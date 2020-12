Interview «Wir wissen, wie das Wissen anzuwenden ist»: Die Region Wil-Toggenburg verfügt über auffallend gut benotete Steuerexperten und Treuhänder Gleich drei Treuhandunternehmen aus der Region schaffen es dieses Jahr in die vorderen Ränge der Top 100 des «Bilanz»-Rankings. Was zeichnet diese Unternehmen aus? Worin unterscheiden sie sich von anderen? Wie können sie sich in diesem umkämpften Markt gegen die Grossen überhaupt behaupten? Die Chefs erklären es. Hans Suter 18.12.2020, 12.00 Uhr

Zahlen sind der Kompass: Ohne saubere Buchhaltung weiss ein Unternehmen nicht, wo es steht. Bild: Fotolia

«Wirtschaftsprüfer und Steuerberater gibt es viele in der Schweiz. Doch wie findet man unter all den kleinen und grossen für sich den richtigen?» Diese Frage stellte sich die Redaktion des Schweizer Wirtschaftsmagazins «Bilanz» und ermittelte in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Statista in umfassenden Befragungen die «Topsteuerexperten und -treuhänder in der Schweiz 2021.» Die Resultate lassen aufhorchen: Gleich drei Unternehmen aus der Region schafften es auf die vorderen Ränge in der Top 100: Auf dem 6. Platz liegt die a tb in Züberwangen, auf dem 16. Platz die Aegerter+Brändle AG mit Niederlassungen in Wattwil, Rapperswil-Jona und Arbon sowie auf dem 26. Platz die Credor AG mit Niederlassungen in Wil und Zürich.

Was bedeutet diese Rangierung für Sie?

Christian Böhi, designierter Nachfolger a tb ag Treuhand. Bild: PD

Christian Böhi, a tb Treuhand: Wir freuen uns selbstverständlich sehr über diese Auszeichnung. Sie bedeutet für uns eine Anerkennung unserer Arbeit. Und sie ist uns Ansporn, auch in Zukunft unser Bestes für unsere Kunden zu geben. Als designierter Nachfolger, der die a tb ag für Treuhand und Beratung und deren Schwestergesellschaft a wp ag Züberwangen in den nächsten Jahren sukzessive übernehmen wird, bestätigt mir diese Rangierung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Patrick Brändle, Aegerter+Brändle AG: Wir haben uns sehr gefreut. Es war für uns und unser Team eine Bestätigung, dass wir mit unserer Treuhandgesellschaft für unsere Kunden auf dem richtigen Weg sind. Wir sind stolz, dass unsere Dienstleistungen geschätzt werden und wir mit den «Big Four» auf Augenhöhe stehen.

Ralf Nadler, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Credor AG. Bild: PD

Ralf Nadler, Credor AG: Die Information hat uns sehr angenehm überrascht. Die Bewertung beurteilen wir aus drei verschiedenen Standpunkten: dem Vertrauen unserer Kunden, der kritischen Selbsteinschätzung und den Massnahmen für die Zukunft. Das Vertrauen der Kunden in unsere Dienstleistungen und in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Form erfahren zu dürfen, freut uns ungemein. Diese Bewertung bestätigt den von uns eingeschlagenen Weg, ein hohes Mass an Dienstleistungsqualität und Dienstleistungsbereitschaft zu leben und beides dauerhaft zu verbessern. Gleichzeitig ist die Auszeichnung für uns aber kein Grund, uns darauf auszuruhen. Die positive Beurteilung unserer Kunden ist eine Herausforderung und gleichzeitig eine Verpflichtung an die Zukunft, noch besser zu werden – getreu unserem Motto «Treuhand mit Mehrwert».

Herr Böhi, Sie haben mit Ihrem Unternehmen in mehreren Fachgebieten hervorragende Rangierung erzielt: den 5. Rang bei «Personaladministration & Sozialversicherungen», ebenso den 5. Rang bei der «Unternehmensführung» und den 8. Rang im Bereich «Geschäftsplanung & Budgetierung». Was macht Sie am meisten stolz?

Christian Böhi: Wir freuen uns über die insgesamt gute Rangierung und machen keinen Unterschied zwischen den einzelnen Leistungsbereichen. Wir sind Generalisten mit verschiedenen Spezialausbildungen und breiten beruflichen Erfahrungen. Je nach Aufgabe arbeiten wir entsprechend zusammen, stets danach trachtend, optimale Lösungen für unsere Kunden zu erarbeiten.

