Jonschwil macht die Schule dicht: Heute Morgen kein Unterricht wegen Sturmtief «Sabine» Aus Sicherheitsgründen beleibt die Schule heute Montagmorgen und morgen Dienstagmorgen geschlossen. Der Nachmittagsunterricht findet statt. Hans Suter 10.02.2020, 07.10 Uhr

Das Tief «Petra» entwurzelte oder knickte vergangene Woche Bäume in der Region. Vom nun wütenden Sturmtief «Sabine» geht eine mindestens grosse Gefahr aus. Bild: Hans Suter

Das Sturmtief «Sabine» hat in den frühen Morgenstunden die Region Wil erreicht. Es sind Windspitzen bis zu 130 km/h zu befürchten. Die Spitze wird um zirka 10 Uhr erwartet. Bei Gefahrenstufe 4 (von 5) empfiehlt Meteo Schweiz, sich nur wenn unbedingt notwendig im Freien aufzuhalten und sich auf keinen Fall in den Wald zu begeben.

Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler

Aufgrund dieser Situation haben der Jonschwiler Schulratspräsident Köbi Zimmermann und die Schulleiter entschieden, dass der Unterricht am Montagmorgen und am Dienstagmorgen ausfällt. Die Schüler werden gebeten, zu Hause zu bleiben. Am Montagnachmittag findet der Unterricht aufgrund der bisherigen Prognose wie gewohnt statt.