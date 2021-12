FC Uzwil: Trainer Armando Müller zieht eine Vorrundenbilanz

Interview «Wir sind in die 1. Liga gekommen, um zu bleiben»: Der Uzwiler Trainer Armando Müller blickt auf die Vorrunde zurück Der FC Uzwil überwintert in der 1. Liga mit 17 Punkten auf dem elften Tabellenrang. Als Aufsteiger ist der Ligaerhalt das erklärte Saisonziel. Was Übungsleiter Armando Müller zur Herbstrunde sagt. Lukas Tanno Jetzt kommentieren 03.12.2021, 12.17 Uhr

Armando Müller (im Hintergrund) beobachtet den Zweikampf zwischen Orcun Cengiz (links) und Gossaus Silvano Schäppi. Bild: Andrea Stalder (Gossau, 04.09.21)

Der FC Uzwil ist in einer guten Verfassung, kommt die Winterpause ungelegen?

Armando Müller: Die Pause kommt nicht ungelegen. Wir haben inklusive Vorbereitungs- und Cupspielen ungefähr 20 Partien absolviert. Wir brauchen nun Ferien, um uns zu erholen. Der Zeitpunkt dafür ist genau richtig.

Uzwil ist momentan auf dem elften Platz mit einigen Punkten Abstand auf die Abstiegsplätze. Hätten Sie das vor der Saison erwartet?

Unser Saisonziel ist es, möglichst schnell den Ligaerhalt zu schaffen. Wir haben keine bestimmte Anzahl an Punkten als Zwischenziel abgemacht. Aber wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir im Winter mit 17 Punkten dastehen, dann hätte ich unterschrieben.

Wie lauteten Ihre Erwartungen und Ziele, als Sie im Juli 2020 den FC Uzwil als Cheftrainer übernommen haben?

Das Ziel war es, aus der damaligen Mannschaft, in der ich grosses Potenzial sah, noch mehr herauszuholen. Dafür brauchte es ein paar Veränderungen, aber wir haben gemeinsam daran gearbeitet und wollten immer vorwärtskommen. Der Aufstieg in die 1. Liga war aber nicht das erklärte Ziel.

Nach Ihrer ersten Saison ist Uzwil aufgestiegen, wie haben Sie diesen Moment erlebt?

Das war natürlich für mich, aber auch für den ganzen Verein hoch emotional. Es ist ganz klar eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und man mit Vernunft und harter Arbeit erfolgreich sein kann.

Nun ist der FC Uzwil mit einigen Schwierigkeiten in die 1.-Liga-Saison gestartet, was haben Sie daraufhin dem Team gesagt?

Wir haben schon in den ersten Spielen gemerkt, dass wir mit den Gegnern mithalten können. Ich habe meinem Team gesagt, dass wir die Qualität für diese Liga haben und es nun wichtig ist, sich nicht nur mit guten Leistungen zufriedenzugeben, sondern auch Punkte holen zu wollen.

Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial für den Rückrundenstart?

Wir sind eine offensiv ausgerichtete Mannschaft. Ich möchte mein Team Fussball spielen lassen. Aber dafür müssen wir defensiv noch stabiler werden und vor allem weniger Tore nach Eigenfehlern zulassen.

Armando Müller, Trainer FC Uzwil. Bild: PD

Die Ziele für den Frühling?

An unserer Ausrichtung ändert sich nichts. Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen, sondern müssen weiterhin jedes Spiel ernst nehmen. Schön zu sehen ist natürlich, dass wir nicht nur eine Lücke nach hinten haben, sondern den Anschluss an das Mittelfeld geschafft haben. Das gibt Motivation und setzt auch die Konkurrenten unter Druck.

Sind Transfers geplant?

Momentan haben wir uns noch nicht damit befasst. Wir werden uns nächste Woche intensiv damit beschäftigen. Zurzeit gehen wir davon aus, dass uns kein Spieler verlassen wird.

Wie sieht die Winterpause aus?

Wir genehmigen uns eine Pause bis am 11. Januar. Dann beginnen wir mit unserer Vorbereitung und haben auch schon einige Trainingsspiele vereinbart. Jetzt sollen die Spieler aber zuerst den Kopf frei bekommen und die Zeit mit ihren Familien geniessen.

Geht die erste Mannschaft in ein Trainingslager?

Das haben wir intern in der Mannschaft und im Verein diskutiert und uns entschieden, nicht wegzugehen.

Würden Sie diese Aussage unterschreiben: Der FC Uzwil bleibt in der 1. Liga und schafft im Cup den Vorstoss in die 1. Hauptrunde.

Ja, das würde ich unterschreiben. Klar, wäre es gut für den Verein in die Hauptrunde des Cups zu kommen. Aber wir nehmen Spiel für Spiel. Wenn die Cuppartie ansteht, wollen wir diese gewinnen. Aber zuerst liegt unser Fokus auf der Vorbereitung.

Sie haben noch Vertrag bis im Sommer 2022. Werden Sie diesen verlängern?

Weil ich auch noch Sportchef bin, muss ich das zuerst mit mir selber besprechen. Spass beiseite. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns im Frühling.

Wie sehen die langfristigen Ziele des Vereins aus?

Wir sind in diese Liga gekommen, um zu bleiben. Wir wollen nachhaltig sein, ohne unsere vernünftige Ausrichtung zu verlassen. Ich sehe grosses Potenzial im Verein, das wir noch weiter ausschöpfen wollen. Aber wie bereits erwähnt, die sportlichen Ambitionen bleiben dieselben.

