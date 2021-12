Ursprünge des 100-jährigen Modelabels Akris liegen in Flawil

Jubiläum Die Wiege von Akris steht in Flawil: Vor 100 Jahren gründete Schürzennäherin Alice Schoch das heute weltbekannte St.Galler Modehaus 2022 feiert das St.Galler Modeunternehmen Akris sein 100-Jahr-Jubiläum. Gründerin war die damals 25-jährige Degersheimerin Alice Kriemler-Schoch, die in Flawil als Schürzennäherin tätig war und schliesslich aus purer Frustration den Samen für das heute weltweit tätige Label legte. Johannes Rutz Jetzt kommentieren 27.12.2021, 18.25 Uhr

Die Belegschaft der Flawiler Schürzen- und Blusenfabrik Küffer-Weber um 1905: In der Mitte Chefin Elise Küffer-Weber mit schwarzer Halbschürze aus Seidenjacquard mit ihren Näherinnen in bodenlangen Röcken und Schürzen. Rechts mit Fahrrad ihr Pflegesohn und Geschäftsnachfolger Fritz Schoch. Bild: PD

Was war geschehen? Blenden wir auf den Lebenslauf von Alice Schoch zurück. Geboren 1896 in Degersheim, wächst sie mit sieben Geschwistern in einer Bauernfamilie auf, die später einen Betrieb in Neuchlen-Anschwilen bei Gossau übernimmt.

Wie viele Mädchen jener Zeit nimmt Alice eine Arbeit als Schürzennäherin auf. Dank ihrer Tante Elise Küffer-Weber, eine Schwester ihrer Mutter, kann sie in deren Schürzen- und Blusenfabrik in Flawil arbeiten und bei ihr wohnen. Das Wohnhaus und die angebaute Fabrik stehen heute noch an der Oberdorfstrasse 5. Die Tante verfügt als Damenschneiderin über eine breite Kundschaft. Hier und in der Frauenarbeitsschule in St.Gallen lernt das ambitionierte Mädchen das Konfektionshandwerk von Grund auf kennen. Dank ihrer Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit übernimmt sie bald leitende Aufgaben in der Schürzenfabrik.

Bruder führt die Schürzenfabrik

Als ihre Tante an Krebs erkrankt, hätte Alice Schoch gerne den Betrieb übernommen und weitergeführt. Dazu kommt es aber nicht. Die Schürzenfabrik geht an ihren Bruder Fritz, der bei Tante Elise als Pflegesohn aufwächst. Die Übernahme ist an zwei Bedingungen geknüpft. Einerseits muss Fritz versprechen, für den gehbehinderten Sohn Paul der Tante Elise zu sorgen und zudem möglichst bald eine Schneiderin heiraten.

Das sei ihm, wie es im Lebenslauf heisst, «in erstaunlich kurzer Zeit» gelungen. 1922 heiratet er Klara Weber, eine überaus tüchtige Schneiderin. Nach dem Tod von Tante Elise 1924 wird das Geschäft von Küffer-Weber auf Schoch-Weber umgetauft. Das Geschäft in der Nähe des Flawiler Bahnhofs hat 40 Jahre Bestand.

Das heutige Fabrik- und Wohngebäude Oberdorfstrasse 5, wo Alice Schoch ihre Sporen abverdiente. Links das neue Haus 5egg für betreutes Wohnen. Bild: Johannes Rutz

Nach dem Tode von Mutter Schoch-Weber 1962 liquidiert Gatte Fritz das Geschäft ein Jahr später. Wegen gestiegener Ansprüche sei eine Weiterführung nicht mehr sinnvoll gewesen, betont die Tochter der Ehepaares Schoch-Weber, die heute 96-jährige Ella Steurer-Schoch, die in ihrer Wohnung im 5egg am Flawiler Bahnhof täglich auf das Haus mit angebautem Fabrikli, indem sie aufgewachsen ist, hinunterschauen kann.

