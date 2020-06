«Jede Verbesserung ist ein Mehrwert», «für Aktive ein kleiner Lichtblick»: Wie Clubs aus dem Toggenburg und Fürstenland dem Teamtraining entgegenblicken Ab heute Samstag sind Trainings mit Körperkontakt wieder erlaubt und alle Sportanlagen geöffnet. Eine Umfrage bei acht Clubs aus verschiedenen Randsportarten zeigt nicht nur Gemeinsamkeiten – auch was die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie betrifft. Tim Frei und Beat Lanzendorfer 06.06.2020, 05.00 Uhr

Die Faustballer von Rickenbach-Wilen können seit Mitte Mai bereits wieder viele Übungen machen.

Auf diesen Moment haben Sportler hingefiebert: auf den Tag, ab dem Trainings mit Körperkontakt wieder erlaubt sind. Heute Samstag ist es soweit. Alle Aussenanlagen und Hallen sind wieder geöffnet. Bedingung für Vereins- oder Gruppentrainings ist ein bewilligtes Schutzkonzept. Swiss Olympic hat dafür ein generelles Konzept erstellt, das von den meisten Verbänden auf ihre Sportart angepasst wurde und auf übergeordneten Grundsätzen des Bundesamts für Sport basiert.

Die Schutzgrundsätze im Sport Das per 6. Juni 2020 geltende Schutzkonzept von Swiss Olympic für den Trainingsbetrieb basiert auf übergeordneten Grundsätzen, die vom Bundesamt für Sport festgelegt wurden: Teilnehmen darf nur, wer symptomfrei ist. Die Abstandsregel von zwei Metern ist vor und nach einer Einheit zu befolgen und währenddessen wenn immer möglich. Pro Person müssen mindestens zehn Quadratmeter Trainingsfläche zur Verfügung stehen. Weiter sind die Hygieneregeln des Bundesamts für Gesundheit einzuhalten und Verantwortliche zu bezeichnen, die dafür zuständig sind, dass die Rahmenbedingungen befolgt werden. Zudem müssen Präsenzlisten geführt werden, um enge Kontakte von allfällig infizierten Personen nachzuverfolgen. Entsprechende Listen gilt es während 14 Tagen aufzubewahren.

Was bedeuten die Lockerungen für lokale Vereine aus dem Bereich Randsportarten? Diese Zeitung hat bei acht Clubs aus dem Fürstenland und dem Toggenburg nachgefragt: BC Uzwil (Badminton), Voltige Lütisburg, TTC Wil (Tischtennis), RMV Mosnang (Rad- und Motorfahrrad), Kunstradfahren Uzwil, Seilziehclub Mosnang, Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen und UHC Nesslau Sharks (Unihockey).

Die Vorfreude auf die Trainings mit Körperkontakt ist überall sehr gross – nicht nur wegen des Sports, sondern auch der Rückkehr zum Vereinsleben. Weil man nicht mehr in getrennten Gruppen trainieren müsse, seien soziale Kontakte mit allen Mitgliedern wieder möglich. Dies sei zentral für den Zusammenhalt. Dass nun vielerorts auch wieder die Breitensportteams mittun können, ist für viele Clubs wichtig – gilt es doch den Spagat zwischen Spitzen- und Amateursport zu meistern.

Inwiefern sich der Trainingsbetrieb wieder normalisieren dürfte, erschliesst sich am besten mit einem Vergleich der Lage Mitte Mai, als die Einschränkungen noch gross waren. Etwas früher oder später haben damals alle Clubs mit dem Training in Kleingruppen begonnen, mit Ausnahme des Tischtennisclubs Wil. Er konnte noch nicht im Lindenhof spielen, da die Stadt Wil die Hallen im Mai noch nicht geöffnet hatte.

Thomas Wegmann, Präsident des TTC Wil, hat dafür Verständnis. Dafür hätten einige Mitglieder in privaten Räumlichkeiten Einzeltrainings absolvieren können. Die Wiler nehmen das Training am Dienstag wieder auf.

Die Verantwortlichen des Unihockeyclubs Nesslau Sharks gehen davon aus, dass sie sich nun mit «minimalen Einschränkungen» auf die neue Saison vorbereiten können. Das ist insbesondere für das in die NLB aufgestiegene Frauen-Grossfeldteam eine positive Nachricht. Präsident Lukas Röder verdeutlicht: «Die Equipe muss sich entsprechend ranhalten, um in dieser Liga zu bestehen.»

Ähnlich betreffend Trainingsbetrieb tönt es beim RMV Mosnang: «So wie es aussieht, werden wir die Einheiten mehr oder weniger wieder normal durchführen können», sagt Präsident Gregor Schnellmann.

Auch der Verein Kunstradfahren Uzwil plant, das «reguläre Training» baldmöglichst wieder aufzunehmen. «Priorität haben die Elitesportler, da ihre Saison nach den Sommerferien wieder beginnt», sagt Co-Präsident Robert Haas. Die Schüler- und Juniorensaison soll wie üblich erst Ende November starten. Noch im Mai hatte die Gemeinde Uzwil die Sportanlagen nur für den Leistungssport geöffnet. Haas: «Insgesamt konnten somit bei uns nur jene sieben Sportler aus den Kategorien Junioren und Elite das Training im Gemeindesaal Uzwil aufnehmen, die über eine Swiss Olympic Card verfügen.»

Beim Badmintonclub Uzwil war es ähnlich: Lediglich die Schweizer NLA- und Juniorennationalspieler begannen in Kleingruppen und wie die anderen Clubs unter Einhaltung der Schutzkonzepte. Präsident und Sportchef Jürg Schadegg ist zuversichtlich, was den Trainingsbetrieb ab nächster Woche betrifft:

«Wir werden uns wie andere Gesellschaftsbereiche an eine neue Normalität gewöhnen müssen, aber jede Verbesserung ist in der aktuellen Lage ein Mehrwert.»

So sind im Badminton Doppelpartien wieder möglich und es muss nicht mehr jeder Spieler eigene Shuttles mitbringen. Auch im Tischtennis dürfen die Bälle wieder gemeinsam verwendet werden und Doppel sind genauso wieder erlaubt.

«Die Mode, die Hände auf dem Tisch abzuwischen, bleibt aber untersagt», sagt Thomas Wegmann vom TTC Wil. Gleiches gilt für das traditionelle Shakehands und Abklatschen, auf das auch beim BC Uzwil weiter verzichtet wird – so wie das im Konzept von Swiss Olympic festgehalten ist.

Die Aktiven des Seilziehclubs Mosnang trainieren seit dem 11. Mai wieder in Kleingruppen. Die Anlage wurde so eingerichtet, dass mit drei Fünfergruppen trainiert werden konnte. Plastikwände trennten die drei Bereiche, so dass sich die Teams beim Sport und bei Pausen nicht näherkommen. Weiter musste etwa der Zweimeterabstand am Seil eingehalten werden.

Ab 6. Juni können auch die anderen Gruppen das Training wiederaufnehmen. Also rundum eine positive Stimmung? Dazu sagt Vizepräsidentin und Pressechefin Michaela Koch: «Für die Aktiven sind die Lockerungen ein kleiner Lichtblick. Wegen Covid-19 wurden die Schweizer Seilziehsaison und die Weltmeisterschaften abgesagt. Ein solches Szenario gab es bisher noch nie.» Für den Verein allgemein würden die Lockerungen aber viel bedeuten.

Auch keine WM gibt es im Voltige, eine Schweizer Meisterschaft soll aber stattfinden. Voltige Lütisburg ist der einzige Club, bei dem alle Sportler ab Mitte Mai wieder in Gruppen trainieren konnten. Nach jeder Gruppe mussten die Gurte mit Seife gereinigt werden. Präsident Kurt Bischofberger sagt zu den Lockerungen:

«Wir können endlich wieder mit sieben bis acht Voltigiererinnen und Voltigierern arbeiten und dürfen auch wieder Kür trainieren.»

Die Nationalligateams der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen konnten bereits ab 12. Mai wieder sehr viel machen im Kleingruppentraining, später folgten die anderen Aktivteams. «Wir haben den Vorteil, dass Faustball keine Kontaktsportart ist», sagt Trainer Simon Forrer, der das Schutzkonzept erarbeitet hat. So habe man viele Übungen machen können, bei denen der Zweimeterabstand gewahrt werden konnte.

