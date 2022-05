JUGENDTHEATER Ein Sinnieren über den Wert von Besitz: So verlief die Premiere des Wiler Momoll-Theaters Jugendliche machen Theater. Am Samstagabend fand in der Wiler Lokremise die Premiere des diesjährigen Momoll-Theaterstücks «Hab und Gut» statt. Ein Augenschein. Christoph Heer 01.05.2022, 11.11 Uhr

Farbige Premiere von «Hab und Gut» in der Wiler Lokremise. Bild: Christoph Heer

Noch am Osterwochenende steckte die Theaterinszenierung «Hab und Gut» in den Kinderschuhen. Nun ist das Stück erwachsen geworden und die Abläufe stimmen. Davon konnte sich das Publikum bei der Premiere am Samstagabend in der Lokremise überzeugen. Die zwölf Jugendlichen spielten, schauspielerten und tanzten sich durch die Scheinwerferlichter.