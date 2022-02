Jonschwil «Grenzen wurden stark überschritten»: Jugendliche teilen blossstellende Bilder und Nachrichten in sozialen Medien – Schulratspräsident reagiert Im Jonschwiler Mitteilungsblatt richtet sich Schulratspräsident Peter Haag an die Bevölkerung. Demütigendes Vorgehen gegenüber Mitmenschen werde an der Schule nicht geduldet. Mehrere Vorfälle unter Jugendlichen haben ihn zu diesem Schritt bewogen. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Das Foto entstand während einer Schulstunde im Kanton Luzern, wo eine Sensibilisierungskampagne stattfand. Bild: Pius Amrein

Im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Jonschwil richtet sich Schulratspräsident Peter Haag mit einem kurzen Text an die Bevölkerung. Dieser trägt den Titel: «Wir schauen hin, und zwar gemeinsam!»

Der Beitrag thematisiert Nachrichten und Bilder, die darauf abzielen, Kindern Angst zu machen oder sie öffentlich blosszustellen. Leider müsse immer wieder festgestellt werden, dass sowohl auf Primar- wie Sekundarstufe unter den Schülerinnen und Schülern solche Nachrichten und Bilder über soziale Medien verbreitet werden.

Peter Haag, Schulratspräsident und Gemeinderat in Jonschwil. Bild: PD

«Im Zusammenhang mit einem konkreten Fall haben wir genau hingeschaut und leider weitere konkrete Vorfälle feststellen müssen», sagt Haag auf Anfrage. Diese könnten alle schriftlich belegt werden. Dabei spreche man nicht von Mobbing, wie der Schulratspräsident auf eine entsprechende Frage antwortet:

«Vielmehr suchen Kinder in diesem Alter ihre Grenzen und loten diese aus. In diesen Fällen wurden aber die Grenzen stark überschritten.»

Schule sieht sich in der Pflicht

Schulleitungen würden von solchen Vorfällen meistens durch Meldungen von betroffenen Eltern oder besorgten Kindern erfahren. Oft handle es sich auch um Nachrichten, welche die Jugendlichen in der Freizeit austauschen und somit grundsätzlich nicht ein Problem für die Schule darstellen sollten, sagt Peter Haag. Das Phänomen lasse sich wahrscheinlich an den meisten Schulen feststellen.

Der Schulratspräsident ergänzt: «Wenn aber ein Kind mit Nachrichten so geplagt wird, dass es sich kaum mehr in die Schule traut, oder Angst vor dem nächsten Schuljahr hat, sehen wir uns in der Pflicht, die Eltern auf das Verhalten ihrer Kinder aufmerksam zu machen und allenfalls Konsequenzen in Betracht zu ziehen.»

Schüler und Eltern werden sensibilisiert

Die Vorfälle hätten ihn dazu bewogen, im Mitteilungsblatt klar Stellung zu nehmen. Dort heisst es:

«Demütigendes und erniedrigendes Vorgehen gegenüber Mitmenschen wird an unserer Schule nicht geduldet.»

Würden die Verursachenden ermittelt, kontaktiere die Schule umgehend die beteiligten Kinder und deren Eltern. Das Versenden von pornografischen oder verunglimpfenden Inhalten werde zudem an die Polizei gemeldet. Bisher hätten die Schulleitungen aber einzig Kontakt zur Polizei aufnehmen müssen, um abzuklären, was die Schule selbst unternehmen dürfe und was nicht, sagt Haag.

Innerhalb der Klassen seien bereits Gespräche über die Vorfälle geführt worden. Der Schulratspräsident sagt auch: «Wir werden die Kinder regelmässig durch Fachvorträge für dieses Thema sensibilisieren und auch für Eltern vermehrt Informationsabende anbieten.»

