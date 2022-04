Jetzt sucht auch Niederbüren mit Drohnen nach Rehkitzen

Jagd Rehkitzrettung aus der Luft – jetzt setzt auch Niederbüren Drohnen ein In Oberbüren wurden im vergangenen Jahr 36 Rehkitze mit Drohnen geortet und vor dem möglichen Mähtod bewahrt. Nun setzt auch Niederbüren auf fliegende Wärmebildkameras. Diesen Frühsommer wird mit dem Projekt gestartet. 22.04.2022, 11.00 Uhr

Ein vier bis fünf Tage altes Rehkitz liegt zwischen Gräsern auf einem Feld. Mit Hilfe einer Drohne mit Wärmebildkamera wurde das Jungtier in der Nacht entdeckt. Bild: Swen Pförtner / DPA

Rehkitze sind im hochen Gras besser vor natürlichen Feinden geschützt als im Wald. Deshalb legen Geissen ihre Jungtiere instinktiv auf Wiesen ab, wenn sie auf Futtersuche gehen. Und hier droht den Bambis die Gefahr, von den immer grösseren und schnelleren Mähmaschinen der modernen Landwirtschaft erfasst und getötet zu werden. Denn die Jungtiere haben noch keinen Fluchtinstinkt.

Verschiedene Pilotprojekte

Für die Ortung von Rehkitzen mit fliegenden Wärmebildkameras fanden in den vergangenen Jahren auch in unserer Region mehrere Pilotprojekte statt. Diese haben den Erfolg der Methode bestätigt, weshalb deren Einsatz auch von der Revier Jagd St.Gallen, dem Dachverband der fünf regionalen Jägervereinigungen, aktiv unterstützt wird. So wurden vergangenes Jahr beispielsweise Rehkitzrettungen per Drohne in den Jagdrevieren Mosnang, Mühlrüti und Libingen durchgeführt. Routine hat man hingegen bereits in Oberbüren, wo 2021 schon zum dritten Mal fliegend nach Rehbabys gesucht wurde.

Drohne mit Kamera angeschafft

Jetzt haben sich auch die Niederbürer Jäger mit den Landbesitzern und Landwirten in ihrem Gebiet zusammengetan, mit dem gemeinsamen Ziel, Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren. Nachdem die Jagdgesellschaft eine Drohne samt Wärmebildkamera gekauft hatte, wurde kürzlich zum Informationsabend geladen. Rund 50 Personen folgten dem Aufruf und trafen sich auf dem Hof Grueben, wo Wildhüter Mirko Calderara und Drohnenpilot Damian Werz über das geplante Vorgehen referierten.

Die Rehgeissen setzen ihren Nachwuchs im Mai und Juni. Just dann, wenn der Landwirt seinen Heuet oder bereits einen zweiten Schnitt erledigt. Dieses Jahr sollen die Landbesitzer nun am Vorabend des geplanten Grasschnitts die Jagdgesellschaft informieren. Deren Vertreter brechen dann in den frühen Morgenstunden auf und fliegen mit der Drohne das entsprechende Stück Wiesland ab. Werden sie fündig, entfernen sie die hochsensiblen Jungtiere mit Handschuhen aus dem Gefahrengebiet und legen sie unter eine Holzharasse. Nachdem der Bauer seine Feldarbeit verrichtet hat, werden die Rehkitze wieder freigelassen. Schliesslich genügt das Fiepen mit einer Spezialpfeife der Jäger, um die Rehgeiss schliesslich wieder zu ihrem Nachwuchs zurückzurufen. (ahi/pd)