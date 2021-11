Young Charity feiert in Wil das 10-Jahr-Jubiläum

Jugendarbeit «Young Charity»: Junge Wiler Talente im Einsatz für die Weltmeere Was Jugendliche alles auf die Beine stellen können, bewiesen sie am Sonntagabend am 10-Jahr-Jubiläum des Benefizanlasses Young Charity. Die Kollekte geht diesmal an das Projekt «The Ocean Clean up». Christoph Heer 22.11.2021, 15.00 Uhr

Die Tanzformation «New Generation» sorgte am zehnten Young Charity für Furore. Bild: Christoph Heer

Seit 2011 findet das Young Charity statt, wobei der gesamte Anlass jeweils von Jugendlichen, in Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit Wil, organisiert wird. Dass heisst, es präsentieren sich nicht nur junge talentierte Sänger, DJs oder Tänzer auf der Bühne, sondern sie beweisen sich auch in Administration und Organisation. Ob in der Technik, beim Apéro oder im Bereich der weiter reichenden Gastronomie, da fliessen die Vorgänge bestens ineinander.

Applaus als Lohn für wochenlanges Proben

Am Sonntag sind es DJ Martin, die Girlband Untitled, die achtköpfige Tanzformation New Generation, sowie Angelina, Isabel, Tenzin, Eylül, Fjolla und Jeta, die grossen Mut beweisen und sich auf der Bühne schon ziemlich profihaft präsentieren.

Gesangstalente durch und durch. Das Trio «Untitled» singt «Girls like us». Bild: Christoph Heer

Das Publikum in der Tonhalle hat wahrhaftig Freude an diesem Spektakel, klatscht kräftig und anhaltend nach jedem Auftritt. Während Stunden, Tagen, ja gar Wochen haben die Jugendlichen für diese Show geübt, geprobt und trainiert. Auch Stadtrat Dario Sulzer zeigte sich vom Dargebotenen begeistert. «Ich freue mich, mit euch allen dieses Jubiläum zu feiern», sagte er eingangs der Grussbotschaft.

Ein Appell an die Vernunft

«The Ocean Clean up» ist ein Projekt, das sich für die Säuberung der Weltmeere einsetzt. Jedes Jahr landen Millionen Tonnen von Kunststoff in den Meeren und jeder Einzelne trägt hierbei seinen Teil dazu bei. So ist es traurige Gewissheit, dass in Europa jeder Mensch, im Durchschnitt, rund 100 Kilogramm Plastik pro Jahr entsorgt. «Es liegt uns nicht am Herzen, möglichst viel an Kollekte zu erhalten. Vielmehr soll sich jeder Besucher Gedanken über sein eigenes Tun im Umgang mit diesem Müll machen», sagt Sabina Fajzulahi Ferrai. Sie ist die Stellenleiterin der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Wil.

Eylül singt «The Climb» und erntet tosenden Applaus. Bild: Christoph Heer

Dass diese Wiler Jugendlichen mit bestem Beispiel voran gehen, weiss auch Dario Sulzer zu würdigen. «Insbesondere in diesen schwierigen Zeiten, habe ich grössten Respekt vor den Jungen. Denn sie geben nicht auf, ganz im Gegenteil, engagieren sie sich in unterschiedlichster Art. Ein gutes Beispiel hierfür ist etwa die Gründung des Wiler Jugendparlaments vor einem Jahr», so der Stadtrat.