Interview Raphael Krucker aus Niederhelfenschwil baut für Samih Sawiris in Andermatt: «Eine solche Vision gibt es sonst nirgends auf der Welt» Der Ostschweizer hat das grösste private Urner Unternehmen Andermatt Swiss Alps in einer hektischen Zeit übernommen. Er spricht über die positiven Aspekte von Corona, seinen Führungsstil und die Faszination an Andermatt. Florian Arnold 06.04.2021, 12.00 Uhr

Raphael Krucker ist auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Niederhelfenschwil aufgewachsen. Anschliessend war er während 24 Jahren für die Uzwiler Bühler-Gruppe tätig – einen Teil davon in verschiedenen Ländern auf verschiedenen Kontinenten. Zuletzt wohnte er mit seiner Familie in Australien, bevor er Anfang 2020 CEO der Andermatt Swiss Alps AG wurde und wieder in die Schweiz zog. Das Tourismusresorts mit Hotels, Apartmenthäusern, Ferienwohnungen, Golfplatz sowie der Skiarena Andermatt-Sedrun gehört dem ägyptischen Investor Samih Sawiris

Raphael Krucker, Sie sind von der Industrie in den Tourismus gekommen. In welchen Momenten haben Sie diesen Schritt bereut?

Gar nie. Andermatt Swiss Alps betreibt nicht nur klassischen Tourismus. Zum Unternehmen gehören auch Immobilien und es geht darum, die ganze Destination von Andermatt Swiss Alps modern und nachhaltig zu entwickeln. Ich war 24 Jahre in der Industrie tätig. Aber die Herausforderung hier in Andermatt ist genau so vielfältig und interessant, wenn nicht sogar interessanter.

Trotzdem dürfte Corona den Start erschwert haben.

Die positiven Aspekte der Pandemie überwiegen in unserem Fall. Wir haben uns durch die Pandemie neu aufgestellt, die Digitalisierung vorangetrieben und das Homeoffice strukturiert und effizient gestaltet. Und wir sind als Gruppe zusammengewachsen und konnten so das ganzheitliche Gästeerlebnis vorantreiben. So haben wir mit den Gondelreservationen begonnen und wenn man ganzheitlich denkt, kann man diese Technologie auch für den Hotelbetrieb nutzen, und etwa Spa und Frühstück vorreservieren, um das Gästeerlebnis zu steigern. Insgesamt ist das Interesse an der Destination Andermatt Sedrun Disentis gewachsen. Gleichzeitig waren wir mutig und haben in den Bau weiterer Apartmenthäuser investiert. Das hat sich jetzt gelohnt.

Raphael Krucker, CEO Andermatt Swiss Alps, im Sales- und Info-Center. Bild: Florian Arnold

Ihnen ist der Turnaround geglückt und Sie legen erstmals ein positives operatives Resultat vor. Wie viel Krucker steckt in diesem Ergebnis?

Gleich viel wie auch von anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber jeder in seiner eigenen Verantwortung. Selbstverständlich haben auch die Vorarbeiten der Vorjahre dazu beigetragen, ebenso die Risikobereitschaft der einzelnen Geschäftsfelder und die wachsende Nachfrage nach Immobilien, die Auslastung der Hotels – wir hatten im Chedi über 11 Monate 69 Prozent Auslastung, im Jahr 2019 waren es 54. Mein Ziel in diesem ersten Jahr war es, die Synergien innerhalb der verschiedenen Einheiten als Gruppe zu nutzen, um effizienter, nachhaltiger und kundenorientierter zu agieren. Dies ist uns mit in diesem doch sehr herausfordernden Jahr gut gelungen.

Ihre Hauptaufgabe besteht darin, das Gebilde international zu positionieren. Allerdings sind 70 Prozent der Kunden in der Schweiz wohnhaft. Ist das Ziel noch weit weg?

Die Internationalisierung ist erst am Anfang. Man kann dazu nicht einfach einen Hebel umlegen. Es geht um die Vielfältigkeit der Destination, um sich innerhalb aber auch ausserhalb des Unternehmens richtig aufzustellen – mit Partnern und Fans.

Sie selber sind nach Andermatt gezogen. War das ein schwieriger Schritt für Sie?

Ich würde den gleichen Schritt wieder machen. Dass wir von Australien in die Schweiz zogen, war ein Familienentscheid. Ich könnte mir nicht vorstellen, die Andermatt Swiss Alps Gruppe zu leiten, ohne im Herzstück zu wohnen und mich zu Hause zu fühlen.

Was hat Sie an der Stelle gereizt?

Die Einzigartigkeit, etwas zu realisieren, das es noch nicht gibt. In meiner früheren Tätigkeit, speziell im Ausland, habe ich wenig mitbekommen vom Projekt in Andermatt. Aber als es konkreter wurde, hat mich die Faszination gepackt. Eine solche Vision gibt es sonst nirgends auf der Welt. Ich habe mir gesagt:

«Wenn ich einen Schritt aus der Industrie mache, dann in etwas ganz anderes, damit ich das, was ich über die Jahre gelernt habe, hier auch mit einbringen kann.»

Und welche Tricks aus der Industrie lassen sich auf die Destination Andermatt übertragen?

