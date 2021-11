JUGENDPROJEKT-WETTBEWERB Ein Flawiler schafft es mit regionalem Studentenfutter ins internationale Finale Beim diesjährigen Jugendprojekt-Wettbewerb des Kantons St.Gallen sichert sich der Flawiler Tobias Lippuner am Samstag in Rapperswil-Jona Platz zwei - und somit die Teilnahme am internationalen Final in zwei Wochen. Simon Dudle 07.11.2021, 21.13 Uhr

Platz zwei bringt 1000 Franken: Tobias Lippuner (links) und Leonhard Kick vom Start-up Frucht-X am Jugendprojekt-Wettbewerb. Bild: PD

Schöner Erfolg für den Flawiler Kantonsschüler Tobias Lippuner: Platz zwei am St.Galler Jugendprojekt-Wettbewerb. Und das mit der eigenen Start-up-Firma Frucht-X. Damit einher geht die Qualifikation für das internationale Finale, welches am 20. November in Dornbirn stattfindet. Lippuner sagt:

«Mit einer humorvollen Präsentation und einer ausführlichen Dokumentation durch unseren Geschäftsbericht konnten wir die Jury überzeugen.»

Frucht-X, bei welchem der Flawiler stellvertretender CEO ist, entstand an der Kantonsschule Burggraben in St. Gallen. Geboten wird ein umweltfreundliches, regionales und gesundes Studentenfutter. Tobias Lippuner ist Teil eines dreiköpfigen Gründerteams, welches bei Bauernhöfen der Ostschweiz saisonale Zutaten einkauft. Diese lagern und verpacken sie selber und liefern mit dem Velo oder per Post aus.

Noch ein zweiter Auftritt am gleichen Tag

Gewonnen hat der Kurzfilm «Saitenstich» von Raphaela Wagner aus Trübbach. Der 12-minütige fiktionale Streifen spielt 1902 in der Blütezeit der St. Galler Stickerei-Industrie.

Zurück zu Frucht-X und Tobias Lippuner. Für ihn war der Samstag noch aus einem anderen Grund erfolgreich. Denn zusammen mit Leonhard Kick, der bei Frucht-X als CEO amtet, nahm er gleichentags auch noch am Jugendliteraturfestival Naturpiraten der St. Galler Katharinen-Bibliothek teil. Nachdem Kinder eine Art Parcours absolviert hatten, bekamen diese als Belohnung ein Säckli Frucht-X. «Man kann sagen, dass wir Begeisterung für gesunde, regionale Ernährung auslösen konnten», sagt Tobias Lippuner nach einem gelungenen Tag.