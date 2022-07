Interview «Um als Frau vom Fussball leben zu können, muss man ins Ausland gehen»: Ex-Nati-Spielerin Cinzia Zehnder über die Entwicklung des Frauenfussballs Die Wilerin Cinzia Zehnder kennt den Profifussball sehr gut. Sie trug 30 Mal das Trikot der Nationalmannschaft und gewann fünfmal die Schweizer Meisterschaft. Im Rahmen der Frauen-EM hat die Medizinstudentin im Interview über die aktuelle Situation im Frauenfussball gesprochen. Interview: Lukas Tannò Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Cinzia Zehnder war 2017 Teil des Schweizer Nationalteams, welches sich erstmals für eine Europameisterschaft qualifizierte. Bild: Alex Spichale / SPO

Die Wilerin Cinzia Zehnder erlebte den Profifussball hautnah mit. 2012 wechselte sie zum FC Zürich, mit welchem sie insgesamt fünfmal die Schweizer Meisterschaft gewann. Im Sommer 2015 wagte Zehnder den Sprung ins Ausland zum SC Freiburg, kehrte zwei Jahre später aber wieder in die Schweiz zurück, um ihr Medizinstudium zu beginnen. 2017 nahm sie mit der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft erstmals an einer EM teil.

Während eines Austauschsemesters in München im Jahr 2020 spielte sie kurzzeitig für das zweite Team des FC Bayern München. Aufgrund von vielen Verletzungen kam sie im Dezember 2020 überraschend zu einem Champions-League-Einsatz mit der ersten Mannschaft. Mittlerweile ist die 24-Jährige nicht mehr im Spitzensport tätig und konzentriert sich auf ihr Studium.

Es gibt momentan einen regelrechten Hype um den Frauenfussball. Wie sehen Sie aktuell den Frauenfussball?

Cinzia Zehnder: In letzter Zeit hat sich viel im Frauenfussball verändert. Die Teams dürfen vermehrt in den Stadien der Männer spielen und bekommen so mehr Aufmerksamkeit. Das beste Beispiel dafür sind die Frauen des FC Barcelona, welche in der Champions League zweimal das Camp Nou ausverkaufen konnten. Zusätzlich kommt der Frauen-EM momentan sehr gelegen, dass die WM der Männer erst im Winter ist. So hat man eine eigene Bühne und steht endlich im Rampenlicht.

Wenn man über den Frauenfussball spricht, muss auch immer über die Lohnunterschiede gesprochen werden. Sie haben das als Profi selbst erfahren. Wie viel haben Sie beim FC Zürich verdient?

In der Schweiz ist der Lohn einer Fussballerin ganz unterschiedlich. Es gibt einige Teams, welche besser zahlen und andere, wo man fast nur ein Taschengeld bekommt. Davon leben kann man aber grundsätzlich nicht. Mein Lohn beim FC Zürich war abhängig davon, wie oft man gespielt hat und ob man gewonnen hat.

War das in der Bundesliga in Deutschland anders?

Ja. Auch hier kommt es natürlich darauf an, bei welchem Verein man spielt. Aber auch wenn man in Deutschland nicht so viel verdient, ist es eher möglich davon zu leben, weil man dort weniger Geld braucht. Das ist eigentlich der grösste Unterschied. Als Fussballerin in der Schweiz hat man es nur so schwer, weil hier alles so teuer ist.

Das heisst, als Schweizer Fussballerin muss man ins Ausland gehen, wenn man davon leben will?

Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass man ins Ausland muss, wenn man als Frau vom Fussball leben will. In der Schweiz macht jede Fussballerin nebenbei noch eine Ausbildung oder arbeitet. In Deutschland zum Beispiel arbeiten Fussballerinnen nicht noch 100 % neben dem Sport. Das ist hier in der Schweiz etwas anders.

Seit dem Jahr 2020 ist AXA Hauptsponsor der Women’s Super League. Was hat sich damit konkret verändert?

Früher gab es für die Nationalliga A der Frauen nicht mal eine richtige Website. Seit AXA Partner ist, wurde alles professioneller. Es werden vermehrt Spiele am TV gezeigt und es gibt Highlights von den Partien.

Also braucht es solche Sponsoren, die den Frauenfussball in der Schweiz unterstützen?

Ich denke schon, dass es Sponsoren, Privatpersonen oder Komitees braucht, welche die Initiative ergreifen und den Sport weiterbringen. Man hat das gar nicht mehr so vor Augen, aber vor wenigen Jahren war der Frauenfussball in der Schweiz noch eine Randsportart. Nun hat sich das Merchandise und die Vermarktung der Teams verbessert. Es geht in die richtige Richtung.

Die Wilerin Cinzia Zehnder (rechts), hier im Gruppenspiel der EM 2017 gegen Island, welches die Schweiz mit 2:1 gewinnen konnte. Bild: Andre Weening/Freshfocus

Sieben Spielerinnen des EM-Kaders der Frauen-Nationalmannschaft spielen in der Schweiz. Das sind deutlich mehr, als bei den Männern. Ist die Women's Super League also wettbewerbsfähiger geworden?

Die Liga ist nicht schlecht und wurde in den letzten Jahren immer besser. Im internationalen Vergleich mit Deutschland, Spanien und Frankreich ist sie aber leider noch nicht gut genug. Dort sind eigentlich alle Spielerinnen Profis.

Und das ist in der Schweiz anders?

Ja, in der Schweiz lernt man von Anfang an, dass man vom Fussball nicht leben kann und nebenbei arbeiten muss. Man bekommt ein anderes Verständnis vom Sport und lernt auch noch das Leben neben dem Profidasein kennen. Ich persönlich denke, dass viele Spielerinnen gar nicht ins Ausland wechseln wollen, weil damit viel Aufwand verbunden ist und es sich auch finanziell nicht gross lohnt.

Allgemein ist die finanzielle Entwicklung aber eine positive. Viele Länder, darunter auch die Schweiz, haben ihre Prämien jenen der Männer angepasst. Reicht das?

Nein. Die Entwicklung ist durchaus positiv und man hat damit ein gutes Zeichen gesetzt, aber das reicht noch nicht. Der finanzielle Punkt ist ein wichtiger, aber es geht nicht immer nur ums Geld, sondern auch um die Wertschätzung des Sports.

Sie sind 2017 mit der Nati an der EM gewesen. Wenn Sie nun am TV die Spiele verfolgen, reizt es Sie nicht wieder selbst zu spielen?

Wenn die Hymne läuft, dann reizt es mich schon, und ich denke, wie cool es war, auf Topniveau Fussball gespielt zu haben. Aber direkt danach denke ich immer daran, auf was man alles verzichten muss und wie viele Faktoren selber nicht beeinflussbar sind. Im Fussball wird man in gewisser Weise fremdgesteuert. Ich bin die letzten sechs Wochen in Südostasien umhergereist, das hätte ich als Fussballerin nie machen können.

Was trauen Sie der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft an dieser EM noch zu?

Es war schade, dass sie gegen Portugal nach der 2:0-Führung noch Unentschieden gespielt haben. Nun muss man noch gegen Schweden und Holland, das sind extrem starke Gegner und beide haben ein sehr breites Kader. Zusätzlich geht bei den Schweizerinnen ja noch ein Virus rum. Ich bin also etwas skeptisch, was das Weiterkommen angeht. Es wäre definitiv eine Überraschung.

