Jonschwil will Steuern erneut senken

Zeugenaufruf Tötungsdelikt in Rebstein: 49-jähriger Schweizer wurde am Montagmorgen tot aufgefunden

Am Montagmorgen ist ein 49-jähriger Schweizer in Rebstein tot aufgefunden worden. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen, handelt es sich um ein Tötungsdelikt. Das Opfer war polizeibekannt. Was den Täter angeht, tappt die Polizei laut Mediensprecher Hanspeter Krüsi im Dunkeln.