch Manuel Stahlbergers Soloauftritte. Bild: Christoph Heer

Seit 15 Jahren gibt es in Wil den Verein Bühne am Gleis. Das wollte am Samstagabend mit Manuel Stahlberger gefeiert werden – und davor mit einem Apéro. Kein Wunder also, füllte sich die Lokalität schon lange vor dem Auftritt des St.Galler Liedermachers, Comiczeichners und Kabarettisten.