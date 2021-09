Jonschwil: Streit um Glasfaser zwischen SAK und Dorfkorporation

Jonschwil Glasfaser: Weil die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG ein Netz verlegen will, fürchtet die Dorfkorporation um ihr eigenes Vor sieben Jahren sprachen die Dorfkorporation Jonschwil und die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG erstmals über ein gemeinsam nutzbares Glasfasernetz. Einigen konnten sie sich nicht. Nun könnte es bald zwei parallele Netze geben. Die Konkurrenten nehmen Stellung. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Unter Jonschwil könnte es bald zwei parallele Glasfasernetze geben. Bild: Arthur Gamsa

Mitte Juli fanden die Jonschwilerinnen und Jonschwiler einen Vertrag für Glasfaser-Internet im Briefkasten. Absenderin war die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK). Die SAK will in Jonschwil ein zweites Glasfasernetz erstellen. Mit dem Bau des ersten hatte die Bevölkerung 2014 die Dorfkorporation beauftragt. Das letzte Quartier ist aktuell in Arbeit.

SAK kann bestehende Leitungen nicht nutzen

Das Couvert, das die SAK ihren potenziellen Kunden zuschickte, enthielt auch einen Begleitbrief. Dieser sorgte für Diskussionen im Dorf. Über das Glasfasernetz der Dorfkorporation ist in Jonschwil derzeit nur Internet von Thurcom, dem Telekommunikationsbetrieb der Technischen Betriebe Wil, zu empfangen. Im Brief der SAK hiess es nun, die Dorfkorporation habe sich trotz Gesprächen «im Alleingang» für eine Ein-Faser-Infrastruktur entschieden. Diese biete keine «diskriminierungsfreie Plattform für andere Provider».



Die SAK benötige mindestens zwei Faserverbindungen, die von der Zentrale in eine Wohnung führen, sagt Thomas Schwarz, der bei der SAK für die Glasfasererschliessung zuständig ist, auf Anfrage dieser Zeitung. Nur so könnten mehrere Provider die Leitung nutzen, was ein «strategischer Grundsatz» der SAK sei. Neun Provider wolle man über das eigene Netz anbieten. Schon 2014, als die SAK ankündigte, in ihrem Stromversorgungsgebiet Glasfasern zu verlegen, habe es erste Gespräche mit der Dorfkorporation gegeben.



Vor einigen Wochen reagierte die Dorfkorporation mit einem Artikel im Jonschwiler Gemeindeblatt auf den Brief der SAK. Man habe Lösungsvorschläge gemacht, die SAK sei aber nicht auf diese eingegangen, hiess es darin. Wegen des Begleitbriefs hätten sich viele Kunden mit der Dorfkorporation solidarisiert und gefragt, ob ihr Glasfasernetz bald Geschichte sei, sagt Manfred Brändle, Präsident der Dorfkorporation, am Telefon.

Dorfkorporation: Amortisation gefährdet

Thomas Schwarz sagt, die SAK habe den Brief vorab auch an die Dorfkorporation und Gemeindepräsident Stefan Frei geschickt. Rückmeldungen habe es keine gegeben. Auf Anfrage dieser Zeitung verweist Stefan Frei auf die Zuständigkeit der Dorfkorporation. Die Gemeinde selbst habe vor, mit ihren Liegenschaften Kundin der Dorfkorporation zu bleiben.

1,4 Millionen Franken beträgt der Kredit, den die Jonschwiler Bevölkerung 2014 für die Erschliessung sprach. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, die Kosten innerhalb von 25 Jahren zu amortisieren. Inzwischen wurde dieser Zeitraum auf 20 Jahre verkürzt. Wenn ein anderer Anbieter ein zweites Netz baut, gefährdet das die rechtzeitige Amortisation durch die Dorfkorporation.



Uneinigkeit über Nachrüstung

Um mit dem neuen Netz in die 650 Haushalte zu gelangen, müsste die SAK kaum graben. Das liegt daran, dass sie in Jonschwil die Stromversorgung unterhält. Die Glasfaserkabel könnten so einfach durch die bereits verlegten Stromrohre geschoben werden. Grabungen bräuchte es nur punktuell: Um an Verteilerkästen zu kommen oder um T-Stücke des Stromnetzes so abzurunden, damit die Fasern gut hindurchgehen.

In der Nähe des Primarschulhauses befindet sich die Glasfaserzentrale der Dorfkorporation. Dort wird das von Wil her kommende Signal der Thurcom auf die einzelnen Fasern für die 650 Haushalte verteilt. «Zugang zu verschiedenen Dienstanbietern», wie er der Bevölkerung im Bericht zur Abstimmung 2014 in Aussicht gestellt worden war, wäre mit diesem System möglich, sagt Manfred Brändle. Dazu müssten die Provider ihr Signal nur in die Zentrale der Dorfkorporation liefern, wo dann je nach Haushalt und zugehörigem Provider «umgestöpselt» würde. Thomas Schwarz widerspricht. Nicht bei allen Providern, welche die SAK anbieten will, sei dies möglich. Einige bräuchten eine fixe Faser in die Wohnung.

