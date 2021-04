Interview «Wir jammern in der Schweiz auf hohem Niveau»: Warum ein Thurgauer Wirtepaar ausgerechnet jetzt im «Rössli» Schwarzenbach den Neustart wagt Expandieren in Zeiten von Corona? Gute Idee, haben sich Nathanael und Tanja Graf, Betreiber der Wiler «Linde», gedacht und das «Rössli» in Schwarzenbach gepachtet. Der Wirt erklärt, warum er mitten in der Pandemie seinen alten Job gekündigt hat – und warum Aufgeben trotz Lockdown keine Option war. Pablo Rohner 27.04.2021, 19.00 Uhr

«Da hatten wir wenigstens Zeit, den Keller zu sanieren» Nathanael Graf, neuer Wirt im Rössli Schwarzenbach, blickt optimistisch in die Zukunft. Bild: Pablo Rohner, 27.04.2021

Nathanael Graf steht an einem Tisch auf der Terrasse und unterhält sich mit einer Frau. Sie hat gerade ihr zweites «Tschumpeli» bestellt und zieht an einer Zigarette. Offenbar war sie selber einmal Wirtin, jedenfalls gibt sie dem neuen Pächter des «Rössli» in Schwarzenbach Tipps und sichert bereits ihre Treue zu. «Das ist ein schöner Sitzplatz, da könnt ihr was daraus machen», sagt sie noch bevor sie geht. Es ist Grafs vierter Tag als Rössli-Wirt, Feierabend, und die Terrasse füllt sich langsam.