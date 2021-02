In Jonschwil wird nicht nur bei Holenstein an der Wilerstrasse gebaut, sondern auch an der Lütisburgerstrasse 8. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich zum Neubau des Mehrfamilienhauses mit zehn Mietwohnungen. Voraussichtlich im Sommer 2022 werden die neuen Wohnungen bezugsbereit sein. Das Gebäude wird mit einer Erdsonden-Wärmepumpe und einer Fotovoltaikanlage ausgestattet sein. (bro)