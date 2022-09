Thurkultur: Die Stützräder sind weg

Jubiläum «Unser Ziel ist der zweite Kulturfranken»: Das sagt der Thurkultur-Präsident David Zimmermann zu den künftigen Herausforderungen Thurkultur feiert am Freitag das Zehn-Jahr-Jubiläum. Der regionale Kulturförderer unterstützt Künstlerinnen und Künstler und vernetzt Kultur, Gemeinde und Wirtschaft. Sein Ziel für die Zukunft: von den Gemeinden den zweiten Franken pro Einwohnenden. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 22.09.2022, 19.00 Uhr

Der Verein Thurkultur wurde vor zehn Jahren gegründet, um das lokale Kulturleben zu fördern und zu unterstützen. Bild: Michel Canonica

Ein kecker Junge auf einem grünen Velo mit Stützrädern ziert die Einladungskarte zum Zehn-Jahr-Jubiläum von Thurkultur. Im Text folgt gleich die Auflösung: «Symbolisch sind wir mit einem kleinen Fahrrad mit Stützrädern als Verein Thurkultur gestartet. In diesen zehn Jahren haben wir einige ‹Blessuren› davongetragen und auch mal einen ‹Platten› eingefahren. Wir haben ein Pflaster auf die Wunden geheftet und den Pneu wiederaufgepumpt.»

David Zimmermann, Präsident Thurkultur. Bild: Michel Canonica

Am 10. November 2011 wurde der Verein Thurkultur gegründet. Dieser bezweckt die Förderung des lokalen und regionalen Kulturlebens. Der damalige Verein Kultur Südthurgau, der sich dieser Aufgabe im Hinterthurgau während einiger Jahre angenommen hatte, wurde aufgelöst.

Anfang 2012 nahm der Verein Thurkultur seine Tätigkeit auf. Das Präsidium oblag Hans Suter, Gemeinderat von Rickenbach. Mitglieder von Thurkultur sind 23 Gemeinden, die Kantone St. Gallen und Thurgau, Private und Institutionen. Sie sprechen jährliche Beiträge für die Unterstützung der Kultur in der Region.

Im Mai 2017 übernahm David Zimmermann, Gemeindepräsident von Braunau, das Präsidium. Zimmermann, der in einer musikalischen Familie aufgewachsen ist, kann sich eine Gesellschaft ohne Kultur und Kulturschaffende nicht vorstellen. Er sagt:

«Kultur hat eine ganz wichtige Bedeutung, sie ist ein Abbild der Gesellschaft. Kultur weist auf aktuelle Probleme hin und hält den Spiegel vor.»

Der Verein ist Förderer und Netzwerker

Thurkultur unterstützt die Kunstschaffenden und Kunstveranstalter, ist Anlaufstelle für finanzielle Beiträge. Thurkultur verbindet jedoch auch alle im Kulturbereich tätigen Personen, Vereine oder Institutionen untereinander und mit den Gemeinden und Wirtschaftsvertretern über die Kantonsgrenze hinweg. «Der Verein hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Kulturförderer geschaffen und sich in der Region etabliert», sagt David Zimmermann mit Blick auf das, was erreicht wurde. Der Verein sei der Ansprechpartner im Kulturbereich, so Zimmermann weiter.

So weist er auf den Höhepunkt der Vereinsgeschichte hin: die Kulturbühne. Bei dieser Veranstaltung wird während zehn Tagen in allen Gemeinden Kultur in unterschiedlicher Form präsentiert. Diese fand erstmals im 2018 und dann im 2021 statt. David Zimmermann sagt: «Ich habe gespürt, dass wir in der Region wahrgenommen werden. Das macht uns stolz.»

Ideen und Visionen: Zweiter Kulturfranken und Anerkennungspreis

Doch Thurkultur hatte, wie in der Einleitung beschrieben, Blessuren zu pflegen, konnte nicht alle Ideen verwirklichen. Zimmermann sagt:

«Unser Ziel für die Zukunft ist ganz klar der zweite Kulturfranken.»

Damit spricht er die Beiträge der Gemeinden an. Bislang bezahlt jede Mitgliedergemeinde einen Franken pro Einwohner an Thurkultur.

Die Erhöhung um einen weiteren Franken, das möchte Zimmermann in nächster Zeit erreichen. Er begründet: «Es tut weh, wenn Arbeiten oder Produktionen, die Klasse haben und professionell sind, aus finanziellen Gründen nicht unterstützt werden können.»

Ideen für die Zukunft sind vorhanden. Zimmermann nennt den Anerkennungspreis für Kulturschaffende, den Thurkultur künftig verleihen möchte. Gemäss Zimmermann sollen Kulturschaffende für ihre Arbeit mit dem Preis belohnt werden.

Zudem wird über weitere Fördergefässe nachgedacht. Der Lockdown habe gezeigt, dass Kunstschaffende, die gute Ideen haben, auf Unterstützung stossen. Er erzählt von den vielen positiven Gesprächen, die er während dieser Zeit hatte – mit Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit Gemeinde- oder Wirtschaftsvertretenden.

Während einige Ideen und Visionen noch gedeihen müssen, ist klar, dass die Kulturbühne im 2024 wieder stattfinden wird. Zimmermann sagt: «Der Erfolg ist eine Bestätigung, dass wir so weitermachen sollen.» Weiterhin das Künstlernetz in der Region verstärken und unterstützen.

