Junge Grüne weisen Wiler Stadtrat in die Schranken: Beschwerde vor Verwaltungsgericht abgeblitzt Das Reglement über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Schul- und Sportanlagen genügt den rechtlichen Anforderungen nicht. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden. Gianni Amstutz 04.03.2020, 14.05 Uhr

Will jemand die Aula eines Schulhauses nutzen, verlangt die Stadt Wil dafür Geld. Dafür fehlt allerdings die gesetzliche Grundlage. Bild: PD

Wer in Wil eine Schul- oder Sportanlage benutzt, muss dafür in der Regel eine Gebühr bezahlen. Die Stadt kassiert dieses Geld basierend auf dem Nutzungsreglement für Schul- und Sportanlagen. Diesem fehlt aber offensichtlich die rechtliche Grundlage. Dies hat das Verwaltungsgericht des Kantons entschieden.

Ursprung der Beschwerde war ein Rekurs von Stadtparlamentarier Sebastian Koller (Junge Grüne). Er mietete selbst einen Raum der Stadt für 75 Franken, focht die Rechnung darauf bei der Verwal-tungsrekurskommission an. Diese hiess seinen Rekurs gut und hielt bereits fest, dass der Stadt Wil für die Vermietung der Schul- und Sportanlagen eine rechtliche Grundlage fehle. Die Stadt zog den Entscheid darauf ans Verwaltungsgericht weiter, das nun zum selben Schluss wie die Vorinstanz gelangt.

Es geht um weit mehr als den Einzelfall

Erwächst der Entscheid zur Rechtskraft und wird nicht ans Bundesgericht weitergezogen, hat das Konsequenzen. Vorderhand geht es zwar nur um die Rechnung in Höhe von 75 Franken von Sebastian Koller, der Fall hat aber eine grössere Dimension. Die Stadt würde nicht darum herum kommen, das Reglement über die Nutzung der Schul- und Sportanlagen dem Parlament vorzulegen.

Das bestehende Reglement wurde vom Verwaltungsgericht zwar nicht ausser Kraft gesetzt, da dies nicht Teil der Beschwerde war. Trotzdem steht es nun auf sehr wackligen Beinen. Jeder Mieter einer städtischen Anlagen könnte mit Vorliegen des Entscheids, dem Beispiel der Jungen Grünen folgen und bekäme vor der Verwaltungsrekurskommission Recht. Per Copy and Paste könnte so jeder eine Turnhalle oder Aula gratis belegen. Ein Zustand, den die Stadt wohl umgehen will.