Ein Installateur montiert eine Glasfaser-Steckdose. Bild: Petra Orosz / Keystone

Die Dorfkorporation habe eine weitere Lösung vorgeschlagen. «Wir könnten das Netz auch nachrüsten. Dazu müssten wir einige Fasern spleissen, sprich verdrahten», sagt Manfred Brändle. Die heute gängigen Glasfaserkabel enthielten sowieso mindestens zwölf Faserbündel. Brändle:



«Die Fasern liegen in den Rohren bereit.»

Thomas Schwarz entgegnet: «In den Hauptverbindungen hat es keinen Platz für eine zweite Faser pro Wohneinheit.» Die zwölf Faserbündel seien nur auf den letzten Metern zu den Häusern vorhanden, nicht aber auf dem Weg zu den Einspeisepunkten.



Die Frage der Steckplätze

Auch für die letzten Meter von der Strasse ins Haus gab es Gespräche zwischen der Dorfkorporation und der SAK. Namentlich darüber, wie die Hausinstallationen der Dorfkorporation gemeinsam hätten genutzt werden können. Hier scheiterte die Einigung etwa an der Frage, welcher Provider bei den Kunden aus welchem Steckplatz in der Steckdose kommen soll.

Aktuell ist in den Jonschwiler Haushalten die Dorfkorporation mit dem Signal von Thurcom auf Steckplatz 1. Bei einer gemeinsamen Nutzung hätte die Dorfkorporation auf eine andere Faser ausweichen müssen. Klingt nach Muskelspielen, hat gemäss Thomas Schwarz ebenfalls technische Gründe: «Unsere Systeme sind auf Steckplatz 1 ausgerichtet. Dasjenige von Swisscom, einem unserer Provider, auf Steckplatz 2.» Nur wenn dies gegeben sei, könne man Störungen gut beheben.

Doch auf Steckplatz 3 wollte die Dorfkorporation nicht gehen. Manfred Brändle sagt:

«Dann lieber zwei Dosen. Dann ist auch klar, wer für den Unterhalt zuständig ist.»

Am liebsten wäre der Dorfkorporation gewesen, wenn die SAK ihre Infrastruktur von der Strasse bis und mit Hausinstallation gemietet hätte. Dies wiederum wollte die SAK nicht. Sie machte der Dorfkorporation ein Angebot zur Übernahme der Hausinstallationen. Weil dieses unter der Hälfte der Baukosten pro Wohnung lag, lehnte die Dorfkorporation ab.

SAK braucht 80 Prozent Zusagen

In ihrem Artikel im Gemeindeblatt schrieb die Dorfkorporation, dass die Eigentümer beim Angebot der SAK die Kosten für die Anpassungen der Hausinstallation selber übernehmen müssten. «Das stimmt nicht», sagt Thomas Schwarz. «Wenn die Rohrinfrastruktur eines Hauses den Einzug der Glasfaser erlaubt, übernehmen wir die Kosten.»

Dies sei bei den meisten neueren Häusern der Fall. «In der Regel auch bei solchen, die zwischen 30 und 50 Jahre alt sind.» Kosten fallen nur an, wenn für den Anschluss neue Rohre verlegt werden müssen. Einmal installiert, bestehe aber keine Verpflichtung, das SAK-Netz zu nutzen. Man kann auch bei der Thurcom bleiben.

Damit sich die Erschliessung für die SAK lohnt, müssten rund 80 Prozent der 650 angeschriebenen Haushalte den Anschlussvertrag unterschreiben, sagt Thomas Schwarz. Deadline ist im Oktober. Ein Erinnerungsbrief lag vor kurzem in den Jonschwiler Briefkästen. Sollten zu wenige den Anschlussvertrag unterschreiben, ist die Dorfkorporation weiterhin bereit, Hand zu bieten und bereits verlegte Fasern zu vermieten. Manfred Brändle: «Das Angebot steht noch.»

Die SAK Die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) versorgt Gebiete in den Kantonen St.Gallen und Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden mit Strom, Wärme und Internet. Getragen wird die SAK von den drei Kantonen, wobei der St.Galler Anteil über 80 Prozent beträgt. Die SAK investiert unter anderem in Kraftwerke, Wärmepumpanlagen und in ein regionales Rechenzentrum. Seit 2010 baut sie Glasfasernetze in der Ostschweiz. Darauf bietet sie auch eigene Internet-, TV- und Telefondienste an. In der Region wurden zuletzt im März in Niederstetten, Oberstetten und in Algetshausen Glasfasern der SAK aktiviert. (rop)