Herr Brändle, auch Sie haben mit Ihrem Unternehmen in mehreren Fachgebieten hervorragende Rangierungen erzielt: den 6. Rang im Bereich «Gründungen & Liquidationen», den 8. Rang bei «Unternehmensbewertung & Due Diligence» sowie den 11. Rang im Bereich «Personaladministration & Sozialversicherungen». Was macht Sie am meisten stolz?

Patrick Brändle, Mitinhaber Aegerter+Brändle AG. Bild: PD

Patrick Brändle: Es zeigt, dass unser ganzheitlicher Ansatz richtig ist und unsere Kunden unsere Dienstleistungen in vielen Bereichen schätzen. Einen Bereich «herauszupicken», fällt uns schwer. Wir beraten unsere Kunden ganzheitlich und integriert, sowohl für die geschäftlichen als auch die privaten Belange. Unsere Kompetenzen reichen von den herkömmlichen Treuhanddienstleistungen (Steuerberatung, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung etc.) und Umstrukturierungslösungen über komplexe Rechtsmittelverfahren im Steuerrecht bis zu Nachfolgeplanungen und Nachlasslösungen. In sämtlichen Bereichen streben wir nach einer ganzheitlichen Lösung für unsere Kunden, geschäftlich und privat.

Sie haben zum Teil bedeutend grössere Unternehmen, als Sie es selbst sind, geschlagen. Was macht Ihre Stärke aus?

Christian Böhi: Als regionales Treuhandbüro sind wir nahe bei unseren Kunden. Wir betreuen unsere Kunden individuell und persönlich und dürfen auf deren Vertrauen in die Erfahrung setzen. Daraus entstehen jahrelange und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen.

Patrick Brändle: Unsere Kompetenz: Wir wissen, wie das Wissen anzuwenden ist. Unser langjähriges Team und unsere Erfahrung: Wir kennen unsere Kunden und beraten persönlich und ganzheitlich. Unser Team mit rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das Rückgrat unserer Unternehmung. Um uns laufend zu verbessern, unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatkräftig bei ihrer Weiterbildung. Auch wir bilden uns laufend weiter und sind auf dem aktuellsten Wissensstand. Wir sind in unseren Beratungen optimistisch, ohne die Risiken zu vernachlässigen, wollen einfach sein und komplexe Sachverhalte klar und deutlich aufzeigen sowie den gesunden Menschenverstand einsetzen.

Wie kann sich ein Treuhandunternehmen in diesem hart umkämpften Markt behaupten?

Christian Böhi: Indem wir uns stetig weiterbilden und uns bei der Problemlösung in die Situation des Kunden hineinversetzen, können wir eine hohe Qualität zu vernünftigen Preisen bieten.

Patrick Brändle: Unsere Kunden schätzen den direkten Kontakt zu ihren Ansprechpartnern, die ihre Anliegen und Probleme ernstnehmen. Im persönlichen Austausch finden wir auch für komplexe Probleme massgeschneiderte und kreative Lösungen und vermitteln diese in einer Sprache, die jedermann versteht. Bei uns gibt es kein Schema F. Eine flache Hierarchie gewährleistet einen unkomplizierten Wissensaustausch, verhindert unnötige Leerläufe und schont das Portemonnaie unserer Kunden. Das höchste Gut des Treuhänders ist aber zweifellos das Vertrauen seiner Kunden und das fundierte Fachwissen, welchem wir Sorge tragen und welches wir tagtäglich erneuern. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Für die Qualität unserer Dienstleistungen stehen wir deshalb mit unserem Namen ein.

Ralf Nadler: Erlauben Sie mir eine Metapher aus dem Sport. Die oben erwähnte Dienstleistungsqualität und -bereitschaft, eine zeitnahe Erbringung der Dienstleistung und die Kontinuität gegenüber den Kunden stellen das Pflichtprogramm dar. Die Persönlichkeit der Berater, die Sicht und Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und die Berücksichtigung des steten Wandels, zum Beispiel die Digitalisierung, darf als Kür bezeichnet werden. Die Kombination aus Pflicht und Kür sollte dem Kunden einen Mehrwert erlauben und stellt für uns das Unterscheidungsmerkmal dar.

Die Interviews wurden schriftlich geführt.