Erstens die Wertschöpfungskette, damit man miteinander etwas realisiert. Ein Hotelbetrieb agiert nicht losgelöst von den anderen Angeboten. Es ist eines von vielen Puzzle-Teilen. Das Zweite sind technologische Fortschritte, die Digitalisierung, im Sinne davon, das Gästeerlebnis zu steigern. Das muss im Vordergrund stehen. Das Dritte ist eine klare Verantwortlichkeit. Man muss Klarheit schaffen, Ziele setzen und Ressourcen definieren.

Die Vision kommt von Samih Sawiris. Wie wichtig war diese Person für Ihren Entscheid?

Für so ein Projekt ist die Nachhaltigkeit wichtig. Samih Sawiris hat bei der Entwicklung von Destinationen bewiesen, dass er das mit seinem Team kann. Zudem ist es wichtig, einen langen Atem zu haben. Es geht nicht einzig um ein Jahresziel, sondern um etwas viel längerfristigeres. Samih Sawiris strahlt diese Ruhe aus. Für mich war ausschlaggebend, in ein Unternehmen zu wechseln, das mir Freiheiten lässt.

Die Bautätigkeit in Andermatt bleibt hoch. Florian Arnold / Urner Zeitung

Gibt es denn neben den Visionen von Sawiris überhaupt Platz für eigene Ideen?

Sehr sehr viel. Es gibt einen Masterplan, der vorgibt, was man baulich realisieren darf und was nicht. Aber bei vielem anderen ist er sehr offen. Samih Sawiris hat mir klar mitgeteilt: «Für Ratschläge kannst du jederzeit zu mir kommen, jedoch Entscheidungen liegen bei dir.» Die ursprünglichen Quartiergestaltungspläne sind vorhanden, um eingehalten zu werden. Jedoch sah die Welt vor zehn Jahren noch anders aus. Es kommen immer weitere neue Herausforderungen dazu. Jetzt ist es unsere Aufgabe, den Masterplan einzuhalten und wo nötig zu modernisieren und an die heutigen Verhältnisse anzupassen.

Und wie würde Sie Ihren eigenen Führungsstil beschreiben?

Ich führe situationsbedingt. In normalen Organisationsabläufen ist mein Führungsstil eine «Shared Leadership», wir teilen uns die Verantwortung. Man entscheidet miteinander, wenn es die Situation erlaubt, und wenn es etwa um die Finanzierung oder um Krisensituationen geht, wird eher hierarchisch entschieden. Gerade im vergangenen Jahr gab es sehr viele Krisensituationen. Nachdem ich am 1. Januar 2020 begonnen habe, ist der CEO der Orascom Khaled Bichara tödlich verunglückt, im Februar begann Covid, im März mussten wir die Skiarena schliessen et cetera.

Sie leiten das grösste private Urner Unternehmen. Wie Urnerisch ist dieses überhaupt?

Sehr Urnerisch. Die Skiarena war schon immer ein gut verankertes Unternehmen. Und von unseren bis zu 1000 Mitarbeitern wohnt der grösste Teil in Uri, aber auch in Graubünden und dem Rest der Zentralschweiz. Ich selber bin ein «Lachoniger». Aber ich fühle mich sehr wohl. Der Verantwortung, die ich trage, bin ich mir bewusst, vor allem auch in der Covid-Situation. Denn ganze Familien und weitere Unternehmen hängen von unserem Erfolg oder Misserfolg ab.

Wie kommen Sie mit dem Urner Charakter zurecht?

Ich habe ihn als sehr offen, aber auch sehr kritisch erlebt. Er entscheidet immer im Sinne der Sache, Partikularinteressen spüre ich wenig. Aber diese Mentalität passt zur ganzen Schweiz. Man sagt nicht Nein, man sagt «Ja, aber wie meinst du das genau?»

Wenn wir bei der Kritik sind. Wo muss das Unternehmen noch am meisten arbeiten?

Wir müssen Synergien noch besser nutzen. Wir verfolgen eine sehr starke Wachstumsstrategie, wir werden in diesem Jahr mit der Vergrösserung des Sockelbaus, dem Podium, beginnen und damit Platz für weitere 15 Mehrfamilienhäuser schaffen. Wir müssen das Retail-Geschäft und das Sommerbusiness gegenüber dem Winter steigern. Um das Wachstum zu bewältigen, müssen wir die Effizienz steigern. Das ist ein laufender Prozess, denn jeden Monat wird sich das Unternehmen verändern.

Welches sind die Ziele für dieses Jahr?

Dass die Mitarbeitenden die Visionen kennen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter von Sedrun bis Altdorf muss wissen, welchen Teil sie oder er beitragen kann, damit wir das Kundenerlebnis steigern können. Zudem ist uns der Nachhaltigkeitsgedanke wichtig. Jede Investition muss seinen Beitrag an die Umwelt, aber auch an die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit liefern. Und wir müssen lernen, mit Covid umzugehen, ohne uns 90 Prozent der Zeit damit beschäftigen zu müssen.

Bis das Projekt komplett realisiert ist, dürfte es noch knapp zwanzig Jahre dauern. Wie lange bleiben Sie an Deck?

Das Projekt hat einen Masterplan, aber die ganze Destinationsentwicklung wird noch Generationen dauern. Ich sehe mich sicher für längere Zeit als Teil davon. Uns als Familie gefällt es hier. Ich bin nicht jemand, der kurzfristig etwas erreichen will und dann wieder geht. Bei meinem vorherigen Arbeitgeber war ich 24 Jahre, und bin dort immer gewachsen. Jedes Jahr gibt es neue Herausforderungen. Und so sehe ich mich auch hier für längere Zeit.