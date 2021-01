Jonschwil Schneelast brachte Sicherheitsrisiken ans Licht: Markanter Nussbaum wird gefällt Die Sicherheitsrisiken sind zu gross: Der kranke Nussbaum im Zentrum Jonschwils soll gefällt werden. Im Frühjahr soll an seiner Stelle eine Linde gepflanzt werden. Andrea Häusler 20.01.2021, 15.12 Uhr

Zurückgeschnitten und mit rot-weissen Bändern abgesperrt: Der markante Nussbaum im Zentrum Jonschwils, der demnächst gefällt werden soll. Bild: Dennis R. Häusler

Jahrzehnte lang hatte er Wind und Wetter getrotzt, wie ein Fels in der Brandung die bauliche und gesellschaftliche Entwicklung Jonschwils überdauert, der Nussbaum im Kreuzungsbereich der Schul- und Kronenstrasse. Jetzt sind seine Tage gezählt. Die Last der Schneemassen der vergangenen Tage haben seine Äste brechen lassen und zu Tage gefördert, was seit Jahren auf ihm und in ihm gärte: Pilzbefall und Fäulnis. Einige der starken Äste sind gar hohl.