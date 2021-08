Maic Bertschinger ist ein Vierteljahrhundert bei Coop

Jubiläum Weinliebhaber, Fussballer und Familienmensch: Uzwils Coop-Geschäftsführer feiert sein Berufsjubiläum Der Gossauer Maic Bertschinger absolvierte schon seine Lehre bei Coop. Jetzt feiert der 44-jährige Geschäftsführer des Standorts Uzwil sein 25-Jahr-Berufsjubiläum bei Coop. 04.08.2021, 10.14 Uhr

Maic Bertschinger, Geschäftsführer des Coop Uzwil, hat sein gesamtes Berufsleben beim selben Arbeitsgeber zugebracht. Bild: PD

(pd/ahi) Man schrieb das Jahr 1996. Coop Schweiz reorganisierte, mit dem Wechsel Kollegioalbehörde Verbandsdirektion zum CEO-Prinzip, gerade seine Führungsstruktur. Diverse Jelmoli-Standorte wurden übernommen und die K3000-Supermärkte integriert. Durch den Erweb des Inlandgeschäfts der Interdiscount-Gruppe ertablierte sich Coop als Marktführerin im schweizerischen Unterhaltungselektronikmarkt. In dieser Zeit startete der heutige Geschäftsführer des Coop Uzwil, Maic Bertschinger, im Supermarkt Gossau seine Detailhandelsausbildung.

Wenn der 42-Jährige an die Lehrzeit zurückdenkt, kommt ihm als Erstes der Montagmorgen in den Sinn: «Damals hatten wir zum Wochenstart den Laden noch geschlossen und konnten in Ruhe die Aktionen aufbauen. Das waren noch Zeiten.» Allerdings habe sich dies dann bald geändert. Genau so wie auch Bertschingers Berufsbezeichnung und dessen Lebensmittelpunkt.

Übers Bündnerland in den Thurgau

Nach der Weiterbildung zum Detailhandelsfachmann folgte schon nach kurzer Zeit der Schritt zum stellvertretenden Geschäftsführer, und zwar im Coop Bonaduz. «Dabei hat mich insbesondere die Aussicht auf einige Saisons in Graubünden gereizt», erinnert sich der gebürtige Gossauer. Nach einer weiteren Station in Churwalden zog es ihn nach vier Jahren zurück ins Unterland – in den Winterthurer Stadtgarten.

Während dieser Zeit bildete sich Maic Bertschinger zum Detailhandelsspezialisten weiter und bekam bald das Angebot, in Amriswil selbst einen Supermarkt zu leiten. Im Oberthurgau blieb er acht Jahre, bevor er 2017 nach Uzwil wechselte, um einen Coop-Supermarkt mit Zentrumsfunktion und 60 Mitarbeitenden zu übernehmen.

Bertschinger und der Wein

Maic Bertschinger ist Vater einer sechs Monate alten Tochter. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seiner Familie und einmal pro Woche mit den Senioren des FC Staad. Zudem widmet er sich intensiv dem Thema Wein: Sei es auf einer Reise in ein renommiertes Weingebiet in Italien oder Frankreich, bei der Pflege seiner eigenen Reben im Garten in Goldach oder bei der WSET-3-Weinausbildung, welcher er gerade mit grossem Interesse nachgeht.