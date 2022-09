Jubiläum «Miss Wil» heisst Arabis und hält in Zuzwil Hof: So war die 125-jährige Jubiläumsschau des Viehzuchtvereins Wil Am vergangenen Wochenende fand die 125-Jahr-Jubiläumsviehschau des Viehzuchtvereins Wil in Zuzwil statt. Die Jubiläumsschau ist auch bei nichtbäuerlichen Kreisen auf Interesse gestossen. Ein Rückblick zeigt, wie stark sich die Viehzucht in den letzten 125 Jahren gewandelt hat. Josef Bischof 25.09.2022, 15.00 Uhr

Arabis, «Miss Wil 2022», mit dem Besitzer Armin Granwehr und zwei Ehrendamen. Bild: Josef Bischof

Zum 125-Jahr-Jubiläum hat die Braunviehzuchtgenossenschaft Wil und Umgebung gross aufgetrumpft. Die traditionelle Viehschau in Zuzwil ist nicht wie in den Vorjahren bei der Landi, sondern auf der Wiese zwischen dem Schützenhaus und der Kirche durchgeführt worden. Neben den Bauern mit ihren Familien lockte sie auch viel Publikum aus Zuzwil und der Umgebung an. Als Krönung stand schliesslich fest: «Miss Wil», die prämierte Kuh, heisst Arabis und steht im Stall des Zuzwiler Züchters Armin Granwehr.

Wegen der Pandemie musste die Jubiläumsschau der Viehzuchtgenossenschaft Wil und Umgebung im letzten Jahr abgesagt werden. Am Samstag konnte sie nun im vorgesehenen festlichen Rahmen durchgeführt werden. Am frühen Vormittag strömten die Bauern mit den geputzten und gestriegelten Tieren dem Schauplatz zu. Die Herden waren weder zu überhören, noch zu übersehen. Zum Muhen der Kühe kam der Klang von Schellen, Glocken und Treicheln. Manche Kühe waren festlich geschmückt. 330 Tiere aus 17 Betrieben sind aufgeführt und anschliessend in 24 Kategorien bewertet worden.

Jubiläumsviehschau fand auf dem Loberg zwischen Schützenhaus und Kirche Zuzwil statt. Bild: Josef Bischof

Viehzucht im Wandel

Schon vor 125 Jahren waren leistungsfähige und schöne Tiere der Stolz der Bauern. Für eine erfolgreiche Zucht sind Stiere nötig, welche die gewünschten positiven Eigenschaften vererben. Im Jahr 1896 ist die Viehzuchtgenossenschaft Wil und Umgebung gegründet worden. Ihr Ziel war es, ein leistungsfähiges Zuchtstier zu kaufen, der allen Genossenschaftsmitgliedern für ihre Braunviehherden zur Verfügung stand.

Die Bedeutung der Stiere für die Zucht ist geblieben. Mit der Einführung der künstlichen Besamung aber haben die Stiere der Genossenschaften ihre Bedeutung eingebüsst. Ein Genossenschaftsstier wird nicht mehr gehalten. Mit dem Einsatz von Brown-Swiss-Genetik aus Amerika ist ein grosser Zuchtfortschritt möglich geworden. Milchleistung, Robustheit und Langlebigkeit der Tiere wurden gesteigert. An der Viehschau wurde noch ein einziger Stier präsentiert.

Bäuerliche Tradition vor urbaner Kulisse. Bild: Josef Bischof

Um Verständnis werben

Armin Granwehr, OK-Präsident der Viehschau in Zuzwil. Bild: Josef Bischof

Die Frage, ob die Genossenschaft damit ihre Bedeutung verloren habe, beantwortet Armin Granwehr, OK-Präsident der Viehschau, so: «Unser Leitbild ist nach wie vor die Zucht und Förderung der braunen Kuh.» Als erfolgreicher Züchter dieser Rasse fügt er stolz bei:

«Gute Kühe gibt es viele, aber gute und schöne Kühe sind braun.»

Die Genossenschaft, die heute 35 Mitglieder zählt, messe neben dem beruflichen Erfahrungsaustausch auch der Öffentlichkeitsarbeit grosses Gewicht bei. Die Viehschau sei eine gute Gelegenheit, den vielen nichtbäuerlichen Besucherinnen und Besuchern die Leistungen der Landwirtschaft zu zeigen und um Verständnis für die Anliegen und Probleme der Bauern zu werben.

Glocken, Schellen und Treicheln fehlen an keiner Viehschau. Bild: Josef Bischof

Ausgezeichnete Leistungen

Drei Schauexperten standen an der Jubiläumsschau mehrere Stunden im Einsatz. Sie rangierten die Tiere in 24 nach Alter und Milchleistungen aufgegliederte Kategorien. Christian Manser – bekannt vom Olma-Säulirennen – wirkte als Platzspeaker. Er hob unter anderen die Kuh Träumli von Stefan Flammer aus Bronschhofen mit einer Milchleistung von über 100'000 Kilogramm in zehn Laktationsperioden hervor.

Zum Abschluss wurden zwei Missen erkoren. Als beste Kuh aus Eigenzucht schwang Alisha aus dem Stall von Christian Rupf in Wuppenau obenaus. «Miss Wil 2022» schliesslich ist aus allen Kategoriensiegerinnen erkoren worden. Der Titel ging an die Kuh Arabis von Armin Granwehr.