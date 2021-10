Jahres- und Legislaturziele Der Gemeindepräsident von Niederhelfenschwil: «Wir haben den Stecker ziehen müssen» Der Gemeinderat Niederhelfenschwil wollte bis Mitte Jahr die Jahres- und Legislaturziele präsentieren. Doch er brauchte dafür länger. Peter Zuberbühler, seit Jahresbeginn Gemeindepräsident von Niederhelfenschwil, erklärt weshalb. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Mit der Erarbeitung der Jahres- und Legislaturziele hat der Gemeinderat Niederhelfenschwil auch eine «Vision 2040» erarbeitet. Damit möchte er, dass die Gemeinde mit einer Weitsicht geführt werden kann, mit jener Sicht in die Weite, die es an vielen Plätzen in der Gemeinde auch gibt. Bild: Zita Meienhofer

Wer im Mitteilungsblatt der vergangenen Woche Ihre Zeilen liest, bekommt den Eindruck, dass eine ganzheitliche Planung in der Gemeinde Niederhelfenschwil fehlte. Ist das so?

Peter Zuberbühler: Ob sie fehlte, kann ich nicht beurteilen. Stand heute stelle ich fest, dass es keine konkrete, aktuelle Planung gibt, an die angeknüpft werden könnte – zumindest fehlt ein planerischer Blick auf das grosse Ganze. Für alle Beteiligten hatte das in den letzten Monaten einiges an zusätzlichem Aufwand. Wir sehen das in dieser Situation jedoch vor allem als Chance, diese Komponenten erarbeiten zu können.

Peter Zuberbühler, Gemeindepräsident Niederhelfenschwil. Bild: Zita Meyenhofer

Das heisst, dass keine Ziele definiert, keinerlei Planungen für die nächsten Jahre vorhanden waren?

Das ist so nicht ganz korrekt. Auch bisher wurde aufgrund von Legislaturzielen gearbeitet. Mit dem Antritt der neuen Behörden endete die vormalige Legislatur und endeten somit auch deren Ziele. Diese wurden durch die aktuelle Besetzung genau geprüft und laufende oder offene Themen gewürdigt, teilweise auch in die weitere Planung aufgenommen.

Wirkt deshalb auch das Schulprovisorium in Zuckenriet wie ein «Schnellschuss»?

Dass Schulraum in Zuckenriet knapp wird, hat sich schon länger abgezeichnet. Das ist nichts Neues. Die Erarbeitung der Grundlagen zur Schulraumplanung hat offenbar mehr Zeit in Anspruch genommen, oder war komplexer als erwartet. Schliesslich stehen wir nun vor der Tatsache, dass wir für kommendes Schuljahr mehr Raum benötigen. Der ist aber nicht vorhanden. Schulraum lässt sich auch in der aktuellen Legislatur nicht aus dem Hut zaubern. So sind wir gezwungen, eine Überbrückung mit einem Provisorium zu errichten. Um dies «ordentlich» hinbekommen zu können, mussten wir schon etwas auf die Tube drücken, denn die Kinder sollen in einem guten Umfeld unterrichtet werden können. Das gibt uns nun die Zeit, die 2020 gestartete Schulraumplanung ordentlich weiterzuführen und zusammen mit der Bevölkerung die Stossrichtung festzulegen. Diese Zeit müssen wir uns wohl oder übel mit einem Provisorium «erkaufen».

Gibt es weitere Bereiche, die Schnellschüsse erfordern werden?

In den vergangenen Monaten mussten wir uns einen Überblick verschaffen. Wir mussten Projekte und Handlungsspielräume verstehen und verinnerlichen, damit wir diese in sinnvoller Reihenfolge mit vertretbaren Ressourcen oder in angemessener Zeit umsetzen können. Wir haben versucht herauszuschälen, wo wir Tempo machen müssen und wo wir uns Zeit für die Planung herausnehmen können. Dabei haben wir festgestellt, dass hie und da eine solide Basis oder ein Konzept fehlt. Das Risiko, sich in Schnellaktionen oder in selbst gemachten Stolperfallen wiederzufinden, steigt dadurch. Weiter ist es auf dieser Grundlage eher schwierig bis abenteuerlich, eine solide, verständliche und zielgerichtete Kommunikation zu pflegen. Deshalb wurde kurzfristig «der Stecker gezogen», um sich Zeit zu verschaffen, eine strategische Planung zu etablieren und einen passenden Ressourcenplan zu entwerfen. Ziel ist es, auf dieser Basis sämtliche Projekte, Veränderungen oder finanzielle Aufwände besser planen und kommunizieren zu können. Zudem wollen wir damit die zitierten «Schnellschüsse» umgehen.

Hat dieses «Steckerziehen» finanzielle Auswirkungen, werden die Steuern erhöht werden müssen?

Wenn wir zu viel auf einmal wollen, dann droht dieses Szenario. Somit ist eine langfristige Planung sinnvoll, vernünftig und auch zwingend. Deshalb versuchen wir mittels strategischer Planung die bestehenden Rahmenbedingungen zu erfassen, die Zielbereiche zu definieren und somit den Handlungsbedarf zu kennen. Auf dieser Basis sollte es uns gelingen, das Ganze mit einem stabilen Haushalt zu kombinieren.

