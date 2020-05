Juso Wil ziehen erstmals mit eigener Liste in den Stadtparlamentswahlkampf Am Montagabend haben die Wiler Jungsozialistinnen und Jungsozialisten ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtparlamentswahl auserkoren. 18.05.2020, 22.43 Uhr

Timo Räbsamen ist einer der Spitzenkandidaten auf der Juso-Liste. Bild: PD



(pd/rus) Es ist das erste Mal überhaupt, dass die Juso in Wil mit einer eigenen Liste zu den Stadtparlamentswahlen antritt. Die Nominationsversammlung fand am Montagabend statt, «situationsbedingt online», wie die Jungpartei schreibt.

Ziel der Juso sei es, mit mindestens einer Stimme im Parlament vertreten zu sein. «Jungen, linken Menschen in Wil fehlt es nicht nur an einer politischen Stimme, sondern auch an einer Perspektive hier», wird Timo Räbsamen, Präsident der Juso Kanton St.Gallen, in einer Mitteilung zur Nomination zitiert. «Wir möchten dem Gegensteuer geben und uns dafür einsetzen, dass Wil für alle, auch Junge, lebenswert ist.»

Gegen das Wegziehen

Es sei schade, dass so viele wegziehen würden. «Wir brauchen mehr Kultur, eine griffige Klimapolitik, Platz und Freiräume für alle», lässt sich Ronja Stahl, Geschäftsleitungsmitglied der SP Kanton St.Gallen, in der erwähnten Mitteilung zitieren.

Die Liste der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten sieht wie folgt aus:

Timo Räbsamen

Ronja Stahl

Laya Bolt

Jan Räbsamen

Elisa Fäs

Rui Francisco Bechtold

Alissa Knopp

Noah Lee Gisler

Ladina Keller

Jan Schläpfer

Alexandra Steiger

Fidel Berlinger

Noemi Ehrat

Joel Stauffer

Anna Ladian Miotto

Santiago Gabriel Vollmar

Amanda Häne

Kaya Nas

Sara Brändle

Dario Sulzer, der für die SP das Stadtpräsidium erobern soll, habe den Nominationsabend mit einer kämpferischen Ansage eröffnet: In Wil sei es Zeit für junge, progressive Stimmen, die SP und die JUSO hätten die richtigen Ideen, die Stadt Wil lebenswerter zu machen.