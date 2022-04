BGK Niederwil: Interview mit Alexander Bommeli zur Abstimmung

interview Oberbürens Gemeindepräsident: «In anderen Gemeinden wurden solche Projekte auch schon abgelehnt» Mit 511 zu 482 Stimmen wurde das Betriebs- und Gestaltungskonzept Niederwil äusserst knapp angenommen. Gemeindepräsident Alexander Bommeli ist überrascht von dem Resultat, hat aber auch Erklärungen. Pablo Rohner 11.04.2022, 17.30 Uhr

Alexander Bommeli am Kontaktabend in Niederwil, an dem er mit Bürgerinnen und Bürgern über das BGK diskutierte. Bild: Pablo Rohner

Die Gemeinde Oberbüren ist gespalten in der Frage des Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) Niederwil. 51 Prozent stimmten am Sonntag für das Projekt, mit dem das Dorfzentrum entlang der Dorfstrasse neu gestaltet werden soll. Wie sich die 49 Prozent Nein-Stimmen auf die Dörfer Oberbüren, Sonnental und Niederwil verteilen, weiss Alexander Bommeli am Montag noch nicht. Einordnen kann er das knappe Resultat trotzdem.

Das BGK Niederwil wurde am Sonntag hauchdünn angenommen. 29 Stimmen machten den Unterschied. Wie bewertet der Gemeinderat das Resultat?

Alexander Bommeli: Wir sind etwas überrascht, wie knapp es geworden ist. Natürlich hätten wir uns ein klareres Resultat gewünscht. Trotzdem freut es mich, dass sich eine Mehrheit der Stimmberechtigten für das Projekt ausgesprochen hat.

Wo sehen Sie die Gründe für den knappen Ausgang?

Gestaltungskonzepte wie das BGK Niederwil haben es generell eher schwer. In anderen Gemeinden wurden ähnliche Projekte auch schon abgelehnt.

Warum ist das so?

Solche Projekte beinhalten Veränderungen von Strukturen, an die wir gewöhnt sind. Busbuchten und Fussgängerstreifen fallen weg, die Strasse wird schmaler, die Trottoirs breiter. Die Dorfstrasse in Niederwil ist seit 50 Jahren so, wie sie ist. Wenn sich ein Dorf verändert, finden das nie alle gleich gut.

Welche Rolle könnte gespielt haben, dass an der Urne über das Projekt abgestimmt wurde?

Das ist schwer einzuschätzen. Grundsätzlich hat das Projekt die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht aussergewöhnlich stark mobilisiert. Die Kontaktabende waren mässig besucht, wenn die Diskussionen auch gut und engagiert waren. Die Stimmbeteiligung von 32 Prozent liegt im Normalbereich für eine Urnenabstimmung. Auch gab es, soweit ich weiss, im Vorfeld der Abstimmung keine Flyeraktionen oder Ähnliches.

Die Stimmberechtigten befanden über einen Kredit von 3,7 Millionen Franken. Vielleicht ist das BGK einigen schlicht zu teuer ...

Es ist ein hoher Betrag, ja. Vielleicht haben einige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger tatsächlich diese Zahl auf dem Stimmzettel gesehen und deshalb dagegen gestimmt. Aber die Strasse hätte ohnehin bald saniert werden müssen. Die Sanierung alleine, also ohne Gestaltungselemente, würde ebenfalls hohe Kosten verursachen.

Wäre das BGK Niederwil an einer Bürgerversammlung gescheitert?

Auch das lässt sich nicht sagen. Natürlich wäre es für das Nein-Lager möglich gewesen, zu mobilisieren und Leute in den Saal zu bringen. Andererseits sehe ich an der Bürgerversammlung, was die Person neben mir stimmt und umgekehrt. Das hätte auch zu weniger Nein-Stimmen führen können.

Im Sommer liegt das BGK Niederwil öffentlich auf. Rechnen Sie mit vielen Einsprachen?

Wir werden sicher nochmals das Gespräch mit den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern suchen. Ob und wie viele Einsprachen es gibt, wird sich zeigen.

Wird das Projekt nochmals verändert werden?

Wir werden das Projekt im Gemeinderat und mit dem planenden Ingenieur nochmals reflektieren. Grundsätzlich wurde das Projekt aber angenommen. Deshalb sollte es auch so umgesetzt werden.