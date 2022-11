Absenzenregelung «Politik ist ein Prozess vom Erwachsenwerden»: Eine Jungpolitikerin aus Oberbüren und ein Juso-Mitglied aus Nesslau erklären, wieso sie sich politisch engagieren Mit der Anpassung der Absenzenregelung könnten Jugendliche im Kanton St.Gallen bald nicht mehr an politischen Anlässen während der Unterrichtszeit teilnehmen. Zwei politisch Engagierte aus dem Raum Wil und Toggenburg sehen das kritisch. Alec Nedic Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Jungfreisinnige Laurine Frauchiger (links) und Jakob Mayr im weissen Oberteil, Parteimitglied Juso, mit seinem Kollegen Andrin Bischof (rechts). Bild: PD

In St.Galler Mittelschulen könnte künftig eine strengere Absenzenregelung gelten. Teilnahmen an politischen Veranstaltungen sollen kein Grund für ein Wegbleiben vom Unterricht mehr sein. So will es die St.Galler Regierung. Grund dafür sind die Klimastreiks, wofür die Schülerinnen und Schüler bis anhin ein Urlaubsgesuch beantragen durften. Bald könnten diese von den Schulen nur noch in Ausnahmefällen bewilligt werden.

Dies sorgt für Unmut bei politisch engagierten Jugendlichen im gesamten Kanton. Ihre Grundrechte, namentlich die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie die politischen Rechte, würden massiv eingeschränkt. Auch in der Region Wil und Toggenburg sind viele Junge politisch aktiv. Zu ihnen gehören die 16-jährige Laurine Frauchiger aus Oberbüren und der 18-jährige Jakob Mayr, wohnhaft in Nesslau.

Jugendliche bei einem Sitzstreik fürs Klima im März 2021. Bild: Benjamin Manser

Mangelnde politische Schulbildung

Kantischülerin, Radiomoderatorin, Politikjournalistin, Jungpolitikerin bei den Jungfreisinnigen und Bandmitglied. Ja, sie mache sehr viel, gibt Laurine Frauchiger zu. Zeit für ein Gespräch über ihr politisches Engagement fand die Schülerin während einer Freistunde. Sie besucht aktuell das dritte Schuljahr an der Kanti Wil – «vermutlich das stressigste», merkt sie an.

Wenn es um die Schule geht, ist Laurine Frauchiger auch gleich in ihrem Element. Die Bildungspolitik gehört neben der Gleichstellung zu den Themen, die sie intensiv beschäftigen. Die geplante Änderung der Absenzenregelung sei momentan ein wichtiges Thema, aber auch die Gestaltung des Kantonsschulprojektes «Gymnasium der Zukunft» liege ihr sehr am Herzen.

Was die Schülerin stört: In ihrer gesamten schulischen Laufbahn hatte sie noch keine politische Bildung und auch die Aussichten auf die wenigen Stunden Staatskunde im dritten Jahr des Gymnasiums seien nur ein kleiner Trost. Sie führt aus:

«An der Kanti habe ich während vier Jahren Schule sechs Lektionen Staatskunde, mehr nicht. Das ist weder aufklärend, noch ausreichend.»

Für sie bleibt es ein Rätsel, weshalb Politik in der Schule keinen Platz findet. Politik sei ein Prozess vom Erwachsenwerden und beginne nicht erst mit der Volljährigkeit. «Wenn wir eine Jugend wollen, die politisch partizipiert, kritisch denkt und sich ihre eigene Meinung bildet, braucht es mehr politische Bildung.»

Laurine Frauchiger an der 46. St.Galler Jugendsession. Bild: PD

Junge Politikjournalistin

Ihren Forderungen lässt Laurine Frauchiger Taten folgen. Als Moderatorin beim Winterthurer Jugendradio «Radio 4 TNG» hat die 16-Jährige mit einem Kollegen zusammen ihren eigenen Politik-Podcast. An jedem Abstimmungssonntag organisieren die beiden eine Livesendung mit Diskussionen unter Politikerinnen und Politikern, Interviews mit Fachpersonen und simplen Erklärungen zu den Abstimmungsvorlagen.

Der Podcast richtet sich speziell an Junge. Das Ziel sei, einem möglichst breiten Spektrum an Meinungen eine Plattform zu bieten, erklärt Laurine Frauchiger. Das komme auch ihr selbst zugute.

«Seit ich mit dem Podcast gestartet habe, bilde ich meine Meinung viel differenzierter, da ich mit so vielen verschiedenen Personen sprechen darf. Das ist für mich sehr wertvoll.»

Klimastreiks als politisches Engagement

Der Austausch, insbesondere unter Gleichaltrigen, ist auch für Jakob Mayr aus Nesslau ein wichtiger Bestandteil seines politischen Verständnisses. In Gesprächen unter Freunden seien politische Themen allgegenwärtig. Im Sommer schloss er das Gymnasium an der Kanti Wattwil ab und absolviert nun seinen Zivildienst. Parteipolitisch engagiert er sich in der Juso – «eine bunte, tolle Truppe, wo ich mich akzeptiert fühle» – und ist Mitglied bei der SP.

Jakob Mayr fühlt sich in der Juso akzeptiert. Bild: PD

Er findet, dass viele Politikerinnen und Politiker die jungen Menschen nicht repräsentieren und ihre Anliegen zu wenig ernst nehmen. Auch er betrachtet die geplanten Anpassungen an der Absenzenordnung kritisch. Jakob Mayr erzählt:

«Ich war ungefähr vier Mal mit guten Freunden bei den Klimastreiks dabei und wäre gerne auch noch öfters gegangen.»

Auch wenn er als Volljähriger nun abstimmen kann, finde er es wichtig, dass sich Minderjährige politisch engagieren können. Dies gelinge am besten durch Jungparteien, Podiumsdiskussionen oder eben Demos. «Schlussendlich sind es die jungen Generationen, die mit den politischen Entscheiden leben müssen, die heute getroffen werden.»

Toggenburg hat noch Chancen

Auch lokalpolitisch habe das Toggenburg im Vergleich zu anderen Regionen noch viele Chancen, bemerkt Jakob Mayr. Viele Bekannte aus seinem Umfeld, die eine andere Herkunft oder Sexualität haben, erleben vielfach Ablehnung. Er führt aus: «Rassismus, Homophobie oder Sexismus sind Probleme, die es auch heute im Alltag noch gibt.»

Zur politischen Bildung an der Kanti hat der ehemalige Schüler eine geteilte Meinung. Es komme immer darauf an, welche Lehrpersonen man habe oder wie sich die Klasse politisch interessiere. Podiumsdiskussionen halfen jeweils vor Abstimmungen, sich eine Meinung zu bilden. Jakob Mayr resümiert: Es ist für junge Menschen wichtig, politisch interessiert zu sein, da wir in den nächsten Jahren grosse Herausforderungen zu bewältigen haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen