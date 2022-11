Ausflugsrestaurant Wildberg in Jonschwil schliesst

Jonschwil Nach 75 Jahren ist Schluss: Das Ausflugsrestaurant Wildberg schliesst – noch lebt die Hoffnung auf eine Nachfolgelösung Seit Jahrzehnten ist der Wildberg – der höchste bebaute Punkt der Gemeinde Jonschwil – ein beliebtes Ausflugsziel der Region. Am 15. Dezember öffnet Marlis Roth das letzte Mal die Türen des Restaurants für ihre Gäste – nachher geht sie in den wohlverdienten Ruhestand. 30.11.2022, 15.02 Uhr

Das Ausflugsrestaurant Wildberg mit seinem Gartensitzplatz. Bild: PD

Die Geschichte des Jonschwiler «Wildbergs» beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Das genaue Baujahr lässt sich nicht mehr genau eruieren. Gesichert weiss man, dass im Jahre 1928 ein Bauerngewerbe mit Gaststätte auf dem Wildberg in Vollbrand stand. Im Jahre 1947 kaufte schliesslich die Familie Roth den Wildberg. Alois Roth senior und Rosa Emmenegger führten die kleine Beiz im Nebenerwerb, obendrein bewirtschafteten sie ihren Bauernhof.

Marlis Roth, geborene Gemperli, übernahm den «Wildberg» im Frühjahr 1985 zusammen mit dem jungen Wisi Roth. Die Konkurrenz im Dorf an Ausgehlokalen war gross, acht weitere Beizen und fünf Bäckereien buhlten um Kundschaft. «Der Gang in die Gaststube bedeutete früher Unterhaltung», sagt Marlis Roth. Der Stammtisch war Facebook, Tinder und Whatsapp in einem. Der Lauf der Zeit habe sich zu Ungunsten der Beizen ausgewirkt.

Das Traditionsrestaurant auf dem Gipfel des Wildbergs wartet mit einem Pluspunkt gegenüber den Dorfbeizen auf: dem überragenden Blick auf den Alpstein, die Glarneralpen und bei bestem Wetter auf das Calanda-Massiv.

1991 wurde Restaurant neu aufgebaut

Beizerin zu werden, war kein Kindheitstraum von Marlis Roth, und dennoch arbeitete sie sich Schritt für Schritt in die Rolle hinein. Anfang der 80er-Jahre erwarb sie das Wirtepatent und führte mit Wisi Roth den «Wildberg» mit Kreativität und Weitsicht – aber auch traditionell, zum Beispiel in der Küche. Speck-Chääs, die Cordon bleus, der Wurst-Käse-Salat, die Metzgete oder das Frühschoppenkonzert an Pfingsten sind weit herum bekannt.

Im Jahre 1991 riss Familie Roth den «Wildberg» bis auf die Grundmauern ab und baute alles neu auf. Es war offensichtlich, dass nach dem Vollbrand in den 20er-Jahren nicht viel Geld vorhanden gewesen war – viele der Balken waren angebrannt und morsch vom Löschwasser. Es folgte eine schrittweise Sanierung des Gartensitzplatzes, der WC- und der Parkplatzanlage. Die antike «Wildberg»-Reitschule trotzt heute noch Wind und Wetter.

Die Reitschule links im Bild gehört zum «Wildberg». Bild: PD

Der Betrieb läuft weiterhin gut

Bis zum Jahr 1999 führte Wisi Roth seinen Einmann-Maurerbetrieb weiter, ehe er sich entschloss, sich voll dem «Wildberg» zu widmen – als Koch, weit über die Gemeinde bekannt. Nach seinem frühen Tod 2017 führte Marlis Roth den Betrieb alleine weiter, öffnete gar über Winter. Sie sagt:

«Corona war einschneidend, aber das Geschäft läuft wieder erfreulich gut.»

Sogar etwas wetterunabhängiger als früher – auch dank der grossen Stammkundschaft. Aus wirtschaftlichen Gründen habe sie nicht schliessen müssen, so die Beizerin. Doch der Zahn der Zeit nage auch an ihr, man werde mit dem Alter etwas dünnhäutiger. Natürlich hätte sie sich gewünscht, dass einer ihrer Söhne den Betrieb übernehmen würde. Doch der Familienrat war sich einig, dass der Schlussstrich unter die Familientradition richtig sei.

Fast 100 Mitarbeitende beschäftigte Familie Roth über die Jahre. Marlis Roth würde sich freuen, wenn eine Familie mit Kindern das Restaurant in Pacht weiterführen würde, und so das Leben im «Wildberg» wie in den letzten 100 Jahren weiter ein und aus gehen würde.

Und nach der Pension? Dann habe sie Zeit für ausgiebige Wanderungen, für die Pilzsuche mit ihren Söhnen, für die Lismete. Ob sie sich vorstellen könne, im «Wildberg» auszuhelfen? Vielleicht – aber nicht gerade morgen. (pd)