Nun werden nicht nur Ziele definiert, der Gemeinderat hat zusätzlich ein Grundlagenpapier erarbeitet, die «Vision 2040». Reichen Ihnen Jahres- und Legislaturziele alleine nicht?

Legislaturziele sind sinnvoll und notwendig – davon werden schliesslich die Jahresziele abgeleitet. Doch damit erfassen wir die Gemeinde oder allfällige Herausforderungen nicht ausreichend. Hangeln wir uns nur von Legislaturziel zu Legislaturziel, betrachten wir jeweils einen Zeitraum von wenigen Jahren. Die Gemeinde, die Infrastruktur und die Bewohner wird es aber auch in Generationen noch geben. Deshalb versuchen wir mit der Vision eine Generation nach vorne zu schauen. Mit der Vision schaffen wir den «Überbau» oder die langfristige Ausrichtung. Wir versuchen damit zu beschreiben, was uns künftig auszeichnet, was es zu erhalten gelten könnte oder wo es Handlungsfelder gibt, die langfristig zu erschliessen wären. Die Vision ist ein Blick in die Zukunft und beschreibt unsere Wert-Haltung, die wir sinnvoll oder als erstrebenswert ansehen.

Gibt es in der «Vision 2040» ein Thema oder allenfalls mehrere, die völlig visionär betrachtet worden sind oder haben betrachtet werden müssen?

Es ist üblich, dass in einem solchen Prozess versucht wird, «out of the Box» zu denken. Häufig ist das erforderlich, um die Sichtweise auf die aktuelle Situation zu verlassen und den Blick oder die Gedanken auch einmal über Dinge schweifen zu lassen, die üblicherweise als «Spinnerei» angesehen würden. Dennoch sollen zum Schluss brauchbare Resultate oder machbare Aufträge im Raum stehen. Letztlich bewegen wir uns in der Realität und die ist nicht immer wie wir die uns wünschen – dennoch lässt sie sich verändern. Und dazu baut man üblicherweise auf einer Vision auf, leitet Legislatur- und Jahresziele ab und versucht diese so zu gestalten, dass diese auch messbar sind. Messbarkeit bedeutet auch, dass wir wissen, wo wir stehen, was nicht klappt oder eben schon. Auf dieser Basis können wir ordentlich agieren und kommunizieren. Um die Frage zu beantworten; in der Vision sind keine Spinnereien enthalten. Wir wollen eine ehrliche, solide Basis, die «hierher» passt. Persönlich bin ich der Ansicht, dass uns das gut gelungen ist. Die Beurteilung überlasse ich aber gerne der Bevölkerung. Die Kommunikation der verschiedenen Teilbereiche wird bis im Dezember 2021 abgeschlossen sein.

Kann die Bürgerschaft bei der «Vision 2040» mitwirken und falls ja, wie?

Die «Vision 2040» ist ein Beginn, um darzustellen, wo die Reise hinführen könnte. Somit ist es klar erwünscht, dass dazu ein Dialog entsteht. Wir wollen die Reise schliesslich nicht allein, sondern gemeinsam mit und für die Bevölkerung antreten.

Als Schwerpunkte nennen Sie drei Themen: Lebensraum, Infrastruktur, Wirkung. Weshalb diese drei Begriffe?

Unter diese drei Titel haben wir verschiedene Massnahmen «sortiert», die wir in den nächsten Jahren be- oder erarbeiten wollen. Im «Lebensraum» versuchen wir Themen rund um Arbeiten, Wohnen, Attraktivität, Landschaft und Diversität darzustellen. Unter der Rubrik «Infrastruktur» werden sich Handlungsräume rund um Liegenschaften, Werke, Organisation und Grün wiederfinden. Schliesslich soll und wird das Ganze eine «Wirkung» entfalten, hier wollen wir den Schlagwörtern Smart, Effizienz, Fortschritt, Weitsicht, Finanzen gerecht werden. Weitere Details dazu folgen.

Das Jahr 2022 trägt den Titel «3 Dörfer mit Weitsicht». Weshalb wird in der Gemeinde Niederhelfenschwil eine Weitsicht notwendig sein?

Das ist ein Arbeitstitel für das kommende Jahr oder bereits für das laufende Jahr. In unserem Denken und Handeln wollen wir Weitsicht walten lassen. Es soll und muss uns gelingen, unseren Alltag mit proaktivem Handeln besser und vor allem zielgerichtet zu strukturieren. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Strassenverkehr. Mit «vorausschauendem Fahren» wird klar, was gemeint ist. Somit darf es nicht mehr sein, dass wir uns von einem Stau oder einer Umfahrung überraschen lassen. Wir sollten das frühzeitig erkennen und unser Handeln danach ausrichten. Falls man damit nichts anfangen kann, wird man spätestens bei einem Spaziergang oder bei schönem Wetter von der Weitsicht in die tolle Region begeistert sein.