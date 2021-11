Libingen: Erfolgreiche Rehkitzrettung dank Drohneneinsatz

Jagdrevier Libingen Vor dem Mähtod bewahrt: Dank einer Drohne konnten mindestens zwölf Rehkitze gerettet werden Der erstmalige Einsatz einer Drohne zur Erkennung von Rehkitzen im Gras war erfolgreich. Dank der Drohne konnten mindestens zwölf Rehkitze vor dem Mähtod gerettet werden. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Dank des Drohneneinsatzes konnten mindestens zwölf Rehkitze vor dem Mähtod gerettet werden. Bild: PD

«Dank der Drohne konnten wir zwölf Rehkitze entdecken, entsprechend mit einem Harass sichern und so vor der Mähmaschine retten», sagt Daniel Küng, Obmann des Jagdreviers Libingen. In etwa die gleiche Anzahl Rehkitze, so schätzt er, sei von selbst an einen sicheren Ort gegangen. «Unsere Aufgabe war es dann sicherzustellen, dass diese bis nach dem Mähen nicht mehr zurückkommen.»