Aus Frust neues Geschäft

Um 1920 verlässt Alice Schoch enttäuscht und verärgert die Flawiler Schürzen- und Blusenfabrik. Dass sie bei der Geschäftsübernahme übergangen wurde, macht sie aber nicht mutlos, sondern erst recht kämpferisch. Sie spart während eines Haushaltlehrjahres Geld zusammen für ihre erste Nähmaschine und beginnt selbst, Schürzen zu nähen

Dank der Flawiler Jahre verfügt sie über ein grosses Know-how und weiss Bescheid über Stofflieferanten und Absatzkanäle. «Ihr Unternehmerinnengeist ist geweckt, und an Vorbildern fehlt es ihr nicht. Da ist ihre Tante als erfolgreiche Bekleidungsunternehmerin, da sind ihre Grosseltern, die in Degersheim eine Kleiderfertigung und eine Stickerei besessen hatten.» So beschreibt Jolanda Spirig die junge Unternehmerin in ihrem Buch «Schürzennäherinnen».

1921 heiratet Alice den 12 Jahre älteren Albert Kriemler von Speicher. Das Ehepaar wohnt in St.Gallen-Bruggen und ergänzt sich sehr gut. Der Ehemann vertreibt als Vertreter nebst seinen Schuhcremen nun auch die Schürzenkollektion seiner Frau. Das Geschäft läuft gut. Ihre hochwertigen Berufs-, Kleider-, Kittel- und Servierschürzen sind gefragt.

Firma Akris wird gegründet

Im Mai 1922 wird die Einzelfirma A. Kriemler-Schoch – abgekürzt Akris, die Initialen des Namens – im Handelsregister eingetragen. Arbeitsschürzen werden vom Gewerbe und Blusen für Läden bestellt. Grosse Aufträge für Globus folgen. Bald schon beschäftigt sie acht Näherinnen und zwei Zuschneiderinnen. Auf der Suche nach guten Näherinnen bei tiefen Lohnkosten eröffnet Akris 1946 eine kleine Schürzennäherei im rheintalischen Kriessern. Sie ermöglicht schulentlassenen Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen einen Verdienst.

Alice Kriemler-Schoch, Gründerin der Firma Akris. Bild: PD

Weil Schürzen damals überall getragen werden, floriert das Geschäft trotz der Weltwirtschaftskrise der 1920er-Jahre. Die geschäftstüchtige, couragierte Alice treibt ihre Mitarbeiterinnen an und näht selbst für Privatkundinnen. Sie erweitert ihr Unternehmen zu einer Kleiderfabrik und hält an der Schürzenproduktion fest, bis Schürzen im Laufe der 1960er-Jahre aus der Mode kommen.

Familiengründung und neue Generation

Das Ehepaar Kriemler-Schoch gründet gleichzeitig mit der Firma Akris eine eigene Familie. 1921 wird Sohn Max, im Oktober 1923 Sohn Ernst geboren. Beide steigen später ins Geschäft ein. Die Gründerin behält aber bis zu ihrem Tode 1972 die Fäden in der Hand. Max (1922–2017) erkennt bald, dass mit Schürzen «kein Fleisch mehr am Knochen ist» und erweitert das Geschäft konsequent in Richtung hochwertige Kleider.

Seit 1987 ist die dritte Generation mit den Söhnen von Max in der Firma aktiv: Albert (1960) als kreativer Geist, Peter (1962) als Manager.

Heute beschäftigt das weltweit anerkannte Couturehaus 550 Mitarbeitende, davon 400 in der Schweiz. Die Kleider im Haute-Couture-Segment werden in Schweizer Ateliers kreiert, produziert und von zahlreichen Prominenten wie Angelina Jolie, Charlène von Monaco, Condoleezza Rice oder Doris Leuthard getragen. Der Wert des Unternehmens wird auf 500 Mio. US-Dollar geschätzt.

