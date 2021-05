Jonschwil Sprayereien, kaputte Sitzbänke, zerstörte Feuerstellen: Vandalismus bei Grillstellen sorgt für rote Köpfe Beim Naturschutzgebiet Hori in Jonschwil kommt es bei Grillstellen immer wieder zu Sachbeschädigungen. Auch Littering ist ein Problem. Rossella Blattmann 14.05.2021, 05.00 Uhr

Wer nach dem Bräteln und Feiern eine grosse Sauerei hinterlässt, kann im Kanton St.Gallen mit bis zu 200 Franken gebüsst werden. Symbolbild: Getty

Die Materialhütte aufgebrochen. Sprayereien. Der Grill kaputt. Bereits wenige Tage nach Eröffnung des Grillplatzes Hori in Jonschwil ist es zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung gekommen, schreibt die Besitzerin des Grillplatzes, die Dorfbürgerkorporation Jonschwil, in der aktuellen Ausgabe der Jonschwiler Gemeindezeitung. Die Abdeckung der Feuerstelle haben die Vandalen ebenfalls weggerissen. Zudem habe die Dorfbürgerkorporation an mehreren Tagen massive Unordnung festgestellt. Sie schreibt: