«Jammerschade, wenn so ein Plätzchen nur wenig genutzt wird»: Flawilerin teilt ihren Garten mit den Senioren des Hauses 5egg Silvia Leuenberger gehört eine 365 Quadratmeter grosse grüne Oase mitten im Dorfzentrum von Flawil. Jetzt stellt sie es den Bewohnerinnen und Bewohnern des gegenüberliegenden Senioren-Wohnheims zur Verfügung - und freut sich über die neue Gesellschaft. Tobias Söldi 11.08.2020, 17.00 Uhr

Silvia Leuenberger in ihrem Garten an der Bahnhofstrasse 32 in Flawil. Bild: Tobias Söldi

Als «Paradiesli» bezeichnet Silvia Leuenberger ihren Garten an der Bahnhofstrasse 32 in Flawil. Fast jeden Tag verbringt sie Zeit hier, besonders während der heissen Sommertage: sei es mit der Familie und den Enkelkindern, beim Hegen und Pflegen der Pflanzen oder beim Füttern der Kaninchen. Eine grüne, ruhige Oase, die man mitten im Dorfzentrum und in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof so nicht erwarten würde.