Mit einer Platzgrösse von 1000 Quadratmetern haben die Faustballer die heute in allen Sportarten geltenden Schutzauflagen schon damals erfüllen können – wie etwa die minimale Trainingsfläche von zehn Quadratmetern pro Teilnehmer. «Neu ist, dass wir wieder Trainingsspiele bestreiten können, das ist ein grosser Vorteil», sagt Forrer. Wohl alle Clubs dürften sich über die teaminternen Wettkämpfe freuen.

Der zwischenzeitliche Lockdown des öffentliche Lebens hatte zur Folge, dass sämtliche Sportanlässe abgesagt oder auf später verschoben wurde. Für die meisten angefragten Clubs hatte dies keine grossen Auswirkungen auf die Finanzen. Beim RMV hatten die Massnahmen gar keinen Einfluss, wie Präsident Gregor Schnellmann sagt:

«Wir hatten weder Einnahmen noch Ausgaben.»

Die UHC Nesslau Sharks verfügen über mehrjährige Sponsorenverträge. Da der Eintritt bei Heimspielen gratis ist, wirkte sich der Saisonabbruch laut Präsident Lukas Röder nur insofern aus, als dass ein paar Hundert Franken beim Festwirtschaftsbetrieb fehlen: «Das ist aber überhaupt nicht existenzbedrohend.»

Der Verein Kunstradfahren Uzwil konnte den zweiten Swisscup in Oberbüren nicht durchführen. «Uns entfällt der Gewinn daraus», sagt Co-Präsident Robert Haas. Sonst habe man aber keine Einbussen. Für den Tischtennisclub Wil haben die Massnahme des Bundesrats gemäss Präsident Thomas Wegmann «kurzfristig glücklicherweise keine grossen finanziellen Auswirkungen». Wie die Nesslau Sharks ist der Eintritt beim TTC Wil gratis.

Silvan Jung, neuer Präsident der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen, geht davon aus, dass der Verein mit einem «blauen Auge» davonkomme. Er sagt: «Meine Vorgänger haben gute Arbeit geleistet, Reserven waren vorhanden. Wir hatten zudem Einnahmen- und Ausgabenausfälle.» Jung hofft, dass die «Jugend und Sport»-Gelder gesprochen werden. Diese Beträge würden einen grossen Posten ausmachen. Am wichtigsten sei ihm aber, dass bisher kein Vereinsmitglied mit Covid-19 infiziert sei, denn:

«Oberste Priorität hat die Gesundheit, für alles andere finden wir eine Lösung.»

Für den dreifachen Schweizer Meister BC Uzwil hat die Playoffqualifikation laut Präsident Jürg Schadegg eine «zentrale Bedeutung». So erhält der Club bei Erreichen dieses Ziels von einigen Sponsoren zusätzlich oder extra dafür Beiträge. «Wir sind umso dankbarer, dass wir trotz des Meisterschaftsabbruchs und der Coronapandemie einen solch grossen Rückhalt bei den Sponsoren spüren und sie uns dennoch unterstützen.» Trotz allem rechnet Schadegg aber damit, dass «wir Abstriche machen müssen».

Voltige Lütisbrug ist der einzige Verein, der mit «sehr grossen finanziellen Auswirkungen» rechnet. Präsident Kurt Bischofberger sagt: «Verschiedene Shows, an denen wir teilnehmen wollten oder eingeladen waren, wurden abgesagt.» Dazu zählte etwa ein Auftritt an der Offa. Auch einige vereinsinterne Anlässe fielen ins Wasser. Bischofberger rechnet mit 30 000 Franken, die in der Kasse fehlen.

Der Seilziehclub Mosnang feiert dieses Jahr sein 45-Jahr-Jubiläum. Dies hätten die Toggenburger gerne mit dem jährlichen Seilziehfest – der Haupteinnahmequelle – gefeiert. Ziel wäre es gewesen, ein internationales Turnier zu organisieren, mit möglichst vielen ausländischen Teams. «Wir hätten möglichst geringen finanziellen Aufwand für die externen Mannschaften verrechnen wollen», sagt Vizepräsidentin Michaela Koch und ergänzt: «Daher wären unsere Kosten höher gewesen und das Ertragsbudget in einem solchen Jahr geringer. Mit der Absage fallen die Kosten weg. Man kann fast schon sagen, dass es uns im richtigen Jahr erwischt hat.»